Fin bil – men én Audi-utgave bør du rett og slett ikke kjøpe

Her snakker vi skummel og kostbar feil.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny,

Vedrørende A5 Sportback 2012, hvilken motor anbefaler du av 1,8 TFSI bensin og 2,0 diesel med 177 Hk?

Er det kjente problemer med noen av disse?

Var det slik at bensinmotor frem til 2011 hadde en del oljelekkasjer?

Mvh. Gorgon

Benny svarer:

Heisann! Her skal du få et veldig klart og tydelig svar: Styr unna Audi A5 med bensinmotoren, særlig de med 1,8-literen som du vurderer.

Jeg vet at dieselmotorer ikke akkurat er "in" om dagen, men skal du ha en slik bil, så er det nettopp diesel du må velge. Enkelt og greit.

Når det er sagt, forstår jeg at du ønsker deg denne bilen. Audi A5 er lekre å se på og ikke minst byr de på en sporty og god kjøreopplevelse, samtidig som utstyrsnivået i de fleste bilene er høyt. Høy er også den opplevde kvaliteten.

Så har da bilene solgt ganske godt med tanke på den høye prisen de hadde. De har jammen holdt seg godt i pris på bruktmarkedet lenge også. Nå får du imidlertid de første årgangene og biler med høy kilometerstand til rundt 120.000 kroner. Det gjør så klart modellen mer tilgjengelig.

A5 bygger i bunn og grunn på Audi A4. Selv om kvaliteten jevnt over er grei, er ikke bilene helt feilfrie. Det aller verste, som man MÅ være klar over, er at bilene med bensinmotor kan ha et skyhøyt oljeforbruk. Altså ikke bare en lekkasje, som du spør om.

En konstruksjonsfeil medfører at legeringen på sylinderveggene ikke er god nok. Det resulterer i unormal slitasje på sylindere, stempler og stempelringer. Hvilket i sin tur altså fører til at bilene med de berørte motorene slurper i seg motorolje på lik linje med en sulten hest som spiser havre.

Vi snakker fort om én liter per 1.000 km, eller mer... Å si at utbedring her kan bli dyrt, er et mildt understatement.

Audi og TFSI-bensinmotor kan bety skyhøyt oljeforbruk. Styr unna, sier Broom-Benny.

Sjekk nøye før kjøp

Konstruksjonsfeil er vel en garanti- eller reklamsjonssak, tenker du kanskje? Ikke ta det for gitt. Historiene er både mange og lange, ikke minst her i "Spør-Benny spalten" over Audi-eiere som føler at den norske importøren ikke tar det ansvaret de burde i denne saken. En sak som også har vært mye omtalt i flere medier.

Personlig ville jeg ALDRI kjøpt en slik bil med bensinmotor, men valgt dieselutgaven.

Du bør også sjekke S-tronic girkassen (automatgir) som heller ikke feilfri. Er den i orden, skal girskiftene nesten ikke merkes. Rykker og napper det, så vær obs. Det kan være bare en omprogrammering, men en del girkasser har også blitt skiftet. Det er dyrt.

Videre har det vært en del små-krøll også med det elektriske. Særlig rutehevere og spesielt nå på vinterstid er det ikke uvanlig at siderutene tuller det litt til. En del biler har også hatt trøbbel med klimaanlegget.

Alle elektriske funksjoner bør derfor sjekkes nøye. Bremser og forstilling er for så vidt slitedeler, men det bør like fullt sjekkes.

Det handler rett og slett om å gjøre en litt grundig jobb før man kjøper. Gjør man det, så er Audi A5 fortsatt en fin og pen bil som byr på mye kjøreglede.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no