Derfor kan nyere biler være ekstra dyre å eie

Også denne medaljen har en bakside.

Det er mye som kan gå galt – og som går galt – på biler. Nyere biler også. Kostbare reparasjoner er vanligere enn du kanskje tror. Bilene får mer og mer avansert teknologi, og dermed blir det også mer som kan gå i stykker.

Felles for de fleste typiske feil på nyere biler, er at utbedringen blir svindyr. Deleprisene er høye, og med timepriser på verksted som ofte kan være på mellom 1.500 – 2.500 kroner + mva, eller enda mer, sier det seg selv at regningen fort blir drøy.

– I tillegg er kvaliteten på delene mange ganger dårlig, fordi prisene er presset for lavt fra produsentene, sier Torbjørn Lind i Car Protect.

Firmaet er ett av noen få som tilbyr garantiforsikring her i landet, og dette har gitt ham førstehånds kjennskap til hvilke feil som er mest vanlige, og hva det koster å utbedre dem.

Denne lille saken kan gi deg en kjemperegning

Feil med svinghjul er en gjenganger.

– Har ikke bilene i dag mye høyere kvalitet enn for bare et par tiår siden?

– Tror du det? Det stemmer ikke nødvendigvis med våre inntrykk. Det er både mange og dyre feil, også på nyere biler. En viktig forskjell er at det riktignok er mindre rent mekaniske feil nå, men til gjengjeld sørger mer og mer avansert teknologi og elektronikk for at mengden feil totalt er minst like høy – og feilene blir ofte veldig dyre å utbedre.

– Hvilke feil er mest vanlig i dag i denne sammenhengen?

– Svinghjul er en gjenganger. Dette slakkes etter hvert, men vanligvis hører man jo at det står og slår. Da gjelder det å ta reparasjonen fortest mulig.

– Svinghjul er en gjenganger som kilde til feil, forteller Torbjørn Lind i Car Protect. (Foto: Frank Williksen)

Ny automatgirkasse koster fort 100.000 -150.000,-

– Typisk pris for et svinghjul er 15.000 – 25.000 kroner, og med arbeidspenger ender totalen gjerne på 40.000 kroner og oppover. Venter man lenge nok med en slik reparasjon, er risikoen stor for at det også kan bli skader på girkasse og motor. Alle prisene jeg nevner, er uten moms – så for en uheldig bileier som må betale dette selv, kommer det 25 prosent til på toppen, sier Lind.

– En annen komponent som er mye utsatt for feil, er automatgirkasser. I dag leveres de fleste biler med slik girkasse, og disse ryker ikke så sjelden etter 50.000 kilometer og videre oppover. Prisen for en ny automatgirkasse er fort 100.000 kroner eller mer, og så kommer dyre monteringstimer i tillegg.

Terje fikk sjokk da han hørte prisen på dette speilet

Automatgir har blitt mer og mer vanlig på nye biler. Men når denne ryker, blir det dyrt!

Liten del – høy pris

– Andre typiske «gjengangere»?

– Vi ser en del aircondition-kompressorer som tar kvelden. Disse koster rundt 6.000 – 15.000 pluss moms, og så kommer montering i tillegg. Fordelerkasser til firehjulstrekkere ryker også av og til. Pris: Rundt 30.000, pluss jobben.

Et slikt fjærbein koster pene 20.500 kroner - pluss moms og monering.

– Så begynner det å bli veldig mange sensorer i nyere biler. Disse ryker ofte etter 3-4 år. Et eksempel er radarsensor i grillen for avstand, som hos et typisk volummerke eksempelvis koster 18.000 pluss moms for selve delen.

– Dieseldyser er et velkjent tema. Hos et tysk premium-merke er stykkprisen ca. 8.000, igjen pluss moms.

Tenke seg om?

– Ja, og det som er nevnt er dessverre ikke noen få unntak, men typisk for norske delepriser. Vi har mye mer å vise til, som kombiinstrument til en liten elbil til 26.000, en AC-pumpe til en annen liten elbil til samme pris, xenon frontlykt til en koreansk volummodell koster 18.000, ABS-sentral til en 6-7 år gammel tysk premium modell 26.000, turbo til en japaner til kr. 24.000 og håndbremsaktuator til en annen japansk volummodell til kr. 17.400.

– Dynamo til en hybrid modell koster 18.000,- + arbeid. Deler til luftfjæring er også rådyrt, et demperben til et kjent merke koster 20.500,- pluss montering, og alle disse med moms i tillegg.

Med andre ord: Vi nyter godt av at bilene har blitt mer avanserte og ikke minst fått veldig mye utstyr. Men det koster ikke bare å kjøpe dette, det koster også å eie. Det er nok noe det er lurt å ha i bakhodet, før man går til innkjøp av bil.

Saken ble først publisert på Broom.no