Volvos første elbil er ikke langt unna

Elektrisk SUV blir neppe feil i Norge.

Volvo er en av bilprodusentene som har hatt mest suksess med ladbare hybrider i det norske markedet de siste årene.

Ladbare utgaver av først XC90, så S90/V90 og XC60 har truffet markedet perfekt. Nå kommer straks familiestasjonsvogna V60 også i ladbar utgave – og neste år er det XC40s tur.

Dermed har Volvo et bredt utvalg av ladbare hybrider.

Disse bilene er også sterkt medvirkende til at Volvo i 2018 får sitt beste år noensinne i det norske markedet.

Presenterte spennende nyhet

Etter at de ble solgt fra Ford til kinesiske Geely i 2010, har Volvo på mange måter startet på nytt som bilprodusent. Milliarder har blitt investert i ny teknologi og plattformer.

Først ut av de " nye" Volvoene var den store SUV-en XC90, siden har nye modeller kommet som perler på en snor. I dag er minstemann V40 den eneste bilen igjen med Ford-teknologi under skallet.

Øystein Herland er sjef for Volvo Cars i Norge.

Under et arrangement for pressen i Oslo denne uken, kunne administerende direktør Øystein Herland i Volvo Car Norway presentere en spennende nyhet, samtidig som han lettet litt på sløret om det som skjer hos Volvo de neste par årene.

Den første elbilen

Nye V60 Cross Country hadde premiere her. Dette er en bil som kan bli svært viktig for Volvo-salget i 2019. Den erstatter på mange måter den tidligere storselgeren XC70. V60 Cross Country er en stasjonsvogn i familiebilklassen, med ekstra bakkeklaring og en dose offroadstyling.

Også V60 Cross Country kommer som ladbar hybrid, nøyaktig når får vi foreløpig ikke bekreftet.

– I 2019 skal vi fortsette vår elektrifisering av modellutvalget. Jeg kan bekrefte at det kommer en ladbar XC40 neste år. Og i 2020 kommer også en helelektrisk XC40, den blir vår første elbil, sa Herland som ikke ønsket å gå i detaljer ut over dette.

Her trekker de duken av V60 Cross Country. Bilen hadde premiere i Norge denne uken.

Hvor dyr blir den?

Dermed vet vi ikke noe om hverken pris eller rekkevidde på denne modellen. Men her jobber Volvo helt sikkert fortsatt med de tekniske løsningene, slik at dette i praksis ikke er fastsatt ennå. Men det vil overraske om vi ikke får se en rekkevidde et stykke over 400 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Pris? Volvo har tatt steget opp blant premiummerkene med de nye modellene sine. Det vil nok også gjenspeile seg i den elektriske XC40-en. Det er nok grunn til at vente at den legger seg et godt stykke over biler som Nissan Leaf, Hyundai Kona og Kia e-Niro. Skal vi tippet et sted mellom disse – og større biler som Audi e-tron og Jaguar I-Pace?

Slik ser CX40 ut i ladbar hybridutgave. Den kommer til neste år, i 2020 blir dette så Volvos første rene elbil.

Slått fjorårets rekord

Fra 2020 skal alle Volvos modeller for øvrig ha en form for elektrisk drivlinje. Dette vil variere fra såkalt mildhybrid, via ladbar hybrid og til rene elbiler. Dieselmotorene forsvinner hos Volvo, slik de gjør hos flere andre merker nå.

Målsetningen er å selge én million elektrifiserte biler, innen 2025.

Til og med november i år hadde Volvo solgt til sammen 582.096 personbiler. Det er en økning på 13,5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, da det ble solgt 513.055 biler på verdensbasis. Med denne økningen har Volvo allerede i november slått fjorårets rekord som til slutt endte på 571,577 solgte biler, for 2017 som helhet.

Ut i skogen og med offroadsykler på taket. Ingen tvil: Her er målgruppen de med en aktiv fritid!

Laget elbil før

I Norge er Volvo-salget så langt i år nesten nøyaktig på nivå med fjoråret. Volvo har levert ut10.076 biler, de er med det Norges femte største personbilmerke. Her hjemme er XC60 nå bestselgeren, etterfulgt av V90. Det er ventet at salget av XC40 vil skyte fart når den kommer som ladbar hybrid.

PS: Volvo har laget elbiler tidligere også, den siste var en elektrisk utgave av småbilen C30. Men her var produksjonsantallet svært lavt, bilene var i praksis en test av teknologien for Volvos del.​

