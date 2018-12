Lørdag er den store bulkedagen – stressede menn får skylden

Stressede menn kolliderer aller mest på den store bulkedagen 22. desember. Som oftest er det stolper i parkeringshus eller parkerte biler som står i veien.

Flere hundre tusen stressede nordmenn skal ut og rekke de siste julegaveinnkjøpene lørdag – bitte lille julaften, og på denne dagen i fjor ble det registrert 1.987 trafikkuhell. Ulykkene kostet forsikringsselskapene 37 millioner kroner, ifølge Finans Norge.

Selv om det bulkes og kollideres hele dagen, er det klart flest uhell om ettermiddagen.

– Bare mellom klokken 12 og 13 var det over 200 trafikkuhell, altså over tre i minuttet. De fleste er ulykker hvor kun én bil er involvert, for eksempel ved at man kjører på en stolpe i et parkeringsanlegg. Deretter følger påkjørsler på parkerte biler samt ryggeulykker, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Det er menn som dominerer bulkestatistikken, og helt øverst på den småflaue lista troner menn i alderen 35 til 50 år. Deretter kommer menn mellom 50 og 64 år og på tredjeplass de enda eldre. Forsikringsselskapene antar at de høye tallene skyldes stress.

– I år ser vi at det er relativt store snømengder på Sørlandet samt at det tidvis er svært glatte veier på Østlandet i forbindelse med underkjølt regn. Det er derfor å vente at det blir en god del trafikkulykker i dagene før jul, og ikke minst på lørdag som er bitte lille julaften, sier Brandeggen, som anbefaler folk å få handleturen unnagjort før klokka 12.

