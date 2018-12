Plutselig hadde ikke SUVen firehjulstrekk lenger

Det kaller vi et kjedelig problem!

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei,

Jeg har en skrapelyd som varierer i hastighet, uavhengig av hastighet på bilen. Føler det kommer fra mellomaksel eller differensialen.

Tror ikke firehjulstrekken virker som det skal. Jeg prøvde nemlig bilen i en bakke med vått gress, da spant den bare med forhjulene. Vet du om dette er et kjent problem på Ford Kuga?

Benny svarer:

Heisann. Kjedelig med firehjulsdrift som ikke virker, særlig nå midt på vinteren med glatte veier de neste månedene. Dette er definitivt noe du bør få sjekket ut snarest.

Jeg kjenner ikke firehjulsdriftsystemet på disse bilene så godt, men skraping og skurring, samt det at bilen spinner på forhjulene uten at bakhjulene tar tak, tyder helt klart på at noe ikke er som det skal.

Det virker rett og slett som om bilen ikke klarer å koble inn og sende kraften bakover til bakhjulene ved behov. Slik den egentlig skal gjøre. Da er noe fryktelig galt.

Om disse skrape- og skurrelydene er der hele tiden, vil jeg anbefale deg å bruke bilen minst mulig før du får sjekket dette nøyere. I verste fall kan flere ting bli ødelagt og her kan det fort være snakk om kostbare komponenter også.

Jeg er ikke kjent med at dette er noen vanlig feil på disse bilene, men vet at det har vært en noen problemer med automatgirkassene og svinghjulene på noen biler. Men dette skal så vidt jeg forstår ikke "forstyrre" firehjulsdriften og innkoblingen av denne.

I tillegg har det også vært feil med tette partikkelfiltre, hjullagre, og en del andre små-ting. Bilene er med andre ord ikke helt feilfrie.

Du opplyser at bilen din er 2014-modell. Da antar jeg at den er innenfor fem års nybilgarantien, om du ikke har kjørt over på kilometer.

Dette er da en feil som jeg vil anta er en garantisak, så her er det bare å få bestilt seg en verkstedtime så fort som mulig for å få orden på dette igjen.

Ønsker både deg og bilen lykke til i vinter!

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no