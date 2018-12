Olav selger Norges råeste julegaver

Disse skal faktisk på samme fjell!

I år er det hvertfall to som kan glede seg ekstra mye til julaften. De har nemlig forhåndsbestilt drømmegaven til seg selv – og det i god tid.

Her er det ikke snakk om nye raggsokker eller TV til jul. Men bil! Og det er ingen hvilken som helst bil, heller. Vi snakker kanskje den heftigste SUV-en som er oppdrive akkurat nå, nemlig Lamborghini Urus.

Mannen som leverer ut gavene er Olav Medhus, eier av den eksklusive bilforhandleren Autoxo.

3,5 millioner

– Det er klart det er god stemning i butikken når vi sender ut to helt nye Uruser – rett fra Italia, forteller Medhus til Broom.

Han legger til at de to kundene er de første i landet som får Urus, og at de to eksemplarene kommer til å skille seg godt ut i trafikken.

– Den ene er mørk blå med lyst skinn. Den er rett og slett fantastisk fin. Den andre er svart med oransje detaljer, blant annet sømmer og calipere. Denne blir hakket mer rampete å se på, sier Olav, og understreker at begge bilene er fullutstyrte.

Prisen per bil ender dermed på rundt 3,5 millioner kroner.

Klar for overlevering: Her står et rykende ferskt eksemplar av Urus, klar for å innta den norske fjellheimen med høylytte smell og brak. Foto: Autoxo

Blir å se i fjellheimen

– Dette må vel være tidenes julegave?

– Hehe, ja. Det er alltid moro med slike biler. Dette er to veldig bilinteresserte kunder, som både har hatt Lamborghini og Ferrari tidligere. Så det er helt klart hjertet som styrer bilvalgene der i gården.

Det er bare jul en gang i året, si. Olav Medhus gleder seg allerede til neste år.

– Plass under juletreet blir det kanskje ikke, eller?

– He he, nei. De to skal faktisk på samme fjell i vinter. Så det er bare å følge med på Norefjell, så vil nok bilene både synes og høres godt der, tenker jeg.

– Ellers, har det vært bra med liv i butikken rett før jul?

– Vi har hatt en del leveringer, nå begynner det omsider å roe seg litt ned, avslutter en godt fornøyd Olav Medhus – som allerede gleder seg til nye tak i 2019.

Verdens raskeste

I likhet med samtlige andre Lamborghini-modeller, har også Urus et svært utagerende design. Det skal naturligvis ytelsene gjenspeile. Derfor har Lamborghini like godt laget verdens raskeste SUV, målt i toppfart.

Her stopper ikke speedometernåla før 305 km/t! 0-100 går dessuten unna på 3,6 sekunder, mens 0-200 er over på 12,8 sekunder.

Kreftene leveres fra en fireliters V8 biturbomotor. Den yter 650 hk og hele 850 Nm allerede fra 2.250 omdreininger.

Vi i Broom har testet bilen i Norge, her er litt av inntrykkene vi satt igjen med da:

Inntrykkene var mange og gode da vi i Broom testet Urus tidligere i høst.

Hatten av

Det er med en viss spenning vi tramper høyrepedalen i bunn for første gang. Rett og slett fordi vi er spent på om den nye V8-eren på 4 liter, leverer samme Lambofølelse som de fantastiske V-motorene med 10 eller 12 sylindre.

Yes! Det er godt å kjenne at åtteren ikke skuffer, på noen måte. Noe av den selvpustende V10-karakteren er riktignok ikke der, men fyy som dette går unna! På 6.000 omdreininger spytter motoren ut 650 illsinte hestekrefter.

Om bilen går bra? Noe så sinnssykt. Hatten av for italiensk kunst.

