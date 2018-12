Her startet en veldig dårlig dag for 20-åringen

Fikk millionregning – men så ...

20 år gamle Lin Chin-hsiang er ansatt i familiens grillrestaurant i Taiwan – og hadde virkelig ingen god dag på jobb for noen dager siden.

Etter å ha kjørt omtrent døgnet rundt med leveringer, skulle han hjelpe moren sin, som ikke følte seg bra. Derfor dro han avgårde med nok en matlevering klokken 03.00 om natten.

Det skulle han ikke gjort. For etter å ha sovnet bak rattet, gikk det galt. Bilen krasjet inn i ikke mindre enn tre parkerte biler. Ikke hvilke som helst biler, eller. Nei, godeste Lin presterte å krasje inn i tre Ferrarier!

Han var naturligvis maksimalt uheldig med bilene han traff – men til gjengjeld svært heldig ettersom ingen ble skadet i ulykken.

Dyre reperasjoner

Likevel, det ble altså omfattende skader. I følge lokale medier snakkes det om reparasjoner for 12 millioner Taiwan dollar, som tilsvarer knappe 4 millioner kroner.

For en restaurantansatt som tjener rundt 10.000 kroner i måneden, er det naturligvis ingen enkel oppgave å skulle betale tilbake en slik gjeld.

Superbilene tilhørte en kompisgjeng som var ute på tur sammen. De sto ved siden av bilene, da det smalt, og ble ikke skadet.

Mitsubishien til budet fikk naturligvis også store skader i uhellet.

Ville bare hjelpe

20-åringen sier i et intervju med BBC at han var redd han hadde gjort livet vanskelig for både seg selv og moren. Faren, som også var med å drive restauranten, døde for noen år siden.

– Målet mitt var å hjelpe henne, men jeg gjorde bare alt verre, sier en ulykkelig Lin Chin-hsian.

Heldigvis er det mange som har hatt medfølelse. Han har rett og slett fått en rekke donasjoner fra folk som vil hjelpe han ut av uføret.

To av Ferrariene traff hverandre, i forbindelse med sammenstøtet.

Misfornøyd med klasseskillet

Mye av grunnen til at folk velger å støtte han, er at han bare forsøkte å hjelpe. Det er heller ikke snakk om noe alkohol forbundet med kjøringen, noe som taler til guttens fordel, skriver Carscoop.

Innbyggernes misnøye med den stadig økende forskjellen på fattig og rik har også har vært utslagsgivende.

Kanskje har julestemningen sørget for litt ekstra givergleden. Det er i alle fall opprettet en konto som folk kan bidra med penger til.

Så langt har over 100 personer satt inn penger. Alt fra småbeløp til større summer er innbetalt, slik at det etter kort tid sto rundt 240.000 kroner på kontoen.

Dette blir det ikke billig å fikse på.

Takknemlig

– Jeg er veldig takknemlig for alle som har stilt opp. Noen har også kjørt og letet opp butikken vår, for så å gi penger kontant. Andre er selv i en vanskelig situasjon, men har funnet anledning til å gi støtte likevel, forteller Lin Chin-hsiang.

Mange har også via sosiale medier bedt Ferrari-eierne om å tilgi uhellet, og la 20-åringen slippe å betale for skadene.

Men slik blir det altså ikke. En av bileierne gikk ut offentlig og forklarte at han hadde spart lenge for å få råd til å kjøpe drømmebilen, og at han ønsket kompensasjon for skadene.

Video: Familiebil på steroider: Vi kjører Norges dyreste Ferrari

Må betale

Som en liten trøst, får i alle fall tilbakebetalingen skje over tid, og må ikke skje alt på en gang.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg traff bilene deres. Og selv om det vil ta lang tid, er jeg bestemt på å rette opp de problemene jeg har skapt. Jeg skal betale for meg, understreker Lin Chin-hsiang.

Så får tiden vise hvor mye av pengene som kommer inn via donasjoner.

PS: Lurer på du hvorfor skadene ikke dekkes av forsikring? Ifølge BBC dekket forsikringen til Lin Chin-hsiang bare skader på personer, og ikke på biler.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no