Polestar skal slå seg opp med elbiler

Volvo er inne i en periode med kraftig vekst, samtidig som de leverer sine beste økonomiske resultater noensinne.

Men det stopper ikke der. Sammen med sin kinesiske eier Geely har Volvo også skilt ut Polestar som et helt nytt bilmerke. Den første modellen er vist og går nå i produksjon i Kina.

Så trenger vi ikke vente lenge før det kommer ytterligere to biler – som vil bli svært interessante for det norske markedet. Polestar skal rendyrkes som produsent av elektriske biler.

Vil forandre verden

Nylig var Polestars internasjonale sjef for PR- og kommunikasjon på Norges-besøk. Duncan Forrester møtte pressen og fortalte om merkets planer fremover. Han lettet også på sløret om det vi har i vente.

Duncan Forrester er internasjonal sjef for PR- og kommunikasjon i Polestar.

– Vi er et firma med mange bilnerder. Samtidig vil vi forandre den verdenen vi lever i. Elbiler er den perfekte kombinasjonen her. Det er morsomt å kjøre elbil med mye krefter og lavt tyngdepunkt. Samtidig bidrar vi til å få ned de lokale utslippene, fastslo Forrester.

Sporty og elektrisk SUV

Først ut fra Polestar er modellen 01. Vi i Broom var i fjor invitert til Shanghai i Kina, der Polestar hadde premiere på denne modellen som blir betegnet som en høyteknologisk, hybrid sportsbil. Den har blant annet klassens overlegent lengste elektriske rekkevidde, på hele 150 kilometer. Det skal ikke bygges mer enn 500 eksemplarer i året, prislappen er på 155.000 Euro. Med andre ord: Dette blir ingen volummodell!

Det kan imidlertid neste bil ut bli. I Oslo viste Forrester fram en skisse over Polestar-framtiden.

– Vår 02 er nesten ferdig utviklet. Den blir en direkte konkurrent til Tesla Model 3 og skal komme i 2019. To år senere kommer vi med Polestar 03. Det blir en sporty SUV, med fallende taklinje, fortalte Forrester.

Slik presenterer Polestar selv satsingen sin de neste årene. Neste modeller kommer i 2019, i 2021 er det klart for Polestar nummer tre.

Enkelt for eierne

Han understreket også merkets "digitale tilnærming". I praksis betyr det at det meste skal skje over nettet. Polestar skal ha såkalte showrooms, gjerne sentralt plassert i byer. Oslo er faktisk først i verden her, med lokale i Øvre Slottsgate, midt i sentrum – og blant en rekke eksklusive merkevarebutikker. Det siste er naturligvis ikke tilfeldig. Stavanger, Bergen og Trondheim står også på planen etter hvert.

– Vi har signert avtale med partnere som i dag jobber med Volvo, og som også vil ta seg av Polestar. Volvo skal ta ettermarkedet for oss. I showroomene skal vi ha produkteksperter, men ikke tradisjonelle selgere.

Forrester understreket også at Polestar legger opp til løsninger som skal gjøre det enkelt for eierne:

Slik ser det ut innvendig i Polestar 01. Ikke vanskelig å se hvem som står bak dette!

Skille seg mer fra Volvo

– Vi skal for eksempel si fra når det er tid for service, det skal eierne slippe å tenke på. Da sender vi en SMS og sier fra når vi kan komme og plukke opp bilen. Eieren gir oss tilgang til den via en app. Vi kjører bilen til verkstedet, tar servicen og bringer den tilbake. Så får eieren en ny SMS med at jobben er gjort. Så enkelt og ukomplisert skal det gjøres.

Designmessig er Polestar 01 svært lik Volvos nye modeller. Forrester kunne fortelle at det samme også gjelder de neste modellene, men at de kommer til å skille seg litt mer fra Volvo:

– Du vil kunne se familielikheter, men samtidig er det viktig for oss at designspråket blir unikt for Polestar. Alle skal produseres ved vår nye og høyteknologiske fabrikk i Kina, den er forresten tegnet av det norske arkitektbyrået Snøhetta. De første bilene er allerede bygget. Vi gleder vi oss veldig til kundebilene begynner å rulle ut, fortalte Duncan Forrester.

