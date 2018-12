Så bra er den nye elbil-bestselgeren

Test: Kia e-Niro er ikke spennende, men leverer varene.

Kia var tidlig ute med elbil. Soul er allerede en kjent og kjær modell på norske landeveier. Den kommer om kort tid i en helt ny versjon.

Men Kia er foroverlente og har mye nytt, spennende og framtidsrettet på gang. Den nærmeste nyheten derfra nå er en bil som svært mange nordmenn venter på. Nemlig den elektriske Kia Niro. Som da heter e-Niro.

Hva her vi her?

Niro hilste vi på første gang i 2016, som vanlig hybrid. Året etter dukket den opp som ladbar hybrid og helt på tampen av dette året som helt elektrisk. Det vil si at dette er den eneste crossoveren i C-segmentet som byr på så mange ulike drivlinjer.

Vi kjenner igjen grunnformen på e-Niro fra tidligere, men Kia harl gjort en god del tilpasninger på den elektriske utgaven. Det mest iøynefallende er den manglende grillen, men også nye aerodynamiske felger, andre fagertrekk foran og bak, andre kjørelys og blå dekordetaljer. Også innvendig er den noen endringer, mer om det senere.

Elbilvarianten av Niro skiller seg ikke mye fra de andre variantene. Drivlinjen er den klart største forskjellen.

En ting plager fortsatt mange elbil-eiere

Hvordan er den å kjøre?

Med 204 elektriske hestekrefter er det overraskende godt skyv i den ellers litt anonyme og ikke spesielt sporty crossoveren. Styringen er lett, men ikke veldig presis. Fjæringen er fast, men allikevel komfortabel og bilens egenskaper må beskrives som trygge og gode, mer enn sportslige og spennende. Det passer den folkelige og ujålete crossoveren godt.

Til Norge har man, i alle fall så langt, valgt å kun ta inn toppmodellen. Det er jo stort sett den alle nordmenn kjøper uansett.

Det betyr raust utstyrsnivå, som vi er vant til fra Kia. Slik som oppvarmet ratt og seter. Setene her også ventilasjon og skinninteriør er standard i Norge. De norske bilene får også varmepumpe som standard. Den er utstyrt med fire ulike kjøreprogram – alt etter underlaget du kjører på, stor (8-tommer) infotainment-skjerm med både navigasjon og alle mulige tilkoblingsmuligheter, som Apple CarPlay osv.

I e-Niro er den tradisjonelle girspaken erstattet av en dreie-bryter med P, D og R. Enkelt, greit og intuitivt. Akkurat det litt enkle preger også materialvalget om bord. Det er en del ikke altfor påkostede materialer innvendig, noe som trekker helhetsinntrykket litt ned.

Rekkevidden er svært god. Vi snakker om 455 kilometer og under vår testkjøring på franske landeveier, motorveier og forsåvidt også fjellveier, i sommertemperatur, er energiforbruket behagelig lavt. Dette lover godt!

En ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene ​

Bagasjerommet er en familiebil verdig med sine 451 liter.

Hvordan er plassen?

Plassen i forsetene er veldig god, setene byr på brukbart med støtte sideveis, mens langbeinte nok vil etterlyse litt mer støtte under lårene. Førerplassen oppleves som ganske konservativ, men lettbetjent og man har godt utsyn. Ettersom dette er en crossover er også sittestillingen en del høyere enn i en tradisjonell stasjonsvogn.

Også i baksetet et plassen helt grei, selv for voksne og det er enkelt å komme både ut og inn. Men en ting reagerer vi litt på. For når du sitter inne i bilen er det laaangt bort til dørhåndtaket . Er man kort i armene, må man nesten ta med seg døra på vei inn i bilen. Dette gjelder både foran og bak. Det er langt på vei en liten konstruksjonstabbe som trekker et ellers hederlig inntrykk noe ned.

Bagasjerommet svelger unna anstendige 451 liter. Dette gjør Kia e-Niro til en dugende familiebil om plassbehovet ikke er enormt.

Tilhengerfeste er noe mange nordmenn etterspør. Kia tester i disse dager, etter påtrykk fra nordmenn, om dette kan la seg ordne. At bilen takler det er det liten tvil om, men det vil så klart gå ut over rekkevidden. Testene som er gjort på sommeren virker lovende med tanke på dette. Vinter-tester gjenstår. Ettersom en ny typegodkjenning i så fall må til, er det nok lite sannsynlig at dette kan ettermonteres på de første bilene som leveres, men man skal aldri si aldri …

Se – de har gjort muskelbilen elektrisk

Interiøret er funksjonelt og greit, men kanskje litt konservativt.

Går den bra?

