Stoler du blindt på en bruktbilselger kan det koste deg dyrt

Bennys råd er som følger: Stol ikke på en bilselger.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Håper du kan hjelpe meg med noen råd. Jeg kjøpte en bruktbil for litt siden, nå viser det seg å være noen feil og mangler.

I kontrakten står det at bilen selges som den står og uten noe form for garanti eller reklamasjon.

Betyr dette at feil som ikke ble vist til meg som kjøper også ikke er innenfor noe form av garanti? Må det stå i kontrakten at bilen selges uten feil og mangler?

Dette ble nemlig bare sagt til meg muntlig.

Benny svarer:

Heisann! Aldri hyggelig å oppdage feil og mangler på en bil man har brukt mye penger på.

En fattig trøst er at du er langt i fra alene om dette. Hver eneste uke får jeg spørsmål om slike ting som dette. Derfor tar vi det med en gang til.

Du har gitt få opplysninger om bilen, slik som alder, kilometer, pris, om du har kjøpt hos forhandler eller privat. Ei heller vet jeg hva som er feil på din bil, så svaret må bli litt generelt.

Det som ser ut som en gjenganger her, er at man stoler altfor mye på bilselgeren. Man unnlater å undersøke bilen selv og får ikke noen andre, for eksempel NAF eller et verksted, til å gå over den før kjøp.

Mitt råd er som følger: Stol ikke på en bilselger. ALDRI! Jo, da – det kan virke stigmatiserende, men det er absolutt ikke slik ment. Jeg har selv solgt biler og kjenner mange som driver med salg av biler. De aller, aller fleste bilselgere er veldig hyggelige folk som gjør sitt ytterste for at kunden skal bli fornøyd og at bilen skal svare til forventningene. Selvfølgelig finnes unntak her også.

Les også: Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt

Ta ansvar selv

Grunnen til det litt tabloide utsagnet er å «tvinge» folk til å være litt skeptiske og sjekke og undersøke bilen selv. For mitt inntrykk er at det skorter mye hos mange på nettopp dette. Det er synd for da kjøper man gjerne ting man ellers ikke ville kjøpt og kan få en haug med problemer i fanget og forventninger som ikke blir innfridd. Det er jo ikke meningen.

Når en bil «selges som den står, uten noen form for garanti» bør det absolutt ringe i bjeller og blinke i lanterner. Dette er jo et uttrykk som ofte brukes ved salg av reparasjons-objekter og andre gamle og billige biler. Det ligger liksom i kortene at her er det ting som bør og må utbedres eller at potensiell påkost kan komme. Da stiller man svakt.

Så her er det ekstra viktig å sette seg inn i hva det vil koste å utbedre eventuelle feil før man kjøper. I motsatt fall blir det ofte dyre og ubehagelige overraskelser.

Man har jo uansett kjøpsloven og dens rettigheter i bakhånd. Dessverre er denne noe diffus og generell. Her går det ofte på slike ting som alder på bilen, hvor langt den har gått, prisen som er betalt, hva som står i kontrakten og så videre. Hva som ansees som normalt i forhold til de nevnte faktorene og hva man kan forvente. Har man for eksempel kjøpt en bil til 25.000 kroner som har gått 200.000 kilometer, er det ikke unormalt et en drivaksel kan ryke. Uten at noen kan klandres for det.

Les også: Nå er dette en av Norges mest populære bruktbiler ​

Stiller svakt

Det er gjerne feil som selger visste om, men unnlot å opplyse om, som gir reklamasjons-rettigheter. Dessuten store og vesentlige feil, slik som farlige rustskader osv. Men som bruktbilkjøper har man også en undersøkelsesplikt. Der er det mange som forsømmer seg. Dessverre.

Bruktbilkjøp er fortsatt på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Min påstand er at mye av dette kunne vært unngått om kjøperne tar mer ansvar selv og undersøker bilene nøyere før kjøp. Det kan ikke gjentas ofte nok.

Spør, grav og få ting skriftlig. Få det også med på kontrakten.

Har man kjøpt fra en forhandler står man sterkere enn om man kjøper privat.

Det er vanskelig å gi noe råd i ditt tilfelle. Men har du blitt fortalt at bilen er feilfri, men ikke er det, så er det vel verdt å ta kontakt med selgeren her. For å se om dere kan komme til en enighet. Men ettersom du har kjøpt bilen «som den står» er jeg redd du stiller svakt med mindre det er alvorlige feil vi snakker om.

Håper uansett at dere finner ut av dette og ønsker deg lykke til!

Les også: Bilen streiker – nå spøker det for julegavene

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen.

Velkommen – og lykke til!

Les også: Drømmebil for deg som sliter med å bli voksen

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.