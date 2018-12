Lading på jobben forsvant – da ble det problemer

Hva gjør vi nå?

Hei. Har et spørsmål som går på verditap og valg om å beholde bil eller skaffe ny. Familien har to biler. Begge kjøpt nye.

En Kia Soul elektrisk kjøpt for tre år siden, pendlebil, Kostet ca 240.000. Går ca 30.000 km + per år. Nå ca 75.000 km. Strålende fornøyd med den. Fikk så tvillinger, har ett barn fra før.

Vi landet da på en Ford Galaxy, firehjulstrekk, automat. Ny 2016. Gått snart 20.000 km, brukes til og fra barnehage etc. Bruk per år under 10.000 km. Pris ca 560.000.

Problemet nå er at bedriften jeg jobber i har fjernet lademuligheter på jobb og jeg kommer ikke tur/retur på en lading. Skaper mye stress med hurtiglading etc. Er derfor på liste med bra nummer på elektrisk Kia e-Niro.

Den vil fort komme på 400.000. Innbytte på den gamle blir vel neppe mer enn 100.000 +. En mulighet er nå å gjøre om på bruken – Kia lokalt og Forden til pendling. Men da blir jo verditapet på Forden betydelig større. Hva ville du ha gjort? Hva lønner seg? Bytte ut Soulen eller bytte på bruk av bilene vi allerede har? Ser ikke for meg å bytte ut Forden før eventuelt WV kommer med elektrisk versjon av Folkevognsbussen, tidligst.

Takknemlig for betraktninger.

Benny svarer:

Heisann. Skjønner at det må være veldig frustrerende å miste lademuligheten, når den var avgjørende for at du kunne pendle til jobben med elbil. Hurtigladere langs veien er kjempesmart, men neppe en løsning man bør basere seg på hver dag. Da er du sårbar både for kø, eller om noe plutselig skulle være galt med selve laderen.

Slik jeg forstår bilbehovet til deg og familien, trenger du en bil for å pendle med. Det er klart at dette er mye rimeligere med elbil, enn å gjøre det med en bil som bruker bensin eller diesel. Så har du Galaxy som den store og rommelige familiebilen til og fra barnehagen og på langturer. Dette høres ut som en veldig smart løsning. Å bytte over til å pendle med Galaxy vil koste deg betydelig mer i driftsutgifter. Og det vil naturligvis også bety større verditap på denne. Følger deg der.

Kia e-Niro er en smart elbil med veldig god kombinasjon av rekkevidde og pris. Men som du er inne på: Den koster fort 400.000 kroner. Jeg tenker allikevel at den kan være et godt valg, ettersom du allerede står på liste og får bil raskt. Jeg tror kanskje at denne også vil kunne ta over noe av kjøringen dere i dag her med Galxyen og at at dere kan oppnå enda større besparelser med bruk av elbil.

Godt utvalg på bruktmarkedet

Om økonomien ikke strekker helt til en ny Kia, så tenker jeg løsningen kanskje heller kan være å se litt nærmere på elbiler i bruktmarkedet. Du forteller ikke eksakt hvor langt du pendler til jobben, men det finnes flere biler i dette markedet som går en del lenger enn Kia Soul, som du har i dag. For eksempel Renault Zoe, VW e-Golf med den største batteripakken eller siste utgaven av BMW i3.

Opel Ampera-e er også blant disse, men den blir fort for dyr. Det rimeligste eksemplarer i bruktmarkedet nå, ligger ute til 340.000 kroner. Siste generasjon Nissan Leaf og Hyundai Kona/Ioniq kan også være verdt å vurdere, men litt samme greia her vedrørende pris.

Ettersom du har kjørt 75.000 kilometer med elbil, har du helt sikkert lært deg mye om både beregning av rekkevidde og kjørestil. Det er helt avgjørende for å vite om bilen faktisk vil kunne ta deg til og fra jobben. På sommeren er det ofte ikke noe problem, men på kalde vinterdager synker rekkevidden betydelig.

Hvis en av bilene jeg har nevnt over kan gjøre jobben, for deg, tror jeg det er et smart valg. Da «kjøper» du deg også litt tid. Akkurat nå er bilmarkedet veldig uoversiktlig. Vi er midt i en stor endring, og vi i Norge er helt i forkant, takket være alle elbilfordelene i vårt marked. Men det gjør også at det er vanskelig å spå hva som skjer de neste årene.

Jeg håper dette er til litt hjelp, lykke til med valget!

