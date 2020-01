Topp 10: De viktigste elbilene i 2020

Alt tyder på at 2020 blir tidenes elbilår i Norge. Det ligger en drøss med nyheter ligger klare i magasinet – i ulike segmenter og prisklasser.

2020 blir også et vannskille for nybilsalget i Norge. Vi vil for første gang få et elbilsalg som står for over halvparten av totalsalget.

Mye av forklaringen på at vi bikker den magiske grensen neste år, handler om at utvalget nå begynner å bli så komplett.

I starten var det bare noen små- og litt sære biler som var elektriske. Så kom Tesla Model S og fikk fart på elbiler for familier, også. Og det siste året har elektriske SUV-er inntatt markedet for fullt.

Nå er det også mange flere av de tradisjonelle bilprodusentene som har kastet seg på elbilbølgen – med "elbil 2.0". Med det mener vi elbiler som er bygget for å gå på strøm helt fra starten. Det vil si at de har sin en egen plattform – og ikke bare tar utgangspunkt i en tradisjonell modell med forbrenningsmotor.

Av de rundt 30 nybilene som er ventet på markedet i 2020, har vi plukket ut 10 som vi mener er de mest aktuelle.

NB: Hvis du vil ha mer informasjon om hver bil, klikk på modellnavnet over hver bilde!

Denne kommer du til å se mange av på norske veier i årene framover.

VW går inn i 2020 med en veldig klar målsetning: Bli Norges mest solgte bilmerke. Og den mest solgte modellen skal bli arvtakeren til e-Golf. Men i motsetningen til den, vil ID.3 være bygget på elbil-plattform.

ID.3 har bakhjulsdrift. Men det kommer også en SUV med firehjulsdrift: ID.4. Her skal startprisen bli under 400.000 kroner – og dermed en ny høyaktuell Norgesbil.

Interiøret er i utgangspunktet minimalistisk. I tillegg til de to skjermene, er det mulig å få et avansert head up display i frontruta.

Rekkevidde: 407-463 km

Pris: Fra 330.000 kroner

Levering: Sommeren/høsten 2020

Taycan vil sørge for tidenes Porsche-år i Norge i 2020. Leveringene starter rundt nyttår.

Porsche har skyhøy premiumfølelse på interiøret.

Nå vil Porsche være med på elbilbølgen. De gjør selvsagt ting på sin måte, og leverer kjøreegenskaper som i høyeste grad lever opp til forventningene man har til dette merket.

Rekkevidden er ikke den beste – og det lever Porsche greit med. Her er fokus på ytelser, premiumfølelse og kjøreglede.

Rekkevidde: Fra 407-490 km



Pris: Fra 899.000 kroner

Levering: Februar 2020

Polestar 2 blir den første volummodellen til Volvos søstermerke. I Norge er den priset lavere enn noe annet sted i verden.

Volvos premiummerke, Polestar, åpnet sin aller første butikk i Oslo. Polestar 2 blir første volummodell – og forventningene er høye. Her satser man på å bruke Volvos forhandler- og servicenettverk.

Polestar koster på sin 2 et helt nytt infotainment-system, med større skjerm.

Polestar 2 kommer med Android-basert infotainmentsystem. Det betyr at du får for eksempel Google Maps, og alt annet du er vant med fra smarttelefonen.

Rekkevidde: 500 km

Pris: Fra 479.000 kroner

Levering: Våren 2020

Volvo XC40 Recharge har et design som er mer eller mindre identisk med vanlige XC40.

Interiøret i XC40 er mer eller mindre identisk med det du får i vanlige XC40 – som igjen er veldig likt det du finner i de andre nye Volvoene.

På samme plattform som Polestar 2, kommer Volvos eget bidrag: Elektriske XC40 Recharge. Denne er det også knyttet store forventninger til – og blir en mer tradisjonell SUV enn Polestar 2.

Salget av XC40 er allerede godt i gang, med diesel, bensin og hybrid motorisering. Tusenvis har også satt seg på reservasjonslisten for den elektriske nykommeren.

Rekkevidde: Over 400 km

Pris: 490.000 kroner

Levering: Våren 2020

Skoda Vision iV kommer i 2020. Bilen på bildet er konseptutgaven, med den en coupe-aktig taklinjen. Den kommer først i 2021.

