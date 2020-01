For ett år – Bjørn solgte én bil hver eneste dag

Bjørn Brun heter han. Og han lever av å selge brukte biler. Billige sådanne.

– Ja, det har liksom blitt min nisje og en del av mitt konsept det, forteller bruktbilselgeren som holder til i Drammen.

Men dialekten avslører at Bjørn ikke er drammenser.

– Stemmer det. Jeg er egentlig fra Hemnesberget i Nordland, sier han som forklaring på dialekten.

Markeds- og bedriftsøkonomen har akkurat fylt 50 år og er bruktbilselger på femte året. Han hoppet av karrieren da bedriften han jobbet i flyttet for fem år siden. Den lange jobbveien fristet ikke. Han startet opp sin egen bilbutikk og er også eneste ansatt. Både direktør og vaskegutt og med mange, lange og travle dager.

Én bil per dag

– Det var jo spennende, men det har gått greit.

– Og tallet 365, det samme som antallet dager i ett år, har betydd noe spesielt for deg. Fortell!

– He, he... Ja. Eller, det er vel egentlig bare en eller annen fiks ide som slo rot i hodet mitt. Det å kunne selge én bil hver dag hele året. I gjennomsnitt altså.

– Det klarte du i 2019?

– Ja, endelig! Det var nære på i 2017 også. Jeg lå godt an etter sommeren, men innspurten ble ikke slik jeg håpet på så det manglet en håndfull biler. Men i fjor gikk det med god margin.

Bjørn Brun solgte over 370 biler i 2019 og er med det en av Norges mestselgende bilselgere. Men noen 9-4- jobb er det ikke.

– Fortell litt om hvordan salgsåret ditt har vært...

– Jeg nådde 100 biler ved påsketider. Nærmere bestemt 19 april, forklarer han og det er tydelig at han har system og orden i sysakene.

– Mai ble også en god måned med 32 solgte biler, mens juni og juli endte med henholdsvis 40 og 46 biler. Det er de beste månedene.

Selger godt om sommeren

– Mitt på sommeren. Er ikke det litt rart?

– Nei, mange tror det er stille da, men slik er det ikke. Folk flytter, skal studere, begynner i nye jobber, skilles og mange tar lappen på den tiden. Behovet for billige biler er der hele året. Men kanskje særlig på sommeren, forklarer Bjørn.

– Når skjønte du at målet var innen rekkevidde?

– Tja... Jeg tror kanskje det var da jeg rundet 250 biler, 21 august. Da skjønte jeg at dette kunne gå veien. Da var det bare å brette opp ermene å jobbe videre mot målet på 365 biler.

– Det målet nådde jeg 19 desember. Bilen var forresten en sølvfarget VW Touran, som ble solgt her i Drammen, forteller Bjørn.

– Så flott – gratulerer så mye med det! Hvordan feiret du å nå målet?

– Ehhh... Feiret? Nei, det tror jeg at jeg kanskje har glemt, altså. Men det er vel ikke for sent ennå. Kanskje jeg kan ta med de jeg bryr meg om ut på en bedre middag, sier Bjørn.

Det å ha bruktbilene ute er billig, men noen ganger krever det litt innsats med snøkost og spade. Foto: Privat.

Lite ferie og mye jobb

Bjørn er nemlig ikke av dem som hviler på laurbærene. Det å drive for seg selv er ikke noen ni til fire jobb, forstår vi.

– Nei, det er jo ikke det. Jeg må være her når det passer for kundene. De aller fleste kommer på ettermiddag, kveld og helg. Jeg har solgt bil både julaften og 17. mai, jeg.

I sommer hadde han syv dager ferie og tre-fire dager i påsken, og det var det.

– Du, helt innledningsvis, nevnte vi dette med billigbiler. Forklar litt mer om konseptet ditt.

– Bilene får jeg primært fra forhandlere i området her som jeg har avtale med. Det er biler som er såpass gamle og har gått så langt at merkeforhandlere ikke selger dem fra sine egne lokaler. Så da havner de hos meg.

– Jeg har som mål å selge mange biler og heller tjene litt på hver, framfor å selge få og tjene mye på hver bil. Omløpshastighet er veldig viktig. Jeg streber etter å være billigst på nett, på de biltypene jeg til en hver tid har. Bilene mine står ut og ikke har jeg fancy kontorlokaler heller. Man må holde kostnadene nede. Det er kort-versjonen og det er ikke mer hokus pokus enn som så.

Neste år?

– Bilene mine har en snittpris på rundt 30.000 kroner. Jeg har sjelden biler til over 100.000, men selger gjerne biler til 8.000-10.00 kroner. Slik – da har her jeg røpet forretningskonseptet mitt for alle og en hver, sier han og ler.

– Men, Bjørn, når du først er igang med å røpe hemmeligheter – hva er salgsmålet for 2020?

– Jeg tror det blir det samme. Én bil for hver av årets dager og konseptet blir det samme, men jeg skal forsøke å tjene litte granne mer per bil. Rett og slett ha litt mer is i magen og ikke alltid selge til den første og beste. Det blir mitt nyttårsforsett for 2020, avslutter bilselgeren.

