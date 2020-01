BMW slapp X6 som en liten bombe i 2008. Hva pokker var dette for noe? Klumpete som en SUV, men med helt «feil» og coupe-liknende taklinje, men allikevel for høy til at den ble harmonisk.

BMW X6 hadde en voldsom tilstedeværelse i kraft av sitt spesielle og, etter manges mening, vulgære utseende.

Den bygde i bunn og grunn den langt mer praktiske og estetiske SUV-en BMW X5. Den likte svært mange, for X6 var det litt annerledes.

Det litt negative til tross – X6 har absolutt hatt suksess. 450.000 biler har blitt produsert av den karismatiske SUV-coupeen. Ikke helt overraskende er det Russland, USA og Storbritania som er de landene hvor den har solgt aller best. Men også her hjemme har bilen definitivt hatt en menighet. Ikke alle er redde for å synes.

Nå er det klart for en helt ny og tredje generasjon av X6. Vi har kjørt den.

Det er liksom aldri tvil. Dette er BMW! Lampene og grillen sladrer om det.

Hva er dette?

Dette er altså en helt ny generasjon X6. Den tredje i rekken. Denne gangen har BMW helt tydelig jobbet mye med å gjøre den mer elegant. Den er lavere, lengre, bredere og frontruten er mer liggende. Dette sammen med nye lamper, grill pg fangere bidrar positivt til å gjøre bilen både slankere og mer elegant. At bilen fortsatt har karakter og pondus er det liten tvil om.

X6 fjerner seg mer fra X5 og står tydeligere på egne bein. Nå er den ikke lenger en X5 med avhøvlet tak. Blant annet har den i forhold til X5, som den fortsatt deler plattform med, omarbeidet hjuloppheng og fjæring. Andre lamper foran og bak med eget design, andre luftinntak og andre fangertrekk – bare for å nevne noe.

BMW X6 er fortsatt høy i hekken, til tross for brede og smale baklamper.

Hvordan er den å kjøre?

Om vi fortsetter sammenligningen med X5, står kjøreegenskapene mer i stil med designet. Der X5 er veldig trygg, komfortabel og sikker, oppleves X6 som litt mer rampete, noe mer sporty og tåler å bli pisket litt hardere gjennom svingene. Den kan rett og slett kjøres litt mer aggressivt. Det er selvfølgelig ikke tilfeldig. Vi føler at BMW har lyktes. Dette kler bilen.

Når det er sagt, er ikke X6 noen rendyrket sportsbil. Til det er den både for høy og for tung. Både støynivå, komfort, utstyr og plass gjør den også til en svært behagelig bil. Det er M50d-modellen vi kusker rundt på både Autobahn og på landeveier i traktene rundt München. Vi har hele 400 seige og villige dieselhestekrefter til disposisjon. Man har krefter i overflod. Alltid.

På samme måte som med X5, kan BMW X6 fås med valgfri, adaptiv luftfjæring. Høyden på luftfjæringen kan justeres inne i bilen, med et trykk på en vippebryter, eller den vil justeres basert på kjøreinnstillinger.

Interiøret holder svært høy klasse.

Hvordan er plassen?

Plassen ombord i X6 er det lite å si på. Denne er både lengre, bredere men også lavere enn sin forgjenger. Allikevel har BMW klart å øke takhøyden i baksetet. Bagasjerommet svelger unna 500 liter.

Plassen i forsetene er en drøm og det er langt i fra noen straff å bli plassert i baksetet her heller. Kort oppsummert; plassen er suveren.

Innvendig har X6 det samme nye iDrive 7.0-systemet som alle andre nye BMW. Det er blant de beste infotainment-systemene som finnes, etter vår mening. Det er berørings-følsomt, men det har også en fysisk dreiehjul og ikke minst gestkontroll. Sistnevnte kan faktisk være litt irriterende. Vi opplever flere ganger, at når vi peker eller beveger hendene, så skiftes radiokanalen ...

Det er lite å si på plassen i X6. Den er stor overalt.

Går den bra?

Visst går den bra! Det skulle da også bare mangle med 400 gamp og hele 760 Nm. til rådighet. Den klassiske 0-100 øvelsen gjøres unna på bare 5,2 sekunder. Det er kjapt!

På Autobahn tenker vi også at vi bør teste toppfarten. Den skulle stoppet på 250 km/t, men vår bil fortsetter ufortørnet opp til 270 km/t. Da finner en VW Caravelle i høyre fil at den skal over i venstre fil et lite stykke foran oss. Dermed får vi testet bremsene skikkelig også. Vi kan bekrefte at X6-ens retardasjon er høyere enn en VW Caravelles akselerasjon... De store blå bremse-kalipterne med M-logo på er tydeligvis ikke bare pynt ...

