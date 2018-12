Her får du det beste fra to verdener

Prøvekjørt: All-Terrain med et kraftverk under panseret.

Å lage offroad-inspirert utgave av vanlige stasjonsvogner er en svært innbringende løsning for bilbransjen. Ekstra bakkeklaring, en dose styling og vipps har man en bil som skiller seg litt fra standardutgavene – og som man kan ta ekstra godt betalt for.

Subaru var svært tidlig ute med sin Outback, Audi traff blinken med Allroad og Volvo har solgt i store mengder av sine Cross Country-utgaver.

Mercedes ventet overraskende lenge før de kastet seg på denne trenden, men med siste E-klasse har de gjort det.

All-Terrain er navnet og her snakker vi stasjonsvogn som passer perfekt for veldig mange (velstående) norske familier.

Den er stor, komfortabel, fås med alt du omtrent kan tenke deg av utstyr – og i tillegg har den økt bakkeklaring og et kompetent firehjulstrekksystem. Hadde den vært ladbar (eller elbil), hadde den garantert også vært en storselger i Norge. Men slik er det ikke.

Hva er nytt

Testbilen heter E 400 d 4Matic All-Terrain. Det nye her er "400 d". Bak den meget nøkterne betegnelsen (den er jo tross alt laget av tyskere) skjuler det seg intet mindre enn den sterkeste dieselmotoren Mercedes noen sinne har plassert i en personbil.

Vi snakker en 3-liters, sekssylindret maskin med 340 hestekrefter og et dreiemoment på voldsomme 700 Nm. Når du putter noe sånt inn i en vanlig stasjonsvogn, ligger det an til mye moro!

0-100 km/t går unna på 5,4 sekunder, men det aller mest imponerende er det voldsomme skyvet denne motoren leverer. Første gangen jeg tar sats i påkjøringsfila til motorveien og gir full gass, må jeg seriøst ta meg sammen for å ikke bare fortsette oppover i girene. FOR en bil dette må være å ha hvis du bor i Tyskland og "trenger" å kjøre på Autobahn ganske ofte.

Hva er styrker og svakheter her?

Denne E-klassen har virkelig løftet nivået i klassen.

Stylingpakken er på ingen måte utagerende, men det er nok til at dette klart skiller seg fra "vanlig" E-klasse stasjonsvogn.

Da den kom, satte den konkurrentene i skammekroken på interiør. Et par år senere, står det seg fortsatt svært bra. Det er gjennomført lekkert, med høy kvalitetsfølelse.

Kjøreegenskapene er mindre sporty enn du finner i for eksempel BMW 5-serie, Mercedes lar komforten veie tyngre. Og for et langturs-lokomotiv dette er! Bilen føles bunnsolid og komfortabel. Det voldsomme skyvet fra motoren er med å underbygge følelsen av familiebil på første klasse.

Svakheter? De skal du lete lenge etter, Noen vil kanskje ønske seg hakket hvassere kjøreegenskaper, men i forhold til målgruppa tenker vi at Mercedes har gått for en helt riktig løsning på dette.

I den grad det kan kalles en svakhet, blir det imidlertid fort dyrt. Mer om det veldig snart:

Lekkert og gjennomført interiør, her tok Mercedes virkelig grep da de lanserte denne E-klassen.

Hva koster den?

Nærmere bestemt nå: All-Terrain med denne motoren starter på 932.900 kroner. Mye penger, men det er nå i alle fall under en million. Men NB: Det er før du begynner å krysse av for ekstrautstyr.

Du MÅ ikke ha alt testbilen er utstyrt med, men noe av det er temmelig nødvendig. Ferdig spekket opp, ender testbilen på 1.227.900 kroner. Du får veldig mye for disse pengene, men samtidig: Mange vil nok tenke at det er altfor mye for det som tross alt fortsatt er en E-klasse stasjonsvogn.

Ingen tvil: Dette er en Mercedes!

Hvem er konkurrentene?

Den nærmeste er uten tvil Audi A6 Allroad . Lenge en storselger i Norge, nå har den havnet litt i bakleksa. Volvo V90 Cross Country er også en bil det er verdt å se nærmere på. Kanskje ikke riktig så gjennomført som E-klasse All-Terrain, til gjengjeld koster den også mindre.

I tillegg vil nok mange i denne kjøpegruppen vurdere en SUV. Og der er det svært mye å velge mellom.

Vil naboen bli imponert?

Dette er egentlig en veldig diskret bil i forhold til prislappen. E-klasse stasjonsvogn er ikke bilen som brauter mest, heller ikke i denne utgaven. Men naboer med litt peiling på bil, vil skjønne hva dette er. Holder ikke det, får du invitere inn i bilen. Der blir de fleste imponert.

Broom mener

E-klasse er en svært kompetent bil i utgangspunktet, her får den det lille ekstra som virkelig løfter den til topps i klassen.

Mercedes bruker ikke akkurat bomber og granater i modellbetegnelsene sine. Men E 400 d betyr altså at denne har den sterkeste dieselmotoren fra merket noensinne under panseret.

Bilen er full av luksusfølelse, samtidig som komforten, setene og støydempingen gjør at du kan kjøre seriøst lange etapper, uten å bli sliten.

Litt stasjonsvogn, litt SUV. Denne bilen har med seg det beste fra begge bilklasser. Og sammenlignet med de aller fleste SUV-ene er den morsommere og mer kontant å kjøre.

Og så er det motoren: I disse anti-diesel-tider kjører Mercedes på som før, blant annet ved å utvikle nye dieselmotorer. Denne kler så til de grader bilen. Du kan pakke den full av folk og bagasje, gjerne slenge på en tilhenger i tillegg, fortsatt har du kraftoverskudd som et lokomotiv. Og gjennomsnittlig forbruk ligger på 0,64 liter/mil. Det krever imidlertid at du holder deg ganske godt i skinnet.

De fleste All-Terrain-utgavene vil nok ha asfalt under hjulene mye av tiden. Men dette er absolutt en habil bil også når forholdene blir tøffere.

Hva mener eierne?

Vi har en rekke vurderinger fra norske E-Klasse-eiere i Brooms bilguide. I snitt gir eierne nyeste generasjon 8,2 poeng av 10.

Kjører du Mercedes E-Klasse – fortell oss om dine erfaringer her:

Visste du at?

– Dagens E-klasse er den femte i rekken. Da den kom, var dette teknologisk sett den mest avanserte bilen Mercedes noen gang hadde lansert.

– Mercedes er langt fremme på selvkjørende teknologi. Mye av det debuterte på denne bilen.

– All-Terrain er hevet 29 millimeter i forhold til standard E-klasse. Det høres kanskje lite ut, men i praksis kan det ha stor betydning for terrengegenskapene.

Stasjonsvogn eller SUV? Denne er litt ja takk, begge deler!

