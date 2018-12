Tesla eller Kia – hva bør jeg kjøpe?

Kia e-Niro og Tesla Model 3. Begge familie-elbiler. Ganske like men allikevel ulike. Men hvem er best for en aktiv familie? Spørsmålet er ikke så sprøtt som man kanskje skulle tro.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny,



Vi er en familie bestående av to vokse og to barn som er over barnevognstadiet. Vi har en Nissan Leaf elbil og en diesel stasjonsvogn. Vi planlegger nå å bytte ut dieselen med elbil og dermed bli hel-elektriske. Ideelt så skulle vi hatt en Tesla Model X, men den blir alt for dyr for oss.

Står på venteliste med forholdsvis lavt nummer på Kia e-Niro, men ser også at Tesla Model 3 er et godt alternativ pga kort leveringstid, "App" og firehjulstrekk.

Hvilken av disse bilene vil du anbefale ? Vi har hytte på fjellet ca 15 mil hver vei som vi drar til i helgene, med ski om vinteren og sykler om sommeren. Ellers er det stort sett småkjøring i nærområdet.

Benny svarer:

Hei på dere! Kia eller Tesla? Spørsmålet er ikke så sprøtt som det med en gang kan høres ut som. Kia er liksom den jordnære, folkelige og ujålete, mens Tesla nok blir oppfattet som litt mer vulgært og snobbete. Men fakta er at begge kan dekke behovene dere etterspør her. Selv om de to bilene har totalt forskjellig image.

Kia e-Niro kan trygt betegnes som en nøktern bil.

Om vi begynner med Kia e-Niro, er dette en bil jeg har blitt ganske godt kjent med. Jeg har også kjørt den ved to ulike anledninger. Den er romslig, uten å være diger. Den er velutstyrt og moderne, men med en ganske traust innpakning. Effekten er på 204 hestekrefter og den går mer enn bra nok.

Kjøreegenskapene er komfortable og trygge, men ikke veldig inspirerende. Designet er også litt konservativt. Men jeg er helt overbevist om at dette er en bil som vil tjene familien på en god måte, litt på samme måte som en gammel snill hund, som du knapt merker at du har.

At Kia her Norges beste nybilgaranti er jo heller ingen ulempe. Kia e-Niro er fornuft på fire hjul. Det er bare synd at den ikke kommer med firehjulsdrift.

I motsatt ende



Tesla Model 3 har jeg også blitt godt kjent med, men jeg har dessverre ikke fått kjøre den enda. Noen av testene jeg har lest påpeker at understellet er så fast satt opp at det tenderer til ukomfortabelt. Sittestillingen er ganske lav, sammenliknet med Kiaen. Særlig i baksetet. Plassen er heller ikke like god og bilen er ikke praktisk som Kia. Sammenlikne den gjerne med en BMW 3-serie sedan.

Når det gjelder design, kjøreglede og utstråling er den i motsatt enda av Kia. På godt og vondt. Gode ytelser, mulighet til firehjulsdrift, app-styring (kommer om ca ett år på Kia) og ikke minst Teslas super-ladere er ting som taler for.

Rekkvidden er ikke noe problem på noen av bilene og du vil greit kunne kjøre til hytta på vinterstid uten å lade, med ski på taket. På sommeren vil du greit kunne kjøre tur retur hytta uten å lade også. Det hadde vært utenkelig for bare noen få år siden.

Kia mest praktisk

Som familiebil til en aktiv familie på fire tror jeg kanskje at Kia e-Niro er den beste bilen, om man ser på det rent praktiske. Ettersom du allrde har et tidlig kø-nummer vil du også få bil raskere.

Tesla Model 3 er snart i Norge.

Det er ca 15 måneder ventetid på Tesla Model 3 med firehjulstrekk om man bestiller nå. Kia-en din får du kanskje til våren? Jo før man kommer i gang med å kjøre elbil -– jo mer penger (og miljø) sparer man.

Jeg personlig, som sjelden kjører med mer enn to i bilen, hadde nok valgt Tesla. Rett og slett fordi den er mer spennende.

Uansett hvilken av disse du velger så gjør du ikke noe galt. Begge bilene vil komme til å være populære de neste årene både som nye og på bruktmarkedet.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no