Ellers er bilen svært stabil selv i høy hastighet og det er lite støy. Kun litt vindsus fra sidespeilene er å høre. I 200 km/t behøver man ikke heve stemmen med en eneste milli-desibel for å snakke med den som sitter ved siden av. Bilen går snorrett og er stabil som et strykejern.

Drivstofforbruket må også sies å være svært hyggelig med tanke på ytelser, vekt og fysisk størrelse. 0,69 til 0,72 l/mil er det BMW selv oppgir ved blandet kjøring.

Åtte-trinns girkassa leverer også varene. Den girer behagelig og presist. BMWs firehjulsdriftsystem bidrar til at du kommer dit du skal uten dramatikk av noe slag. Dog uten at vi fikk satt dette på prøve på tørr asfalt.

Vil du ha enda mer offroadpreg, kan bilen også bestilles med offroad-pakke. Det går i korthet ut på at den utstyres med litt tøffere offsroad-stasj i ulakkert plastikk og noen ekstra kjøreprogrammer. Men noen Land Rover blir den neppe av den grunn.

Om den kommer som avgifts-gunstig ladbar hybrid, slik som X5? Nei – dessverre gitt, der må vi skuffe deg. X6 er tilgjengelig med fire motorer. To som brenner diesel og to som slurper i seg bensin.

Det er snakk om 30d, med 265 hesters-dieselmotor. 40i med 340 hesters bensin og verstingen M50i med V8-bensin og 530 hester, i tillegg til "vår" M50d.

Etter det vi erfarer sier BMW seg fornøyd med disse motoralternativene.

Linjene har blitt mer elegante og mer harmoniske, men utseendet vil nok fortsatt diskuteres.

Finest utenpå eller inni?

BMW X6 har alltid delt interiør med X5. Det betyr at den har vært fin innvendig. Slik er det fortsatt. Svært god materialkvalitet, mye utstyr, høy finish, pent, men tradisjonelt og velfungerende BMW-design. Pene og svært gode seter må også nevnes. Det er med andre ord svært lite å sette fingeren på i interiøret.

Det er bilens noe brautende utseende som har vær gjenstand for opphetede diskusjoner. Vi synes fortsatt den tenderer mot det små-vulgære. Men når det er sagt så skynder vi oss å legge til at bilen har blitt mye mer harmonisk nå. Linjene har bedre flyt, de X6-spesifikke detaljene passer bilen godt.

Utseendet passer slett ikke for alle. I alle fall ikke for deg som ikke liker å stikke seg ut. Men for nyrike russere og amerikanere med stort selvbilde som sammen med brautende briter utgjør den største kjøpegruppen, passer det godt.

Det hadde vært nesten på grensen til feigt enkelt å utrope interiøret til vinneren i denne "øvelsen". Vi velger å la seieren gå til det utvendige designet her. Aller mest fordi BMW har tatt det et stort steg i riktig retning. Innimellom skal innsatsen også belønnes. Ikke bare resultatet.

Ikke bare er grillen stor. Den er belyst i tillegg og en del av bilens kjørelys. X6 er først i verden med dette.

... og konklusjonen er?



Vi mener at BMW har lyktes med å få X6 til å stå på egne bein. Den føles nå som noe mer enn en skamklipt X5, selv om slektskapet fortsatt er der.

BMW har også lyktes med å få kjøreegenskapene til harmonere med resten av bilen. Bilen har fortsatt en svært høy tilstedeværelse - det er det ingen tvil om. Det er heller ingen tvil om at utseendet, som her blitt mye finere, fortsatt vi komme til å bli diskuteres der bilentusiaster møtes.

Bilen er enda mer en kjøremaskin nå enn den noen gang har vært. I tillegg byr den på ytelser, plass, komfort og mer utstyr enn noen gang.

BMW X6 er SUV-enes konge av Grand Turisimo. Enten man liker utseendet eller ei, så er dette en fantastisk kjøremaskin.

Vi tror ikke denne bilen kjøpes tilfeldig. Den er nok et svært bevisst valg for å grundig understreke "hvem jeg er" for de fleste. Dette er en bil du enten elsker eller hater – og absolutt ingen er likegyldige til den. Det i seg selv er det slett ikke vanskelig å like.

BMW X6 M50d

Motor: 6 syl. 3-liter diesel.

Effekt: 400 hk / 760 Nm.

0-100 km/t: 5,2 sek.

Toppfart: 250 km/t.

Oppgitt forbruk: 0,69 - 0,72 l/mil.

L-H-B: 493, 168 og 200 cm.

Bagasjerom: 500 liter.

Pris fra: 1.305.200 kroner

