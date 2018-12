Toppsjefen må tilbringe julen i fengsel

Og anklagene har blitt enda tøffere.

I midten av november sprakk nyheten: Den mektige sjefen for bilalliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi hadde vært i avhør i Japan og risikerte å bli arrestert på grunn av mistanker om økonomiske lovbrudd.

Så rullet snøballen fort. Nissan gikk ut med en pressemelding der de bekreftet at Carlos Ghosn (64) som styreleder i selskapet hadde underrapportert lønn i "mange år".

Deretter tok det ikke lang tid før Ghosn ble arrestert, på en flyplass i Tokyo. Siden har han sittet fengslet i Japan og skal risikere helt opp til ti års fengsel hvis han blir funnet skyldig i alle anklagene.

Enda mer alvorlig

Denne uken var det flere ting som tydet på at Ghosn kunne bli løslatt, mot kausjon – og dermed slippe å sitte fengslet i julen.

Slik blir det imidlertid ikke. Påtalemyndigheten har nemlig lagt frem ytterligere punkter i tiltalen, der de blant annet mener at Ghosn har fått Nissan til å ulovlig dekke tap han selv skal ha hatt på investeringer. Her skal det være snakk om beløp i størrelsesorden 16 millioner dollar, eller rundt 130 millioner kroner. Dette blir ansett som enda mer alvorlig enn det saken startet med: At Ghosn skal ha underrapportert sine personlige inntekter.

Denne uken har politiet også ransaket Ghosns bolig i Tokyo, på jakt etter dokumenter som kan styrke tiltalen mot ham.

Carlos Ghosn har i mange år vært en av verdens best betalte toppsjefer. Fallhøyden har vært stor i forhold til den situasjonen han nå er i. Foto: Scanpix

Reddet Nissan

I bransjen har hele denne saken vakt enorm oppsikt. Ghosn har i mange år ledet et av verdens største industrikonsern og er en av de mektigste sjefene i bilbransjen.

64-åringen slo seg først opp som toppsjef i Renault. Her ble han snart kjent som en visjonær, kompromissløs og svært hardtarbeidende leder. Under hans ledelse gikk Renault gjennom en svært positiv utvikling.

Da Renault og Nissan gikk i allianse, var Ghosn mannen som fikk i oppdrag å snu den japanske bilprodusenten. Han pendlet mellom Frankrike og Japan og la ned en enorm arbeidsinnsats begge steder. I ettertid har han fått æren av å ha reddet Nissan, som var i svært dårlig forfatning da Ghosn tok over.

Carlos Ghosn var en viktig pådriver for at Nissan skulle satse på elbilen Leaf. Den er nå med god margin Norges mest solgte personbil.

Gigantisk lønn

De siste årene har også Mitsubishi kommet inn i alliansen. Ghosn var det naturlige valget som leder fremover, selv om han begynner å nærme seg normal pensjonsalder. Han har ikke hatt noen opplagt kronprins, samtidig som Ghosn som person har blitt sett på som en grunnleggende faktor for at de tre merkene skal lykkes sammen.

Nissan hadde store problemer da Ghosn tok over. Han klarte å snu selskapet på kort tid. Foto: Scanpix

Han har i en årrekke vært en av de best betalte topplederne, både i Frankrike og i Japan. Hans samlede lønnspakke skal ligge på et sted mellom 150 og 200 millioner kroner, årlig. Ghosn har hatt svært gode bonusordninger og har også nådd mange av målene som har blitt satt for å utløse disse.

Kynisk maktkamp?

Nå frykter mange internt i selskapet at Ghosns fall kan skade hele alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi – og i verste fall gjøre at den sprekker.

Den siste måneden har det også lekket ut informasjon om stridigheter innad i selskapet. Fra enkelte sider har det blitt hevdet at det som har skjedd med Ghosn er et resultat av en kynisk maktkamp. "Noen" ville ha ham ut av selskapet og har brukt denne anledningen for alt det er verdt.

Ghosn selv hevder på sin side fortsatt at han ikke har gjort noe som er straffbart.

