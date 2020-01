Bensin og diesel: Nå er det dyrere enn noen gang

Flere og flere nordmenn kjøper elbil. De som allerede har gjort det, er nok fornøyde, når de ser på prisutviklingen på drivstoff. Den har nemlig bare gått oppover, de siste årene.

Og denne uken ble det målt rekordhøye veiledende priser, skriver e24.no.

Torsdag økte Cirkle K (tidligere Statoil) veiledende pris på diesel med åtte øre, til rekordhøye 16,86 kroner literen.

Veiledende pris på 95 blyfri ble satt opp til 17,53 kroner literen mandag 30. desember.

Om du fyller en tank på 60 liter med bensin eller diesel, vil det koste deg drøyt 1.000 kroner. Det er over 100 kroner mer enn for to år siden, skriver e24.no.

Høye innkjøpspriser

Forklaringen på de rekordhøye innkjøpsprisene er ifølge Knut Hilmar Hansen i Circle K økte innkjøpspriser. Han uttaler også til E24.no at kostprisen på biodiesel, som blandes inn i dieselen, har også økt. I 2020 skal andelen biodiesel være 20 prosent.

Dessuten er råolje, som brukes både i diesel og bensin, også blitt dyrere.

Prisen ut til kunde blir videre påvirket av hvor høy margin oljeprodusentene skal ha per liter, og avgifter til staten.

20 kroner per liter

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er ikke overrasket over at prisene nå er rekordhøye.

– Vi må nok forberede oss på at utviklingen går denne veien en stund til. Jeg tror ikke vi har nådd toppen enda. For bare noen år siden snakket vi om at en literpris på 10 kroner var en "magisk grense" – nå snakkes det om 20 kroner. Så lenge politikerne ønsker å gjøre det mindre gunstig å kjøre fossilbiler, kan det fort bli enda mer avgifter. Samtidig er både kronekursen opp mot dollar, samt prisen på olje to viktige faktorer for prisutviklingen, sier han.

Varierer mye

Selv om utviklingen på innkjøpsprisen har gått bratt oppover de siste årene, er det store variasjoner på pumpeprisene. De ulike bensinstasjonene konkurrerer naturligvis hardt om kundene – og tidvis kan prisen ut til kunde være lavere enn innkjøpsprisen.

– Det gjelder å følge med. Da kan du spare mye penger. For eksempel er det fortsatt slik at prisene normalt synker utover i uka. Søndag og tidlig mandag er derfor normalt en god tid å kjøpe diesel eller bensin, fortsetter Broom-Vegard.

