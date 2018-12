Vi testet – kjørte halvparten av turen på strøm

Tok utfordringen fra bilselgeren.

Da Toyota lanserte sin første Prius hybrid i 1997, var den japanske giganten en pionér på alternative drivlinjer. Mange hadde muntre kommentarer til den litt pussige sedanen, som i begynnelsen mest ble sett på som en raritet.

I dag er det ingen som ler lenger. Toyotas fullhybrid-teknologi er en brukervennlig løsning. Den kombinerer en bensinmotor og en elektrisk motor med generator og batteripakke. Systemet er selvladende, her er det ingen ladekabel å tenke på – bilen lader batteriet fortløpende mens du kjører.

Teknologien er videreutviklet og foredlet til det som i dag er fjerde generasjon, og 20 års erfaring har blant annet vist svært høy driftssikkerhet. Derfor tilbyr Toyota i dag alle sine personbilmodeller med hybrid drift, og konsernet har for lengst passert de første 10 millioner hybrid-biler i drift.

Likevel er det få andre som satser på tilsvarende teknologi, bortsett fra Hyundai, Honda og Suzuki. Nesten alle andre har valgt å gå for ladbare hybrider.

I rute til CO2-utslippsmålet i 2020

Toyota står imidlertid på sitt, og et viktig poeng i markedsføringen nå, er at en Toyota hybrid går på strøm halvparten av tiden. Dette betyr lave forbrukstall – og lave utslipp.

Det sier også noe at blant de store bilprodusentene er det Toyota som ser ut til å ha best kontroll på å nå målet om gjennomsnittlig utslipp fra hele bilparken på 95 gram/km innen 2020.

Dette er testbilen - en Toyota C-HR fullhybrid. Foto: Frank Williksen

Fjerde generasjon hybrid

Nylig snakket jeg med salgssjef Lars Tore Kalager hos Toyota-forhandleren i Drammen. Der går det veldig bra for tiden. En av årsakene ligger nok i kundenes egentesting av hybrid-påstanden:

– Vi ble lei av alle spørsmålene om Toyota «har sovet i timen», siden vi hverken har elbiler eller mange ladbare hybrider, sier Kalager til Broom.

– Sannheten er jo det motsatte. Fullhybrid er en effektiv, alternativ drivlinje, og man må ikke glemme at mens veldig mange andre holder på med sin første generasjon av elbiler og ladehybrider, er vi godt inne i fjerde generasjon av vår teknologi.

Slik ser testturen vår med Toyota C-HR ut.

0,31 liter på mila

– For å gi folk sjansen til å teste teknologien selv, har vi laget en testrute – og utfordrer kundene til å prøve seg i denne. Tallet vi bruker i markedsføringen er et gjennomsnitt av kundetestene, som altså er 50 prosent av tiden med kjøring på strøm.

– Bli med, skal du se, sa Kalager – og Brooms medarbeider takket ja.

Den valgte testrunden på ca. 20 kilometer går i flatt terreng, med en blanding av 50-, 60- og 70-soner, ispedd litt veiarbeid og noen lyskryss.

Lars Tore Kalager er en dreven hybridsjåfør, det viser fasit etter turen:

Testbilen, en Toyota C-HR, gikk på strøm hele 71 prosent av tiden, og hadde et bensinforbruk på 0,31 l/mil.

Fokus på energibruken

– Det var deg, men hva tror du skjer hvis jeg, som ikke har spesiell øvelse i å kjøre en slik hybrid effektivt tar bilen på en litt lengre strekning med mer krevende topografi, spør jeg.

– Du får prøve da, svarte Kalager, og dagen etter står den samme Toyota C-HR klar og venter.

Å kjøre en Toyota hybrid er, som stadig flere vet, ikke særlig forskjellig fra å kjøre en hvilken som helst bensin- eller dieselbil. I likhet med mange andre med trinnløst automatgir får man også her en hørbar turtallsjaging når man gir ekstra gass for å komme opp i marsjfart.

Mest forskjellig er instrumentene, der man har mye fokus på energibruken, og med et øyekast ser om man ligger i gunstig «Eco» eller mindre gunstig «Power». Midt på instrumentbordet har jeg stilt inn forbruksmåleren, som er sentral når man skal følge litt med på hvor effektivt man kjører.

– Vi ble lei alle spørsmål om "Toyota hadde sovet i timen." Derfor utfordrer vi kundene til å teste hybridteknologien selv, sier salgssjef Lars Tore Kalager hos Toyota Drammen. Foto: Frank Williksen

Høyest: 0,53 l/mil

Jeg velger en løype som tar meg fra Drammen til Kongsberg, over Meheia til Notodden, derfra til Bolkesjø for så å svinge til høyre mot Kongsberg igjen - og videre til Drammen.

