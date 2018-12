Intelligente dører: Denne løsningen kan spare deg for mange tusenlapper

Bulker og riper i bildører er en gjennganger på parkeringsplassene.

Tar du deg en tur i et parkeringshus eller utenfor et kjøpesenter og ser litt nærmere på bilene som står parkert, vil du fort oppdage én ting: Mange av dem har små bulker og/eller riper på dørene.

Hvordan de har kommet dit kan nok ha mange årsaker.

Noen har vært uforsiktig og laget dem selv. Andre har bare «dukket opp» – mens andre igjen er ganske enkle å se hva kommer av: At noen har stått parkert litt for nært, åpnet bildøren og truffet bilen ved siden av.

Intelligente bildører

De siste årene har det kommet nye og smarte måter å lakkere småskader på bilen. Likevel blir det fort dyrt når dette skal fikses.

Slike småskader er irriterende og ikke minst: Det koster penger å utbedre dem. Her flyr tusenlappene fort. Må døren eller andre deler av bilen også rettes ut, passerer vi fort 10.000 kroner med god margin.

Flere bilprodusenter har lansert beskyttelsesløsninger som skal forhindre at dette skjer. Nå tar teknologileverandøren Continental dette et hakk videre. De skal lansere såkalte intelligente bildører, som vil åpne seg selv – og aldri slå borti en annen bil på parkeringsplassen.

Blir en saga blott

Dørsystemet skal vises frem for offentligheten første gang på teknologimessen CES i Las Vegas, i januar.

– Få ting er så irriterende som parkeringsbulker. Hvis alle biler får intelligente dører, vil parkeringsbulker være en saga blott, sier produktsjef hos Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

Disse dørene er først og fremst utviklet med tanke på selvkjørende biler. Når bilene skal kjøre av seg selv, trenger de også dører som åpner seg av seg selv, og dørsystemet er laget slik at dørene vil åpne seg når passasjeren nærmer seg.

Ikke få fingrene i klem

De automatiske og intelligente dørene vil også gjøre at man ikke lenger kan smelle igjen døra. Skulle man åpne den – og det viser seg at det står en bil eller en stolpe for nært bilen – vil ikke døra åpne seg så mye at den treffer det andre objektet.

Systemet vil også forhindre at man kan få for eksempel fingrene i klem i en bildør. Selv ikke om bilen står i en bratt bakke, vil døra åpne seg mer enn nødvendig.

– Dette gjør også at det ikke blir noe problem å åpne døra for barn og eldre, som i dag kan ha problemer med å åpne bildørene om bilen står i en bratt bakke. Med dette systemet vil dørene åpne seg av seg selv, avslutter Knudsen.