Ja – absolutt. Med 204 elektriske hestekrefter så går den veldig bra til og med. Bilen er både kvikk og rask. Gir man full gass i 40-50 km/t ut på motorveien, så spinner forhjulene om asfalten er våt…

Rekkevidden er som nevnt oppgitt til 455 kilometer og bilen har et lavt energiforbruk, så at man reelt har 400 kilometers rekkevidde under gunstige forhold er det liten tvil om. Det finnes allerede tester hvor bilen har blitt kjørt over 500 kilometer, men det er da neppe med vanlig daglig blandet kjøring. Dessuten er ladehastigheten god.

Digitale instrumenter forteller hvor lang rekkevidde du har igjen og hvor langt det er til nærmeste ladestasjon. En liten gimmick er at den også viser og hvor mange kilo CO2 du har spart atmosfæren for, sammenlignet en bensinbil.

Dette kan bli en utfordring for mange elbil-eiere

Kia e-Niro er en crossover – altså noe midt i mellom en SUV og en stasjonsvogn. Den har ikke firehjulsdrift.

Finest utenpå eller innvendig?

Både det utvendige og det innvendige designet på Niro består av konservative, folkelig og ujålete linjer. Helt på grensen til litt kjedelig. Det er lite som appellerer til bil-lidenskapen og det lekne her. Bilen virker til å være designet for de som er mer opptatt av det rent praktiske og fornuftige, framfor de som er ute etter en ”se på meg-bil”. De kundene er det overraskende mange av. .

Vi synes vel allikevel at Kia kunne dratt på noe mer her. Dette er litt i overkant traust, etter vår mening. Men det har jo null praktisk betydning for bilens bruks- og nytteverdi. Det er jo det viktigste, tross alt.

Innvendig har man en god skjerm, med en navigasjon som fungerer godt. Varmeapparat-betjeningen er tradisjonell, med trykknapper på en rekke på midtkonsollen. Derfra styrer man også andre funksjoner. Det er store, gode og lettleste instrumenter og en del informasjon er samlet i instrumenthuset også.Det finnes noen knapper, delvis skjult, på høyre side av rattet også. Den tradisjonelle girspaken er byttet ut med en stor vri-bryter med R, D og P. Og under denne har man godt med lagringsplass. Det finnes induktiv lader for mobil og flere ulike strømuttak og tilkoblingsmuligheter.

Bilen er både praktisk, fornuftig og enkel i bruk. Dessuten er den utstyrt med mange sikkerhets- og assistansesystemer. Slik sett framstår den som relativt moderne. Men dette med litt enkle og billige materialer og det konservative designet gjør at alt det som er bra med bilen, og det er det aller meste, ikke helt kommer til sin fulle rett.

Utvendig har den fått full-LED frontlys og ellers bare noen detaljer som skiller elbilvarianten fra de andre bilene i Niro-familien. Blå detaljer både utvendig og innvendig er unikt for el-varianten av e-Niro.

Mobilen blir den nye bilnøkkelen

Ikke noen grill, men en ladeluke, andre kjørelys, andre felger og noen blå detaljer er det som skiller e-Niro fra de øvrige Niro-modellene utvendig.

Konklusjon:

Kia e-Niro: Motor: Elektrisk. Batteri: 64 kWt. Effekt: 204 hk / 395 Nm. 0-100 km/t: 7,8 sek. Toppfart: 167 km/t. Forbruk: 1,59 kW/mil. L - H - B: 438 - 156 - 181 cm. Bagasjerom: 451 liter. Pris: 377.000 kroner.

Vi opplever Kia e-Niro som en helt streit, elektrisk familiebil. Interiøret oppleves ikke som topp moderne, designet er ikke akkurat råspennende, og kjøreegenskapene komfortable og forutsigbare, men uten å skape det helt store engasjementet.

Hvorfor skal man velge Kia e-Niro da? Jo – de gode grunnene til å velge denne er først og fremst de du ikke ser. Slik som pris, plass, rekkevidde, driftsikkerhet og gode garantier. Fornuftige og gode argumenter alle sammen. Det skal man ikke kimse av. Tusenvis venter på denne bilen.

Dessuten er det, enn så lenge, ingen andre elbiler, som byr på den samme "pakka" til denne prisen. Kia e-Niro er rett og slett et fornuftig bilkjøp.

Den største ulempen med bilen er rett og slett ventetiden. Den er fort på to år. En fattig trøst er at det ikke er så mye bedre hos mange av konkurrentene...

Sjekk ut: Se flere helt ferske elbilnyheter her

Nå kommer en helt ny Kia Soul

Kia Niro plug-in hybrid: Lett å være tilhenger

Kia e-Niro får imponerende lang rekkevidde



Denne saken ble først publisert i Broom.no