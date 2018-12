Dette irriterer vi oss mest over i trafikken

Klarer du å gjette hva vi nordmenn irriterer oss mest over i trafikken?

Nei, det er ikke stygge forbikjøringer. Heller ikke de som fikler med mobilen mens de kjører – eller de som ligger under fartsgrensen.

Det som irriterer oss mest er faktisk de som ikke bruker blinklyset!

Dette kommer frem i en ny undersøkelse Norstat har gjort for forsikringsselskapet Storebrand.

Enten det er ren sløvhet, eller man ikke vet når man skal blinke: I praksis er dette noe som kan skape både farlige situasjoner og ulykker.

Dessuten er det negativt for flyten i trafikken. Det skaper uventede situasjoner og usikkerhet blant de andre som ferdes ute på veiene.

– En av de vanlige skadetilfellene vi ser rundt bruk av blinklys er når en bilist blir forbikjørt, i det vedkommende skal svinge av til venstre. Dette kan føre til svært farlige situasjoner, sier Petter Berg som er fagansvarlig for motor i Storebrand Forsikring.

Kan få all skyld

Petter Berg er fagansvarlig for motor i Storebrand Forsikring.

Her kan det veldig ofte også bli tvil om hva som egentlig skjedde – og hvem som har ansvaret for eventuelle skader:

– Ofte informerer den som skulle svinge av veien at det ble brukt blinklys. Men dersom forbikjøringen var lovlig og bilisten ikke kan bevise at det ble gitt korrekt tegngivning, vil man faktisk ende opp med erstatningsansvaret. Oppfatningen til mange er at ansvaret ligger hos den som foretok forbikjøringen, men for å kunne bevise riktig tegngivning må du få motparten til å innrømme skriftlig at du har blinket – eller ha vitner. Det er selvfølgelig mange sider av sak, men dette er hovedregelen, sier Berg.

Manglende bruk av blinklys i rundkjøring er også en gjenganger. Det gjør at de andre som befinner seg her kan bli utsatt for uventede situasjoner, i verste fall at det skjer ulykker. Dette er ekstra skummelt på vinter og snøføre, når det gjerne er ekstra glatt i rundkjøringene fordi mange bremser opp her. Dermed kan underlaget etter hvert bli steinhardt og helt polert.

Topp 10: Dette irriterer vi oss over 1. Sjåfører som ikke bruker blinklys 77% 2. Risikabel forbikjøring 75% 3. Sjåfører som bruker mobil i trafikken 57% 4. Sjåfører som sniker i trafikken/ brudd på fletteregelen 55% 5. Sjåfører som kjører under fartsgrensen 50% 6. Sjåfører som ikke skrur av fjernlys ved møtende trafikk 46% 7. Sjåfører som enten ligger feil eller ikke bruker blinklys korrekt i rundkjøring 45% 8. (Delt) Sjåfører som ikke opprettholder riktig avstand + Sjåfører som ødelegger god fly i kø: 43% 9. Sjåfører som kjører raskere enn fartsgrensen 23% 10. Elbil i kollektivfelt 14% Kilde: Norstat/Storebrand

Noen har kort lunte...

Etter manglende bruk av blinklys, kommer farlige forbikjøringer som det vi irriterer oss mest over i trafikken. Det er ikke vanskelig å skjønne at mange får det travelt med å komme seg forbi, hvis en sinke ligger og lager kø. Men også her er det lurt å tenke seg litt om:

– Det er ikke lov å kjøre for nært bilen foran, blinke med lysene eller tute. Husk at det kan være mange grunner til at noen kjører saktere enn deg, blant annet feilvisning på speedometer. Enkelte har kort lunte og kan finne på å bråbremse, som kan skape svært farlige situasjoner. Du risikerer å få all skylden om det smeller. En god regel er å holde en slik avstand til bilen foran at forbikjørende kan legge seg inn mellom kjøretøyene, sier Berg i Storebrand.

Jo, hendelen til venstre på rattet har en viktig funksjon. Og den må brukes...

Sniking i trafikken

Sjåfører som sniker eller ikke overholder den såkalte fletteregelen er også noe som irriterer mange. Fletting er en effektiv måte å samle kjøretøy fra to felt, såfremt alle samarbeider. Slik er det imidlertid ikke alltid:

– Hvis du havner i en kø et stykke før innsnevring til ett felt, kan du oppleve at en del bilister velger å kjøre forbi hele køen legger seg inn i slutten av feltet. Dette kan være irriterende for en som har lagt seg inn i køen tidlig, og mange kaller det sniking, men det er faktisk tillatt. Det beste du kan gjøre er å kjøre fram mot innsnevringen, men ta hensyn til farten på stedet. Det bidrar til færre konflikter og du skaper mindre kø, avslutter Petter Berg.

