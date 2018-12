Råtøff bil – men i Norge blir den neppe noen suksess

Test: Ikke den vinneroppskriften den en gang var.

Til tross for en allerede velutviklet modellrekke med stor spenn og variasjon, har Audi funnet plass til en helt ny modell. Nemlig SUV-en Audi Q8. Det skal være den nye toppmodellen i SUV-segmentet. Over Q7 – som er fysisk større. Q8 betegnelsen lurer oss dermed ikke så rent lite og skaper forvirring i det ellers logisk oppbygde tall-systemet til Audi.

Den er på sett og vis større både i pris og betegnelse og image – men allikevel mindre. Rent fysisk.

Hva er dette?

Audi Q7 har vært og er en stor suksess for Audi. Faktisk så stor at de har tatt sjansen på å lage enda en bil i den litt snobbete enden av SUV-skalaen. Som de altså kaller Q8. Den skal være et litt mer bøst, sporty, friskere og kulere alternativ til den litt sedate, men veldig praktiske Q7.

Enn så lenge kommer Q8 i en eneste variant. Nemlig 50 TDI, noe som i praksis betyr 3-liters dieselmotor på 260 hestekrefter og en pris som starter på godt og vel 1,1 millioner kroner. Før utstyr – og utstyr er noe man skal og bør ha i dette segmentet. Hvilket får prisen til å skyte ytterligere i været.

Front med stor aggressiv grill i kjent Audi-stil. På Q8 er den større enn vanlig ...

Hvordan er den å kjøre?

For å si det slik: Å kjøre denne bilen oppleves ikke akkurat som noen straff. Det er vel heller ikke meningen. Man setter seg opp i bilen, kupeen oppleves som romslig og bred, sportssetene er store og komfortable. Interiøret er inspirert av personbil-toppmodellen Audi A8. Motoren starter med en grov eksoslyd og gir umiddelbart en følelse av at her har du krefter nok.

På veien forsterkes følelsen av krefter og komfort. Q8 er lavere og bredere enn Q7, men kortere. Q8 oppleves som en real kjøremaskin. Bilen er utstyrt med adaptiv luftfjæring og firehjulsstyring. Grove dimensjoner til tross er den lettkjørt og stabil.

Styringen er lett, men ikke sportsbil-presis og vekten på 2.145 kilo merkes også når man kommer inn i svingene i for god fart. Den krenger litt, selv om grepet fra de store 22-tommers hjulene, som er tilleggsutstyr, gjør det hele udramatisk.

Selvfølgelig er den utstyrt med Audi Drive Select som gjør at du kan velge kjøreprogram som passer både underlag og humør. Quattro firehjulsdrift sikrer god framkommelighet og bilen kan heves opptil 9 centimeter på luftfjæringen om du roter deg ut i ulendt terreng.

Ytelsene er det lite å si på. Du har kreftene du trenger, men vi stusser noen ganger over 8-trinns tiptronic-girkassa. Det virker som innimellom fomler litt med finne ut hvilket gir den skal velge. Det er både rart og irriterende.

Plassen og komforten i forsetene er upåklagelig.

Hvordan er plassen?

Den mangler bare et par centimeter på å være fem meter lang, så at plassen er god overrasker neppe stort. I motsetning til Q7, kan ikke Q8 leveres med en tredje seterad og syv sitteplasser. Men de fem som får plass i Q8 har liten grunn til å klage. Plassen er ikke bare god, men svært god for de om bord her.

Det gjelder også bagasjeplassen. Selv om bilen er syv centimeter kortere enn Q7 og designteamet har fokusert mest på det visuelle og sporty, skal du få med rause 609 liter bagasje her. Det holder for de aller, aller fleste.

Det er allikevel 161 liter mindre enn Q7, som til gjengjeld har så stort bagasjerom at du bør ha kart og kompass for å navigere rundt i det.

Her ses den coupeaktige taklinjen godt. Den gjør Q8 til en mer sporty variant enn de tradisjonelle SUV-ene.

Går den bra?

Som nevnt så leveres den bare med ett motoralternativ enda. Men ryktene sladrer om en ladbar hybrid neste år.

Foreløpig forholder vi oss til en V6 diesel på 3 liter, 286 hestekrefter og hele 600 Nm. i moment. Tallenes tale er klar – klart dette flytter seg! 0-100 km/t går unna på 6,3 sekunder og toppfarten er 245 km/t.

Det burde holder godt ut av lyskryss, til forbikjøringer og til å trekke henger om du har det behovet. For, ja – bilen går bra, i alle fall når den litt lunefulle girkassa vil og treffer riktig gir.

Forbruket er oppgitt til 0,66 l/mil ved blandet kjøring. Det synes vi absolutt er innafor med tanke på fysisk størrelse, ytelser og ikke minst med tanke på at doningen vier 2.145 kilo.

Rent kjøremessig er Q8 og Q7 nesten overraskende like.

Førermiljøet er elegant og moderne.

Finest utenpå eller inni?

Audi er gode på design. Det gjelder både utenpå og inni bilene. De har funnet sitt formspråk og kjører på det. Dog noe videreforedlet på hver nye generasjon. Audi Q8 følger i stor grad dette også.

Det minner ikke så rent lite om det som Range Rover gjorde da de lanserte Sport-utgaven i sin tid. Den var veldig lik Vogue- Langt mer sporty og tøffere, men ikke like praktisk.

Det er jo det samme her med den nye Q8 og den litt mer satte og større Q7.

Vi mener Audi har lyktes svært godt med linjeføringen på Q8. Langt bedre enn på Q7, som etter vår oppfatning er omtrent like spennende som en porsjon havregrøt.

Q8 er mer særegen, mer spennende og både takbuen og bakstussen med den sterkt lutende bakruta ser veldig bra ut. De store 22-tommers hjulene (tilleggsutstyr) kler også bilen veldig godt.

Innvendig minner den, som nevnt, om nye A8 og A7. Det er lekkert, moderne og stilig med mye glass, flere skjermer og virtuell cockpit og alle de oppkoblingsmulighetene du har bruk for, og vel så det.

Setene er ikke bare gode å sitte i. De ser, som resten av interiøret, bra ut også. Den er rett og slett flott innvendig. Vi mener den er enda litt finere inni enn utenpå.​

Plassen ombord i Q8 er det lite å utsette på.

… og konklusjonen er?

Audi Q8: Motor: 3-liter V6 diesel. Effekt: 286 hk / 600 Nm. 0-100 km/t: 6,3 sek. Toppfart: 240 km/t. Forbruk: 0,66 l/mil. L - H - B: 499 - 170 - 199 cm. Bagasjerom: 606 liter. Pris fra: 1.130.000 kr. Pris testbil: 1.471.810 kr.

Dette er uten særlig tvil den nye drømmebilen til alle Audi-entusiaster. Dem er det som kjent ikke så rent få av.

Bilen tøff, brautende og med en litt sporty snert. En kombinasjon som i sin tid fungerte fint for allerede nevnte Range Rover Sport. Men det er over ti år siden.

Selv om dette med litt godvilje er en slags mildhybrid, er den ingen miljøbil. Vi tror derfor at dette ikke lenger er den vinneroppskriften det en gang var.

Bilen er det lite feil med. Den er fin som snus, den. Det er bare at tiden for å kjøre på utdødde dinosaurer som har ligget på havets bunn de siste noen titusener av år, nå er i ferd med å gli forbi.

Vi tror derfor ikke at nordmenn vil gå mann av huse for å kjøpe denne. Men salget vil trolig få en oppsving når den ladbare hybriden kommer.​

