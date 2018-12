Utsettelse av nye E18 skaper reaksjoner

Det nye hovedveisystemet mellom Lysaker og Asker settes på pause fordi prosjektet ikke får budsjettstøtte. Både Vegvesenet og politikere reagerer sterkt.

– Vi får ikke penger over statsbudsjettet, nå legger vi ned all aktivitet, bekrefter prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen overfor NRK.

Et nytt hovedåresystem mellom Lysaker og Asker er et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2029. Arbeidet med den nye hovedveien, den såkalte Vestkorridoren, skulle startet allerede neste år.

Prosjektet skal bygges i tre etapper med etterskuddsvis bompengeinnkreving i hver etappe. Den første etappen fra Lysaker til Ramstadsletta skulle etter planen bygges i perioden 2019 til 2024.

I slutten av forrige uke fikk imidlertid Vegvesenets underleverandører beskjed om at de ikke lenger kan fakturere for prosjektet fra 1. januar. Byggestart kan nå bli to år forsinket, sier Røed til Budstikka.

– Et slikt prosjekt er som et tankskip. Det bruker tid på å starte og tid på å stanse. Og det koster penger, selv om det ligger i opplag, påpeker prosjektdirektøren.

Bompengeproposisjon

Ifølge Budstikka er det de siste fire årene blitt bevilget nesten 900 millioner kroner til oppkjøp av boliger som ligger der den nye traseen skal gå. Fortsatt er det imidlertid mange boliger som ennå ikke er kjøpt ut.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen opplyser at Statens vegvesen i 2018 har brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert på prosjektet, og at det blir «ryddet opp i» dette nå. Null budsjettkroner i 2019 betyr derfor pause i den videre planleggingen og forberedelsene til byggingen av E18 inntil en egen bompengeproposisjon er vedtatt.

– Vi jobber nå så raskt som mulig med å forberede grunnlaget for en proposisjon som kan legges fram for Stortinget. Vi er klare til å gå videre med E18-prosjektet når bompengeproposisjonen er behandlet og finansieringen er i orden, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Bilistene blir lurt

Arbeiderpartiets Tonje Brenna sitter i gruppen som forhandler fram Oslopakke 3 mellom Oslo, Akershus og staten. Hun kaller det vanvittig at Stortinget krever lokal enighet om bompenger, for så å ikke holde sin del av avtalen.

– Lokalpolitikerne må ta belastningen for å innføre bompenger, og så kommer ikke overføringene som lovet. Det er å lure bilistene, og det går faktisk ikke an, sier hun til NRK.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde håpet på signaler før jul om at pengene var på bordet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum til Budstikka.

– Unødvendig bompengesjokk

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har ikke vært begeistret for E18-prosjektet, og påpeker at det er viktigere med ren luft, bedre kollektivtrafikk og mindre klimautslipp enn flere motorveier, køkjøring og ytterligere bompengebelastning.

– En ny E18 er et helt unødvendig bompengesjokk, og jeg skjønner godt at Frp og Høyre begynner å få kalde føtter. Ny E18 vil koste til sammen like mye som Fornebubanen, ny T-banetunnel i sentrum og oppgradering av trikkenettet til sammen. I stedet for svære motorveier som det vil bli kjempedyrt å kjøre på, mener jeg det er mye mer fremtidsrettet og sosialt å bygge ut kollektivtrafikken, som kommer alle reisende i regionen til gode, sier Berg.