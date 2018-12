Bilen som slår alle konkurrentene i år

Her snakker vi om å gå mot strømmen.

Bilsalget i Norge har vært gjennom store endringer de siste årene.

Elbiler og ladbare hybrider har kommet for fullt. De har tatt salg og markedsandeler fra særlig dieselbiler, men også fra de med en bensinmotor under panseret.

Listen over de mest solgte bilene i Norge er derfor dominert av biler med elektrisk drivlinje. Og så er det ett klart unntak: En bil som hverken er elbil eller ladbar hybrid, men som likevel selger imponerende bra.

"Norges mest solgte fossilbil", kaller importøren den selv. Bilen vi snakker om heter Skoda Octavia. Den ligger an til å bli den 12. mest solgte bilen i Norge i år, og det blir den altså med kun diesel- og bensinmotorer.

Norges mest solgte stasjonsvogn

– Vi har ingen ladbare biler i vår portefølje ennå. Likevel ligger vi an til å ende på rundt 7.700 solgte biler i Norge i år. Og vi er størst på diesel, sa Skoda-sjef Thomas Meiner på et arrangement med pressen denne uken.

Thomas Meiner er sjef for Skoda i Norge.

Helt siden den ble lansert tilbake i 1996, har Octavia vært en svært viktig bil for Skoda. Den gangen var det tsjekkiske bilmerket relativt nylig blitt overtatt av Volkswagen. De slet med et frynsete rykte og et tynt modellutvalg: Men de hadde store ambisjoner, og de har Octavia definitivt vært med på å oppfylle.

Her hjemme har den i flere år vært Norges mest solgte stasjonsvogn. Den har markert seg som en tvers gjennom fornuftig modell som gir svært mye bil for pengene. 4x4-andelen er høy, samtidig som Skoda på utstyrsfronten nyter godt av å være en del av VW-konsernet. Det betyr i praksis at du kan spekke opp Skodaen din med mye fint utstyr, hvis du ønsker.

Dette er stasjonsvogn for de som vil skille seg ut

Mistet til SUV-ene. Og elbilene

Slik ser det ut inne i Octavia. Skoda er svært gode på praktiske løsninger, samtidig er det mulig å spekke opp bilen med mye fint utstyr. Foto: Broom

Octavia tilhører den tradisjonelle familiebil-klassen, vi skal ikke så mange år tilbake i tid før den sto for en stor del av nybilsalget i Norge. Biler som VW Passat, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Opel Vectra og flere andre japanske/franske modeller var opplagte valg for mange norske familier.

Først mistet disse mye salg til SUV-ene. Så kom elbilene. Og den en gang så store bilklassen er i dag kraftig redusert.

Flere bilprodusenter har rett og slett lagt ned modellene sine her. Og de som er igjen, må nøye seg med langt lavere salg enn tidligere. Ser vi på registreringsstatistikken så langt i år, er det bare Octavia og VW Passat (på 15. plass) som er er inne på topp 20.

Storselgeren er frakjørt, men nå får den viktig nyhet

Elbilene kommer

Apropos elbiler: Skoda har altså per nå ingen, men her skal det snart skje ting. Neste år kommer deres minstemann Citigo i elektrisk utgave. Her blir det lovet rekkevidde på 300 kilometer, og svært konkurransedyktig pris. Dette er søstermodellen til dagens VW e-Up, dermed også en liten "snarvei" for Skoda inn i det elektriske skiftet.

Elbilen Vision E blir en svært viktig bil for Skoda de kommende årene, ikke minst i Norge. Foto: Broom

Deretter kommer nyutviklede Vision E som er en elektrisk SUV. Med en lengde på 4,68 meter blir den en klar storebror til Citigo. Bilen får en samlet effekt på 306 hk, og er utstyrt med to elektriske motorer. Kraftige litium-ion batterier, sammen med regenerering av bremseenergi, gjør at bilen har en rekkevidde på inntil 500 kilometer. Vision E er også forberedt for induktiv lading.

Hippiebussen kommer tilbake – som elbil

Ladbare hybrider

Skoda har som mål å utvikle fem helelektriske modeller i forskjellige klasser, basert på VWs nye elektriske plattform, kalt MEB.

Alle modellene forventes å være på markedet innen 2025. I tillegg planlegges også ladbare hybridmodeller, både helt ny Octavia og ansiktsløftet Superb kommer i 2019. Her loves det elektrisk rekkevidde på 70 kilometer. Dermed ligger disse an til å bli svært attraktive modeller i det norske markedet.

(Artikkelen er først publisert på Broom.no)