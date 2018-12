Noen kan virkelig glede seg til jul!

Her står de og venter på sin første eier.

BMW var på ingen måte tidlig ute med elbilsatsningen sin. Flere andre var allerede godt etablert, da BMW i3 kom på markedet høsten 2013.

Men da tyskerne først kom på banen, så gjorde de det med et skikkelig smell. i3 var populær fra dag én. Siden den gang har den fått både økt rekkevidde og en facelift. Og nå kan man faktisk slå fast at 2018 blir det beste salgsåret så langt.

Per 9. desember, er det allerede solgt over 5.000 i3 til norske kunder!

562 biler – i en og samme båt!

Om vi slår sammen tallene siden oppstarten høsten 2013, ender vi på nærmere 19.000.

2018 blir dessuten et rekordår på flere måter: For få dager siden ankom den største leveransen av BMW i3 noensinne til landet. Da kjørte 572 nye BMW i3 ut fra ett og samme skip på kaia i Drammen.

Det er ikke småtteri å få plass til en i båt! Og nå skal disse bilene ut til kunder, skal vi tippe mange av dem unner seg ny bil til jul?

2.294 meter med BMW i3

– Parkert støtfanger mot støtfanger, blir det 2.294 meter med BMW i3. Det betyr for eksempel at du kan plassere bilene i en sammenhengende rekke fra Operahuset via Slottsplassen og tilbake til Nationaltheatret – eller fylle opp så godt som hele løpebanen rundt Bislett stadion med fem biler i bredden, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge.

Nå står bilene til klargjøring hvor det blant annet skal monteres 2.288 vinterdekk. Om kort tid er bilene på vei til sine nye eiere omkring i hele landet.

Etter ankomst i Drammen, blir bilene klartgjort og får påmontert vinterdekk.

Uoffisiell verdensrekord

– I oktober satte vi uoffisiell verdensrekord, da vi skrev nærmere 1.100 nye kontrakter på BMW i3 i løpet av én måned, sier Tegneby.

Norge er verdens nest største marked for BMW i3, kun slått av USA. Nærmere 15 prosent av alle verdens BMW i3-modeller kjører med norske skilter.

Da BMW i3 ble lansert i 2013 hadde bilen et batteri med en bruttokapasitet på 22,6 kWh.

BMW i3 i Norge Registrerte nye BMW i3 i Norge siden lanseringen høsten 2013: 2013: 51 biler 2014: 2040 biler 2015: 2368 biler 2016: 3943 biler 2017: 5035 biler YTD* 2018: 5371 biler Totalt: 18808 biler * Pr. 09.12.18 Kilde: OFV

I 2016 kom et større batteri, da med en kapasitet på 33 kWh. I nye i3 120Ah har batteriet en bruttokapasitet på 42,2 kWh. Dermed er både batterikapasitet og rekkevidde nærmest doblet siden den særegne elbilen ble lansert i 2013.

Kort leveringstid

I et sultent norsk elbilmarked er leveringstid et svært sentralt tema.

– Leveringstiden har blitt en variabel som kundene tar med i vurderingen når de skal handle elbil. Derfor er det svært viktig for oss å levere så raskt og effektivt som mulig. Flere av kundene som bestilte nye BMW i3 120Ah i oktober har allerede fått sin bil, og flere blir levert nå før jul. Det betyr at vi faktisk har levert nye fabrikkbestilte elbiler på under to måneder etter at de ble bestilt av kunde, sier Marius Tegneby.

Normal leveringstid på BMW i3 er i Norge nå rundt tre måneder – eller raskere.

