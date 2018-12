Nytt bilmerke i Norge: Ruller snart ut på veiene

Posten har allerede bestilt de første.

Det er ikke hver dag – eller hvert år – det kommer et nytt bilmerke til Norge. Men i et bilmarkedet som nå er inne i store endringer, skjer det også ting på dette området.

Det elektriske skiftet har allerede gitt oss Tesla. Flere andre nye elbilprodusenter er på gang. Elektriske varebiler kan bli en viktig nisje de kommende årene, og her er et nytt merke nå på plass i det norske markedet.

Vi snakker om kinesiske SAIC som såvisst ikke er noen smågutt. I antall biler er de verdens syvende største bilprodusent. De samarbeider med blant andre Volkswagen og General Motors hjemme i Kina.

Under 500.000 kroner

For noen år siden overtok de også det tradisjonsrike britiske merket MG, som nå er i gang med å gjøre comeback. De har et bredt utvalg personbiler og satser også på varebiler.

Nå har SAIC fått norsk importør. RSA med hovedkvarter i Drammen er allerede importør av Suzuki og Isuzu. De starter med en stor varebil som heter SAIC Maxus EV80. Den er altså elektrisk, og har en offisiell rekkevidde på 192 kilometer.

Prisene starter på 499.900 kroner. Her i Norge nyter bilen naturligvis godt av de vanlige elbilfordelene: Null moms og heller ingen avgift.

Maxus EV80 har plass til mye – og her er det naturligvis penger å spare både på driftsutgifter og bomring. Foto: Posten Norge

Posten har testet

Planen til RSA er å fronte Maxus som et eget merke for elektriske varebiler. I første omgang skal bilene selges hos 12 forhandlere rundt om i Norge.

SAIC Maxus EV80 Lengde 5,7 meter



Bredde 2 meter



Lastevolum 11.4 m3



Batteri 56 kWh



Rekkevidde 192 km



Posten Norge har allerede testet ett eksemplar her hjemme. Da vi i Broom skrev om dette i desember i fjor, sa pressesjef John Eckhoff i Posten dette:

– Vi har elektrifisert alt som er mulig av små distribusjonsbiler. Nå ser vi hvordan vi kan gjøre det samme med større kjøretøyer. Den kinesiske bilprodusenten SAIC er den første som kan levere en elektrisk varebil i denne størrelsen. Nå vil vi teste om den oppfyller våre kvalitetskrav.

Interiørdesignet kan nok karakteriseres som ganske enkelt.

Ut på veien i januar

Posten har tydeligvis vært fornøyd med sine erfaringer, for de har nå bestilt flere biler. De tre første kommer ut på veiene allerede i januar.

Posten Norge har for øvrig som mål å benytte kun fornybare energikilder innen 2025. Elektriske varebiler er et av tiltakene selskapet ønsker å benytte for å nå målet.