Dette er en ganske kupert strekning, som også sveiper så vidt borti Blefjell, og magefølelsen var ikke god allerede opp de første motbakkene etter Hokksund på E134. Nåla vippet litt for ofte over mot «Power» - og forbrukstallet beveget seg bare én vei: Oppover; 0,47 i rundkjøringen ved Hokksund var blitt til 0,52 på toppen ved Darbu. Mange snille utforbakker på den siste etappen til Kongsberg resulterer i langt penere 0,46 l/mil, men så bærer det oppover igjen, og på det høyeste punktet før Notodden ser jeg igjen 0,53.

I mål på 0,40 l/mil

Deretter er det bare utfor helt til avkjøringen til Bolkesjø – hyggelige 0,43 blir notert her.

Fra Bolkesjø går det bratt oppover et godt stykke før veien flater ut, og etter hvert begynner å helle nedover mot lavlandet igjen. Med jevn kjøring i fartsgrense-tempo, og fine og lite energikrevende utforkjøringer, varierer jeg fra 0,51 på toppen, til 0,42 når jeg rullet inn i Kongsberg igjen.

Derfra er det lett match. Litt variasjon over åsen ved Darbu, men til slutt klokker jeg inn på 0,4 l/mil hos Toyota-forhandleren på Åssiden.

Kun strøm 49 prosent av turen

Da har jeg kjørt 143,5 kilometer med en gjennomsnittsfart på 61,5 km/t. Jeg har vært på veien i 2 timer og 20 minutter, og notereret CO2-utslipp på 93 gram/km. Det siste er allerede lavere enn det som blir kravet til gjennomsnittsutslipp for hele bilparken til den enkelte produsenten i 2020: 95 g/km.

Og strøm? Jo, jeg kjørte på strøm 49 prosent av tiden. Det synes jeg er så nært de markedsførte 50 prosent, at det må vi kunne godta!

– Er du fornøyd, spør Kalager når jeg returnerer.

– Så der, svarer jeg.

– Jeg burde vel kanskje gjort det litt bedre. Du ville nok klart strekningen med bedre resultat. Men i betraktning av manglende trening med biltypen får jeg vel si at det gikk OK.

Lett å kjøre dyrt også med hybrid

Den som tror at valget av en Toyota-hybrid er ensbetydende med lavt forbruk nærmest av seg selv, må tro om igjen. Med denne teknologien, som med andre alternative drivlinjer og tradisjonelle bensin- og dieselbiler, er det kjørestilen din som avgjør om du skal kjøre billig eller dyrt.

Mye akselerasjon og bremsing sender forbruket opp, i en fullhybrid som i en hvilken som helst annen bil. Det er den enkleste sak i verden å få forbrukstallene i været også med en Toyota-hybrid.

Fokus på effektiv kjøring

For å klare min testrunde med 49 prosent rent elektrisk kjøring, og et snittforbruk på 0,40 l/mil, var jeg ytterst fokusert på å kjøre økonomisk hele veien. Kanskje kunne jeg med mer øvelse med biltypen ha klart et litt bedre resultat etter hvert, men hele idéen med å velge en mer utslippsvennlig bilmodell må jo nettopp være at man har fullt fokus på å kjøre mest mulig effektivt.

– Ja, vi opplever at kundene våre er stadig sterkere motivert for å kjøre økonomisk. Så møter vi selvsagt enkelte som tror at det er bare å kjøre som vanlig, men dette stemmer ikke alltid, avhengig av hvilken kjørestil man har tillagt seg med årene. Nylig hadde vi besøk av en skuffet kunde som syntes 0,9 liter på mila var for mye for sin nye RAV4 Hybrid. Da vi testkjørte samme strekning sammen med vedkommende, oppnådde vi 0,55 l/mil – og kom litt raskere frem. Veldig mye står og faller derfor med hvordan man behandler pedalene, og hvor fort man kjører, fastslår Lars Tore Kalager.

– Hvilke råd vil du gi for effektiv kjøring med denne teknologien?

– Det kan jeg sammenfatte i følgende tre tips: 1. Akselerer effektivt opp til marsjfart, og hold deretter jevn hastighet. 2. Planlegg kjøringen. Vær forutseende, se langt fremover og unngå i størst mulig grad brå bremsing og hard akselerasjon. 3. Jobb med å få best mulig flyt i kjøringen. Da får du ned forbruket og kan også spare en god del penger, avslutter Kalager.

Saken ble først publisert på Broom.no