Blir Norges mest solgte – for niende år på rad

Men andreplassen er helt åpen.

I mange år knivet Volkswagen og Toyota om å være Norges mest solgte bilmerke. Den kampen pågikk gjerne helt inn mot jul – og ofte var det ikke mange biler som skilte de to når alle tallene var oppsummert.

Men så ga VW gass og stakk fra. De siste åtte årene har vært Norges største personbilmerke med god margin. Slik blir det også i år.

Etter årets 11 første måneder, hadde Volkswagen solgt og registrert 18.181 biler i Norge. Toyota på andreplass kunne notere seg for 13.860. Ledelsen er altså solid.

På et arrangement for pressen denne uken, kunne den norske Volkswagen-sjefen Harald Edvardsen-Eibak fastslå at det blir seier for VW i år også.

Vippet ned fra tronen

– Vi kommer til å ende på over 20.000 biler. Og tallet hadde vært høyere, hvis vi hadde fått flere elbiler, sa Edvardsen-Eibak.

Harald Edvardsen-Eibak er sjef for Volkswagen i Norge.

Det siste er ikke Volkswagen alene om. Etterspørselen etter elbiler er så høyt i Norge at en rekke merker har ventelister.

VW e-Golf har vært en bestselger helt siden den kom på markedet og her er trykket fortsatt høy. Minstemann e-Up har også solgt bra, her ligger det også an til en betydelig økning av rekkevidden om ikke lenge.

Golf har i en årrekke vært Norges mest solgte bilmodell. Men i år har den blitt vippet ned fra tronen, ikke overraskende av en elbil. Andre generasjon Nissan Leaf har så til de grader truffet blink i det norske markedet og blir bestselger med god margin. Men Golf holder andreplassen.

Les også : Polestar skal slå seg opp med elbiler

E-Golf er en stor suksess for VW i det norske markedet og selger fortsatt svært bra, selv om nyhetens interesse er over.

Jubelår for Nissan

For den tidligere storselgeren Passat har det imidlertid bremset i år. Salget er ned med hele 41 prosent. Her gleder nok både importør og forhandlere seg til det kommer en facelift til sommeren neste år. Da får også den ladbare GTE-utgaven en betydelig økning i rekkevidde, her er det snakk om opp mot 70 kilometer på strøm.

Nissan Leaf har truffet det norske markedet perfekt i sin andre generajson. Dette blir Norges mest solgte bilmodell i år.

Mens Volkswagen altså kan ta juleferie i trygg forvisning om at det blir førsteplass i år igjen, kan Toyota på ingen måte føle seg trygge på at de blir nummer to. Det sterke salget av Leaf gjør nemlig at Nissan virkelig ypper seg.

Ved inngangen til desember hadde Toyota solgt 13.960 biler i Norge, Nissan kunne notere seg for 13.454. Et slikt tall har de aldri vært i nærheten av og Nissan har heller aldri vært blant de aller mest solgte bilmerkene i Norge. Her blir det tøff fight helt til nyttårsrakettene skal sendes opp.

Les også : Kostet en liten formue – men sjekk prisen nå!

Lille og særpregede i3 er starten på det som snart blir en stor, elektrisk offensiv fra BMW.

Uten elbiler og ladbare hybrider

BMW holder en sterk fjerdeplass, med 11.305 biler, mens Volvo er på femteplass.

På sjetteplass finner vi et merke som ikke er i nærheten av en slik plassering noen andre steder enn i Norge, nemlig Tesla. Konkurrentene begynner nå å melde seg på, men Tesla holder koken på en imponerende måte og øker faktisk også salget sitt i år, sammenlignet med 2017.

Skoda-salget er tilbake 17 prosent så langt i år, men det holder likevel til en sjuendeplass. Den er spesielt sterk med tanke på at Skoda ikke har en eneste elbil eller ladbar hybrid i sitt modellutvalg ennå.

Nye Focus blir en viktig bil for Ford i Norge, her trenger de en suksess.

Relativt tungt år

Mercedes har en tilbakegang på hele 40 prosent i år, det skyldes nok i stor grad at de mistet både elektriske B-klasse og ladbare hybrider tidligere i år. Men her skjer det nå ting, med nye modeller på vei inn. Mercedes er på åttendeplass totalt sett.

Deretter følger Peugeot som er omtrent akkurat på nivå med fjoråret og tar niendeplassen. På plass ti finner vi Ford som har hatt et relativt tungt 2018 i det norske markedet. Salget har falt med 22 prosent sammenlignet med 2017.

Denne artikkelen ble først publisert på broom.no.