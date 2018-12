AdBlue: Slik blir dieselmotoren mye mer miljøvennlig

– Vi må slutte å demonisere moderne diesel-teknologi.

De siste årene har dieselmotoren fått mange skudd for baugen. Det startet på mange måter med Dieselgate, og har siden bare fortsatt.

Fokus på luftkvaliteten har gjort at dieselbiler blir utestengt fra en rekke byer i Europa. Også i Norge risikerer du å bli utestengt fra hovedstaden om luftkvaliteten er dårlig.

Grunnen til det er at dieselbiler tradisjonelt har hatt høyt NOx-utslipp, noe som kan gi de med luftveisproblemer alvorlige problemer.

Men nye tester viser at moderne dieselmotorer har blitt langt mer miljøvennlige enn forgjengerne sine.

Dieselgate, hvordan kunne dette skje?

Vil ha slutt på demonisering

Derfor mener nå European Automobile Manufacturers Assoctiation (ACEA), som er Europas bilprodusentorganisasjon, at dieselbiler fortsatt vil spille en viktig rolle for å redusere CO2-utslippene på kort og mellomlang sikt.

– Bilprodusentene har gjort store investeringer for raskt å få på plass kraftige reduksjoner i NOx-utslippene. Det er viktig at vi slutter å demonisere all dieselteknologi. Vi må differensiere mellom den gamle dieselflåten og den nye generasjonen biler, sier Eric Jonnaert i ACEA, ifølge Motor.

CO2 vs NOx

La oss aller først forklare litt om utslippsbegrepene her:

CO2-utslippene er det som kan skade det globale miljøet, fordi de påvirker klimaet.

NOx-utslipp er et problem fordi det går ut over den lokale luftkvaliteten.

Dieselbiler har betydelig lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, men har tradisjonelt også hatt mye høyere NOx-utslipp.

Her må du passe på å etterfylle

Godt under kravene

De siste årene har det imidlertid skjedd mye på dette området. Ikke minst takket være Adblue-teknologi. Dette tilsettingsstoffet gjør nemlig at utslippene blir dramatisk mye lavere. Rent praktisk gjør de om nitrogengass til vann og nitrogen.

De siste testene som er gjort under kjøring i den virkelige verden (Real Driving Emission-tester), indikerer at utslippene fra moderne dieselmotorer i de fleste tilfeller faktisk allerede er lavere enn EU sitt krav om 80 mg/km fra januar 2020.

Disse lastebilene renser faktisk luften

Stor forskjell

Akkurat hvor stor forskjell det kan være på en halvgammel og en moderne dieselmotor kan illustreres godt med BMW X5. I starten av livsløpet ble ikke en gang NOx-tallene tatt med i spesifikasjonene på bilen.

Men fra 2010 har det gått fort.

2010 andre generasjon, facelift-modellen: Euro 5

3-liter / 245hk: 150 mg/km

2014 tredje generasjon: Euro 6 (Adblue)

3-liter / 258 hk: 40 mg/km

2018 fjerde generasjon: Euro 6 (Adblue)

2-liter 265 hk: 32,1 mg/km (WLTP)

Til sammenligning har X5 4.0i (bensinmotor, 340 hk) NOx-utslipp på 11,1 mg/km.

Brooms bilekspert Benny Christensen er en av dem som følger godt med på dette området. Han mener dieselmotoren i noen tilfeller blir urettferdig behandlet:

– Det er ingen tvil om at det har skjedd mye med utslippene på dieselbiler de siste årene. Tilsetningsstoffet Adblue har vært en liten revolusjon på dette området. Derfor blir det feil å skulle likestille alle dieselbiler. Det er tross alt store forskjeller ute og går her. Og de nye bilene er altså svært mye bedre enn de gamle. Det er også et godt argument for å fornye bilparken raskere enn vi gjør i dag, sier Benny.

Stopper stadig flere miljøsyndere på vei til Norge

Denne saken ble først publisert på Broom.no.