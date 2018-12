Bestselgeren fra Volkswagen Golf blir snart fornyet

En liten legende kommer i ny generasjon.

Bilmodellen Golf har vært en fantastisk suksess for Volkswagen, helt siden starten i 1974.

Da kom den som erstatter for den legendariske Bobla. Mange var skeptisk til om Golf ville klare å følge opp, den skepsisen har forlengst blitt gjort til skamme. Over 35 millioner eksemplarer har blitt produsert, til nå.

Dagens modell er den syvende i rekken og har virkelig levert varene. Her hjemme har den i flere år vært Norges mest solgte bil. Men i år har den blitt vippet ned fra tronen, ikke overraskende av en elbil. Nissan Leaf har nemlig klart å forvise Golf til andreplassen.

Den første skissen

Nå gjør Volkswagen seg klare til oppfølgeren. Arbeidet med åttende generasjon Golf har vært i gang i flere år allerede. Bilen skal gå i produksjon i juni 2019.

VW har også sendt ut den første skissen av modellen (over), som ikke overraskende viser at også neste Golf blir tro mot røttene.

Under skallet skal det imidlertid skje mye, det handler særlig om teknologi.

Dette er første, offisielle skisse av det som skal bli åttende generasjon VW Golf. Den kommer til neste år.

Komfort og luksus

– Neste Golf vil ta Volkswagen inn i en framtid med oppkoblede biler og utvidede funksjoner som gjør bilene selvkjørende. Den skal ha mer software enn noensinne. Bilen vil alltid være online, den digitale cockpiten og assistentsystemene vil være måletstokk for klassen, heter det i en uttalelse fra Karlheinz Hell som er sjef for utviklingen av VWs kompakte biler.

Dette skal gjøre Golf til en av de aller mest avanserte bilene i klassen. Interessant nok går utviklingen mot at det siste av teknologi ikke lenger nødvendigvis debuterer i de mest kostbare bilene. Nå kommer det også svært tidlig i biler som Golf. Det er et resultat av svært tøff konkurranse, også det faktum at mange bilkjøpere ønsker å bytte ned i størrelse, uten å gi avkall på hverken komfort, luksus eller teknologi.

Volkswagen lover mye ny teknologi i neste generasjon Golf. Blant annet skal den alltid være koblet opp mot nettet, samtidig som den får en rekke systemer som skal bidra til å gjøre den selvkjørende.

Slankekur

Interiøret blir betegnet som «svært digitalt» VW skal kutte ut det aller meste av knapper og brytere. Her skal de ulike funksjonene i stedet styres via skjermer.

Bilen skal bygges på en oppdatert versjon av Volkswagens svært fleksible MQB-plattform, som også danner utgangspunkt for dagens Golf. Her har man blant annet jobbet med å få ned vekten, det er ventet at neste Golf veier rundt 50 kilo mindre enn dagens generasjon. Det er positivt både for kjøreegenskaper og forbruk.

Lavere vekt til tross: Det er ventet at Golf vokser litt i størrelse, samtidig som akselavstanden blir lengre og overhenget bak krymper. I sum skal det gi bedre innvendig plass.

VW Golf har vært en stor bilsuksess gjennom sju generasjoner, til neste år er det klart for den åttende.

Kommer til høsten neste år

Ved dette modellskiftet skal Volkswagen kutte ned på antall modeller. Det har også å gjøre med introduksjonen av den helt nye familien av elektriske ID-modeller. Det blir ingen ny cabrioletutgave av Golf, det blir også spekulert i at tredørsutgave og stasjonsvogn kanskje ikke blir erstattet.

På motorsiden er det fortsatt snakk om både diesel og bensin. Golf kommer også i to hybrid-utgaver. Disse er viktige for å få ned forbruk og utslipp. Noen helelektrisk Golf får vi imidlertid ikke, her tar ID over.

Produksjonsstart er altså lagt til sommeren 2019. Det betyr at vi nok kan vente åttende generasjon Golf til Norge høsten/senhøsten samme år.

