Dette er det lenge siden de gjorde sist

Kun 80 biler lages med denne spesielle løsningen.

Den legendariske amerikanske, Ford-baserte bilprodusenten, Lincoln bygde sin aller første bil i 1939. De har med andre ord 80 års-jubileum i 2019. Det skal, som seg hør og bør, feires!

Til tross for en del felles med billigere Ford-modeller, har Lincoln etablert seg som et luksusmerke, som byr på det lille ekstra.

Bilene derfra har da også blitt brukt av fint-folk verden over. Vi snakker statsoverhoder, skuespillere, kongelige og andre bemidlede.

En åpen Lincoln Continental fra 1961 var også bilen som ble brukt i attentatet mot president John F. Kennedy i 1963.

Merket har hatt en turbulent historie med både opp og nedturer. Men de har altså klart å holde det gående i snart 80 år.

Et ganske spesielt syn, særlig når dørene er åpne.

Comeback

Ett av Lincolns mest særpregene kjennetegn er de karakteristiske "selvmordsdørene" som åpner "feil vei" – derav navnet, på noen av modellene.

Denne litt særegne løsningen blåser de nå støvet av på en egen 80 års utgave av sin legendariske Continental-utgave, som kommer i 2019. Sist gang de hadde disse dørene på Contiental var for 50 år siden, i 1969. Så det var kanskje på tide med et comeback nå?

Men en ting vil nok ikke entusiastene ha så veldig sansen for. For på 2019 utgaven vil det være en kraftig B-stolpe mellom for og bakdør og ikke helt åpent slik som på de tidligere utgavene.

Litt synd det selvfølgelig, men sikkerheten er jo også viktig. En annen ting som nok også vil savnes er den klassiske V8-motoren. 2019 utgaven byr på en 3-liter V6. Riktig nok med twin-turbo og anstendige 400 hestekrefter.

Den amerikanske drømmen lever fortsatt ​

Det er lite å utsette på interiøret.

Kun 80 biler​

Ellers følger bilen, som for anledningen kalles; Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition, en klassisk limousin-oppskrift.

Akselavstanden et forlenget med seks tommer. Noe som kommer baksetepassasjerene til gode. Har er det raus plass i to separate seter med nydelig mykt skinn, tykke gulvtepper og mellom setene en gedigen konsoll hvorfra man kan styre klimaanlegg og underholdning mens man lar seg frakte rundt av privatsjåfør.

Om du kjenner at ha-begjæret river og sliter i deg, så vil vi anbefale å være rask. Kun 80 biler skal lages av denne retro-inspirerte jubileumsmodellen.

Prisen vil ligge på rundt 100.000 dollar (ca 900.000 kroner i USA). Altså før eventuell moms og norske avgifter, som nok vil doble denne prisen. Minst. Men det er lov å drømme, dessuten er det helt gratis...

Saken ble først publisert på Broom.no