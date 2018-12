Mange foreldre vet ikke hvordan barna bør sitte

Trygg Trafikk advarer mot kunnskapshull.

At små barn skal sitte i egne barnseter i bilen, er noe alle foreldre nok har fått med seg.

De aller fleste starter også med å plassere barna bakovervendt. Men når skal de egentlig snus andre veien og sitte i kjøreretningen?

67 prosent av norske bilstolkjøpere mangler faktisk grunnleggende kunnskap om hvordan de skal sikre barna i bilen.

Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If. Fasiten er at barn bør sitte bakovervendt til de er minst fire år.

Mange daglige kamper

Barn i bil er nemlig ekstra utsatt, og at barnet sitter bakovervendt, er avgjørende. Da reduseres risikoen for alvorlig skade og død med 90 prosent, sammenlignet med å sitte usikret.

Mange bytter likevel ut det bakovervendte setet tidligere. Trygg Trafikk anerkjenner at det ikke alltid er like lett å gjøre det rette for stressede småbarnsforeldre:

– Å ha småbarn innebærer mange daglige kamper. Dét kan de fleste småbarnsforeldre kjenne seg igjen i. Derfor er det viktig å få fram at det er noen kamper det faktisk er verdt å ta. Fordi alle ønsker å sikre det kjæreste de har best mulig, sier Jonas Wærstad i Trygg Trafikk.

Slik sitter barna mye tryggere. Foto: NAF

For lite plass

Den landsrepresentative undersøkelsen viser at det finnes noen typiske unnskyldninger som går igjen blant de som som snur barna for tidlig i bilen. At de minste får dårlig beinplass topper lista over motargumenter med 31 prosent. At de voksne rett og slett ikke vet bedre ligger på andreplass med 25 prosent, etterfulgt av at barna blir bilsyke med 16 prosent. ­

Dette med dårlig beinplass, er nok noe mange småbarnsforeldre kjenner seg igjen i. Det blir rett og slett for liten plass mellom barnesetet, og bakseteryggen på bilen. Det vil si: Slik er det i de aller fleste biler, men ikke i alle.

– Det finnes etter hvert en god del biler hvor man kan justere vinkelen på bakseteryggen. Dette gjelder særlig på flerbruksbiler, mange av dem har separate seter også bak, i stedet for tradisjonelt baksete, sier Brooms bilekspert Benny Christensen. Han fortsetter:

– Disse setene kan skyves i lengderetningen og du kan også vinkle ryggen slik du ønsker. Det er gull verdt i dette tilfellet. Du justerer seteryggen litt ekstra bakover. Dermed blir også beinplassen for de små i bakovervendt sete mye bedre – og de kan sitte der lengre.

Fleksible seteløsninger er gull verdt når man har små barn som skal sitte i barneseter. Her er særlig flerbruksbilene gode, med bakseter som kan skyves i lengderetningen og seterygger som kan justeres.

Trykket blir fordelt

Å sitte bakovervendt i bil for barn er hele frem ganger tryggere enn å sitte vendt forover, forteller Jan Olav Nilssen, ansvarlig for skadeforebygging hos forsikringsselskapet If.

– Dersom barnet sitter forovervendt ved en frontkollisjon, vil det innebære stor belastning på skulder, nakkeparti og barnets hode. Det kan føre til død eller varige mén. Hvis barnet sitter bakovervendt, blir trykket fordelt over en større flate og belastningen mindre på nakke og indre organer, forklarer han.

Undersøkelsen viser også at én av tre bilsetekjøpere synes det er komplisert å finne ut av hva slags barnesete de skal ha. Trygg Trafikk og If ønsker å gjøre dette enkelt gjennom bilstolvelgeren.no. Nettsiden hjelper foreldre og andre kjøpere av barnesete med å finne ut hva slags sete de trenger.

