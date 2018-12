Bilimportør stanset forhandlers annonser

Mercedes-importør Bertel O. Steen satte foten ned da forhandler Star Autoco rykket inn annonser i Budstikka, lokalavisen på Bertel O. Steens hjemmebane i Bærum.

Star Autoco holder til på Lørenskog, og importøren ba selskapet ikke drive markedsføring i et område som tilhører importørens egen forhandler, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Zahid Saddiq i Star Autoco reagerer på annonsestoppen.

– Det er spesielt alvorlig at Bertel O. Steen både er importøren som forsøker å stanse annonseringen – i strid med konkurranseloven – samtidig som de driver den største forhandleren i Asker og Bærum, sier Saddiq.

Kommunikasjonsdirektør Anders Rikter i Bertel O. Steen sier selskapet ikke ønsker å kommentere saken nå, fordi den «er i en rettslig prosess».

Annonsene i Budstikka er stanset inntil videre, selv om et referat fra et møte mellom partene presiserer at importøren ikke kan kreve dette.

– Jeg skjønner at de ikke liker det, men det er lovstridig å nekte oss det. Grunnen til at vi etterkommer det nå er at vi genuint ønsker å ha et så godt forhold til importøren vår som mulig, sier Saddiq.

Annonsestansen er bare en del av en større konflikt mellom selskapene, som møtes i retten denne uken, skriver avisen.