I Norge har Skoda holdt salget bemerkelsesverdig høyt, til tross for at de lenge ikke hadde noen ladbare modeller. Nå har de flere, inkludert helt elektriske Citigo-e. Når de i 2020 skal trå til for fullt, gjør de det med en fullvoksen SUV.

Den deler plattform med ID.3 - men blir altså betydelig større, og leveres med firehjulsdrift.

Rekkevidde: Fra 300 kilometer

Pris: Ikke klar

Levering: Mot slutten av 2020

Med 0-100 km/t på 3,7 sekunder og rekkevidde på opptil 540 km, fortsetter Tesla å levere, med tanke på ytelser og rekkevidde.

Det blir muligheter for opptil sju seter i Tesla Model Y.

2019 var et merkeår i Tesla i Norge, der de opplevde rekordhøyt salg – hovedsakelig takket være den nye innstegsmodellen Model 3. I 2020 kommer oppfølgeren, som blir en mer SUV-aktig utgave av denne bilen. Det er selvsagt en ny potensiell storselger, og blir også tilgjengelig som sjuseter.



Rekkevidde: 540 km

Pris: Ikke klar

Levering: Mot slutten av 2020

Peugeot e-2008 blir en viktig modell for Peugeot i Norge.

Interiøret er i en litt annen stil enn de fleste andre bilmerker. Blant annet med instrumentene over rattet.

Peugeot melder seg for alvor, med to interessante elbiler på rad. Første elektriske 208 – og deretter den litt større og mer crossover-aktige e-2008.

Den sikter seg inn på et stort segment – med litt ekstra bakkeklaring, men ikke firehjulsdrift.

Rekkevidde: 320 km



Pris: Fra 286.500 kroner

Levering: Våren 2020

BMW iX3 får 270 hk og mulighet hengerfeste. Det bør passer nordmenn godt.

De siste årene har BMW virkelig klart å klemme mest mulig ut av elbilmarkedet i Norge, med sin i3. Nå kommer også de med SUV – og det med utgangspunkt i storselgeren X3. Foreløpig sier BMW at den kun får bakhjulsdrift. Om det blir tilfellet, mister de nok en del potensielle kunder i Norge.

Den har 270 hk, med det mye mindre effekt enn konkurrenter som Audi e-tron og Mercedes EQC.

Rekkevidde: 440 km

Pris: Ikke klar

Levering: Mot slutten av 2020

Ford Mustang Mach-e blir den første elbilen fra Ford som bygges på en egen plattform. Forhåndsinteressen tyder på at dette blir en skikkelig storselger i Norge.

Interiøret ligner ikke på noe vi har sett fra Ford tidligere. Blant annet blir det et helt nytt infotainmentsystem med en diger, stående skjer.

Elektriske Focus var på ingen måten noen suksess for Ford. Selv i Norge. Men når de nå er klare med sin første elbil utviklet fra bunnen av, ser historien ut til å bli en helt annen. Mustang Mach-e slår i bordet med gunstig pris, god rekkevidde og mulighet for firehjulsdrift.

I starten får du opptil 337 hk. Men i 2021 kommer en GT Performance-utgave med rundt 450 hk.

Rekkevidde: Fra 400 til 600 km

Pris: Fra 422.000 kroner

Levering: Mot slutten av 2020

Omtrent slik blir den neste el-SUVen fra Audi. Mer kompakt enn e-tron og e-tron Sportback – men fortsatt med mulighet for firehjulsdrift.

Interiøret skiller seg ut fra de andre modellene til Audi.

Når Audi først melder seg på med elbil, gjør de det skikkelig. De har allerede suksess med e-tron og e-tron Sportback. Neste år kommer også den mer kompakte utgaven Q4. Samme drivlinje og batteri som Skoda Vision iV – og mulighet for firehjulsdrift.

Den blir 32 cm kortere enn Audi e-tron.

Rekkevidde: 450 km

Pris: Ikke klar

Levering: Mot slutten av året

Byton M-Byte har det vært mye interesse rundt, i Norge. Er ventet på markedet helt mot slutten av 2020.

Kina-bilene: Et litt spennende Wild Card i 2020 blir de nye elbilmerkene som kommer fra Kina. De står foreløpig litt i kulissene, men det er ingen tvil om at det vil komme minst tre-fire nye modeller. Byton har sin M-Byte , mens MG , Chery og Hongqi, også er på god vei.

Denne saken ble først publisert i Broom.no