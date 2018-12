Så lekker kan en rimelig småbil være

Skoda bytter ut svært anonym bil med nye Scala.

Skoda har slått seg opp gjennom å tilby smarte og fornuftige biler – til gunstig pris. De siste årene har de også utvidet modellprogrammet sitt kraftig.

Design har blitt mer vektlagt hos det tsjekkiske bilmerket. Du får Skodaer med mye luksus og avansert utstyr. Og ikke minst har de også debutert i det viktige SUV-markedet.

Nå er det straks klart for en ny modell fra Skoda. Scala heter den og er i praksis oppfølgeren til den noe anonyme småbilen Rapid.

Stort bagasjerom

Denne bilen viser også tydelig hvilken vei Skoda-utviklingen nå går. Dette er nemlig deres første modell som får nytt infotainmentsystem med frittstående skjerm sentrert i førerens synsfelt. Digitalt instrumentpanel er tilvalg, det leveres med klassens største skjerm.

Det nye interiørkonseptet til Skoda følger designspråket vi så i konseptbilen Vision RS. Den ble vist fram på bilutstillingen i Paris, tidligere i høst.

I kjent Skoda-stil er interiøret rommelig, mye på grunn av bilens lange akselavstand på hele 2,64 meter. Skoda lover også klasseledende hodeplass i baksetet. Bagasjerommet på 467 liter (1.410 liter med baksetene slått ned), er best i sin klasse.

Her får du veldig mye familiebil for pengene

Slik ser utgående Skoda Rapid ut. Ikke akkurat en bil som utmerker seg på design.

Cruisekontroll opp til 210 km/t

Takket være en ny generasjon av Skoda Connects mobile online-løsninger, kan man nå låse bilen opp og igjen fra mobilen, samt oppdatere software på infotainmentsystemet og i kartløsningen. Alle Scala kommer til å være online til enhver tid.

Bilen kommer med flere motoralternativer. 1-liters eller 1,5-liters TSI-motorer, og én 1,6-liters TDI-motor med effekt fra 95 til 150 hestekrefter. Så langt sier ikke Skoda noe om eventuelle elektriske drivlinjer.

Scala har også assistansesystemer som tidligere bare har vært brukt i høyere bilsegmenter. Feltskifteassistenten viser om en bil nærmer seg bakfra og vil kjøre forbi, eller hvis det er en bil i blindsonen. Den registrerer biler opptil 70 meter unna – 50 meter lenger enn i blindsonevarsleren. Adaptiv cruisekontroll, som kan brukes i hastigheter opptil 210 km/t og parkeringsassistent er også på plass, som ekstrautstyr.

Denne Skodaen er rett og slett et lite kupp

Også i fronten har det skjedd mye, Scala har mye mer særpreg enn forgjengeren Rapid.

Åpne med foten

Hvis en kollisjon er nært forestående, vil den proaktive passasjerbeskyttelsesassistenten automatisk lukke vinduene og stramme bilbeltene i forsetene i god tid.

For første gang i dette segmentet får man elektrisk bakluke inkludert Tip-To-Close-funksjon, og et innsvingbart tilhengerfeste, som kan låses opp elektronisk ved å trykke på en knapp i bagasjerommet.

Innvendig merkes det fortsatt at dette er en rimelig bil.

Kan bli dyrere

Skoda sier så langt ikke noe om priser. Utgående Rapid Spaceback (stasjonsvogn) starter i dag på svært gunstige 236.000 kroner.

Det er neppe grunn til å vente at startprisen på Scala blir mye høyere enn dette. Men krysser du av for mye ekstrautstyr, blir sluttsummen naturligvis en god del høyere. Også her ser vi at Skoda mer og mer nærmer seg de øvrige merkene i Volkswagen-familien.

En av Norges billigste biler ny – og tøffere​

Mange lo av dem – nå setter de rekord

467 liter bagasjerom betyr at dette bør duge som familiebil for mange.

