Lordens bilsamling: – Ikke et mål i seg selv at det skal være sært og rart

Det er kanskje forventet at en motorjournalist med stort hjerte for bil har eid mange biler. Men Lord Arnstein Landsems bilhistorikk er av det sære slaget.

Lord Arnstein Landsem (49), eller Lorden blant kjentfolk, har en brennende og livslang interesse for biler som ingen kan dempe. Siden han var tidlig i 20-årene har han formidlet kjærlighet og engasjement for bil til norske bilentusiaster som journalist, forfatter, redaktør og TV-personlighet.

– Bilinteressen har vært med meg helt fra barndommen, så lenge jeg kan huske. Min mor sa at den første lyden hun hørte fra meg var en etterligning av bil, «brrrrrr», mens jeg løp fram og tilbake med en lekebil. Jeg leste alt jeg kom over om bil, og pleide å gå til forhandlerne for å få brosjyrer jeg kunne se i, forteller Landsem til ABC Nyheter.

Amerikansk kjærlighet ...

49-åringen har vært medlem i AMCAR Norge siden han var 15 år. Nå er han blitt redaktør for medlemsmagasinet til organisasjonen, og er også redaktør for det nye entusiastnettstedet refuel.no. Tidligere har han gitt ut en bok om amerikanske biler, kalt nettopp «Amcar». Hans første bil var en Pontiac Firebird fra andre siden av dammen.

– Amerikanske biler var noe jeg ble dratt tidlig mot. De italienske superbilene kunne du bare lese om, de var aldri aktuelle å eie på den tiden. Men det som var kult å se og høre i virkeligheten var de amerikanske bilene med stor V8-motor. Der jeg vokste opp var det en eldre herremann som hadde en AMC Javelin AMX, en bil jeg selv eier i dag. Han var ikke ute ofte, men de få gangene han kjørte, var det stor stas å se.

Landsem er redaktør for AMCAR, og har blant annet en 1974 AMC Javelin AMX med 401 V8 Foto: Privat

... men først og fremst kjærlighet til bil

Landsem var ikke i tvil om at når han skulle få seg sin første bil, skulle den være amerikansk. Pontiacen ble den første av mange, men nordlendingen har ikke begrenset seg til amerikanske merker. Han har eid nærmere 50 biler av høyst varierende merker og opphavsland, I dag eier han totalt 10 biler.

En VW 181 med det Lorden kaller «smakfull Luftwaffe-dekor», er skogsveibil. Her på tur med Shelby, hans engelske bulldog, i baksetet. Foto: Privat

Variasjonen i stallen er stor. Hold deg fast: Mazda MX 5, Fiat Ritmo Abarth, Volkswagen 181, Dodge Magnum SRT8, AMC Javelin AMX, Buick Skylark Convertible, Monteverdi Sahara, Bond Bug, Eshelman Adult Sport Car og en svensk Kit Car.

– Det er mange som har eid flere biler enn jeg har, men jeg har kanskje hatt en større variasjon i utvalget enn mange andre. Det er ikke et mål i seg selv at det skal være sært og rart. Jeg bare synes det er mange ulike biler som er tøffe. Jeg liker alt fra italienske superbiler og engelske luksusbiler til amerikanske muskelbiler, og alt midt i mellom. Som redaktør for refuel.no, som handler om entusiast-stoff fra alle bilmiljøer, så tror jeg også det er en fordel å være såpass altetende innen bil som jeg er.

Les også: Slik var det å kjøre SUV – for 40 år siden

En Dodge Magnum SRT8 med 6,1-liters Hemi V8 er hverdagsbilen. Foto: Privat

Meget sær mikrobil fra 50-tallet

Ingen av bilene Landsem eier for øyeblikket kan beskyldes for å være ordinære, men han trekker fram tre av dem som litt særere enn resten; Monteverdi Sahara, Bond Bug og Eshelman.

Det ser ut som en lekebil, men Eshelman Adult Sport Car er laget for å kjøres av voksne. Dette er en 1956-modell som ble solgt på auksjon i 2013. Landsems egen har han fått tilsendt i deler i posten fra USA. Foto: RM Sotheby's

– Sistnevnte er en meget sær amerikansk mikrobil fra 50-tallet. Den er virkelig liten, men den er for voksne. Jeg synes den ser helt fantastisk ut! Dette er en sjelden bil. Jeg fikk den tilsendt i deler fra USA, og har dessverre ikke fått satt den helt sammen enda.

Lorden vil ikke si det med sikkerhet, men han tror han er den eneste i Norge som eier en bil fra det sveitsiske luksusmerket Monteverdi. Heller ikke den er kjørbar for tiden. Det er imidlertid Bond Bug-en, en bil som ikke har noen verdens ting med James Bond å gjøre, slik undertegnede trodde.

– Ha-ha, nei. Det var et engelsk selskap som produserte den. Bond Bug er spesiell fordi den ser helt vanvittig ut. Men det finnes flere av denne i Norge enn bare min.

