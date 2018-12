Mazda CX-5: Derfor er denne SUV-en så populær

En av bilene eierne er aller mest fornøyd med.

I fjor lanserte vi i Broom vår nye bilguide. Her har leserne anledning til å skrive om bilene sine, nye eller brukte, og fortelle hva de synes.

Vi har score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass/praktiske løsninger, økonomi/kostnader og drivstoff/forbruk.

Nå nærmer vi oss 8.000 anmeldelser, og tallet øker raskt!

Populær Mazda-SUV

En av bilene som gjør det svært godt her er den kompakte SUV-en Mazda CX-5. En bil som har vært veldig populær helt siden den kom første gang i 2012.

Populær er den fortsatt. Ikke uten grunn. For blant alle anmeldelsene så seiler Mazda-SUV-en opp på en delt førsteplass, med Lexus IS, som den bilen eierne er mest fornøyd med totalt sett.

CX-5 entret markedet første gang i 2012 og den kompakte familie-SUV-en satt som ett skudd fra første sekund. Bilen ble veldig fort populær med sitt friske design, rause utstyrsnivå, gode kjøreegenskaper og hyggelige pris.

Bilen var et rimeligere alternativ til de mer kostbare BMW X3 og Volvo XC60. CX-5 er også en modell den norske importøren også setter stor pris på. Det er den som for alvor har bidratt til å få Mazda ut på norske veier de siste årene.

Dette er første generasjon av Mazda CX-5 som kom i 2012.

Fornøyde eiere

CX-5 finnes i to generasjoner. Den første som ofte kalles KE, gikk fra 2012 til 2017. Mens den fra 2017 og framover kalles KF.

Det er naturlig nok den siste og nyeste av de to som scorer høyest poengsum av de to. Den deler altså førsteplassen med Lexus IS, om å ha de aller mest fornøyde bileierne, med en poengsum på 9,3 i snitt fordelt på 9 ulike anmeldelser.

Men også første generasjon av bilen har, stort sett, fornøyde eiere. Der ligger poengsummen på 8,6 i gjennomsnitt og er beregnet ut fra hele 52 brukeranmeldelser.

Dette sier de som bruker bilen:

Dette er klar tale fra en veldig fornøyd CX-5 eier.

Det er vel liten tvil om at denne eieren er fornøyd med sin Mazda CX-5 fra 2016. Det er stort sett full score hele veien.



Det eneste som det trekkes litt for er et relativt høyt drivstoffforbruk. Akkurat det er det forresten flere av eierne som påpeker. Men når alt det andre er veldig bra, ender denne anmeldelsen på 9,6 poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Vurderer å bytte til nyeste modell

Denne eieren vurderer tydeligvis å gå for en Mazda CX-5 neste gang også.

Når du skriver slik som dette – da er du ikke misfornøyd. Denne eieren gir bilen jevnt over høy score, men igjen trekkes det for litt høyt forbruk. Mens det her gir full pott på økonomi og kostnader.

Denne eieren har også tatt seg tid til å påpeke ulike småting som trekker både litt opp og litt ned. Det er "gull" å vite om man vurderer å kjøpe en slik bil. Totalscoren her er på 8,6 for denne 2015 modellen.

Les hele anmeldelsen her:

Motortrøbbel

Vi forstår at dette trekker noe ned. Heldigvis er trolig jobbene gjort som garanti.

Eieren av denne fire år gamle XC-5 med dieselmotor er den som har gitt modellen den laveste poengsummen. Det som primært trekker ned her er litt motortrøbbel og oljelekkasjer samt at også denne eieren heller ikke er helt fornøyd med drivstoffforbruket.

Så både kategorien kvalitet / driftsikkerhet og forbruk ender med 3 poeng av 10 mulige. Total score på 5,4 som altså er godt under gjennomsnittet for modellen.

Les hele anmeldelsen her:

Dekkstøy

Fornøyd CX-5 eier har tatt bilde av bilen sin i solnedgang.

Her har vi enda en Mazda eier som er veldig glad i bilen sin og som også er glad for at toppmodellen ble valgt. Men eieren påpeker også noe som er en gjenganger ved mange av anmeldelsene på CX-5, nemlig hjulstøy inne i bilen.

Dette er nok delvis en Mazda-syke på litt eldre modeller, selv om sikkert dekkene også har noe å si.

Les hele anmeldelsen her:

Bidra du også

Vi gratulerer Mazda og Mazda-eierne med strålende plassering i vår store bilguide!

Har du en bil, blir vi i Broom veldig glade om du deler dine erfaringer med oss. Både gode og dårlige. Da vil vår bilguide bli et enda nyttigere verktøy for alle som vurderer å kjøpe samme bil som det du har. Det er jo slik at det er eierne selv som best vet hvordan bilen fungerer i praksis. Du klikker bare her – så er du i gang!

Denne saken ble først publisert på Broom.no.