MDG-Lan: – Noen ganger er det nødvendig å bli sint

En drømmeverden av luksus

Landsem har vært å se på TV i både Autofil og Panser. Han har skrevet for Bilmagasinet, Racemagasinet, Amcar og Broom.no, for å nevne noe. I tillegg har han jobbet for Max Power og Gatebil.

– Jeg har fått jobbe med hobbyen min, med det som interesserer meg. Det er veldig givende for meg personlig. Et stort pluss er at det er så mange hyggelige mennesker i bransjen.

– Hva er det beste du har opplevd på jobb?

– Jeg har vært så heldig å få prøvekjørt mange veldig brutale superbiler, som Bugatti og Königsegg. Jobben har gitt meg anledning til å prøve noen sinnsyke biler jeg ellers aldri ville fått prøvd. Men det å få prøve luksusbiler til 10-20 millioner er et tveegget sverd. Det er jo biler man aldri i verden får råd til å kjøpe selv. Du beveger deg over i en drømmeverden som ikke er realistisk. Det er et lite minus, sier Lorden, som likevel ikke ville vært foruten all prøvekjøringen.

Det har blitt mange prøvekjøringer av superbiler opp gjennom årene for Lorden, som denne Pagani Huayra. Foto: Privat

– Rally-gutta er de villeste

Ved siden av mange fine møter, både med mennesker og luksusbiler, er passasjeropplevelsene det beste med å være biljournalist.

Gjennom en lang karriere har Landsem fått sitte på med mange av «de store gutta», både Formel 1- og rally-sjåfører. Sistnevnte er en gruppe bilister som imponerer Lorden enormt. Et høydepunktet var å få sitte på med ni ganger verdensmester i rally, Sébastian Loeb i testløypa til Citroën.

– Han kjørte som faen. Jeg aner ikke hvor fort det gikk. Jeg har sittet på med gode asfaltsjåfører også, men da har jeg tenk: «Oi, han er god til å kjøre bil», men samtidig ikke vanvittig. Det er noe jeg kanskje kunne klart om jeg hadde begynt å med racer-kjøring tidlig. Rally-gutta derimot, de er på en annen planet. Jeg sitter på og blir sjokkert. Det eneste jeg klarer å tenke er: «Er det mulig?!». De får til å kjøre så godt på dårlig vei at sjokkerende er det mest beskrivende ordet.

Landsem like før han får sitt livs kjøretur, i passasjersetet på Sebastien Loeb sin rallybil, i Citroëns testløype i Frankrike. Foto: Privat

Andre ord Landsem bruker for å beskrive opplevelsen er «brutalt» og «rått».

– Du blir ristet og slengt fram og tilbake selv om du sitter godt fastspent.

Nyttig: Ord og begreper du bør kunne når du sender bilen på verksted

Glemmer ikke gamle kunster

I nyere tid har Landsem fått sitte på med en pensjonert rally-sjåfør. Svenske Stig Blomqvist som ble verdensmester i 1984. Bilen var fra VM-vinnerens storhetstid, en Audi Quattro fra 80-tallet.

– Jeg visste at han var en versting i sin tid, men ettersom han hadde blitt en eldre herremann, tenkte jeg at det ikke kom til å gå så fort. Vi kjørte av gårde mot skogen, på en grusvei først. Det gikk sakte, og jeg tenkte igjen at han kom til å kjøre rolig. Så kom vi til et visst punkt, og det var tydelig at her, her starter løypa.

Og gjennom hele skogsløypa satt den relativt unge motorjournalisten fra Norge igjen med bakoversveis.

– Full gass! Det gikk i hundre og helvete. «Fy faen», tenkte jeg. «Går det an?!». At han var pensjonist hadde ingenting å si for tempoet. De rally-gutta er noe for seg selv.

Jan Erik Larssen: Lettet med bil i 250 km/t: – Vi var i ferd med å dø

Landsem sammen med rallylegenden Stig Blomqvist i de svenske skoger: – Jeg trodde Blomqvist var blitt rolig pensjonist da jeg steg inn i hans Gruppe B Audi Quattro. Der tok jeg ordentlig feil. Foto: Privat

En Lord blir til

Lord Arnstein Landsem er også noe for seg selv, kanskje spesielt når det kommer til hans uvanlige navn. Fornavnet «Lord» står registrert i det norske folkeregisteret, og om du skal nå Landsem på e-post, er det «lorden» du sender mail til.

– På et tidspunkt eide jeg en 71 Jaguar XJ, en skikkelig herskapelig bil. Siden den var så flott, var jeg på utkikk etter noe artig ekstrautstyr til bilen. Da fant jeg ut av at det hadde vært gøy å ha en tittel som står i stil til bilen.

I Skottland er det mulig å kjøpe små jordlapper for en rimelig penge, og få med «lord»-tittelen på kjøpet.

– Det var egentlig bare tull og tøys, og ikke alvorlig ment. Men så har det festet seg, og nå bruker jeg det.

Les også:

Classic Car Show 2018: Her har verdien på bilene skutt til værs

18 minusgrader og cabriolet – klart det går!

Mannen tiner motoren med hårføner – kona lurer på om det er smart ...