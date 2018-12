Corvette har gjort muskelbilen elektrisk

Ekstreme ytelser. Men på ett område skuffer den.

LOS ANGELES (Broom/TV 2 ): Når vi snakker om Chevrolet Corvette tenker de fleste på en skikkelig amcar, og gjerne en brølende og mektig V8-motor under panseret.

Veldig få, nesten ingen, tenker elbil. Men akkurat det er det du ser bilder av her. Noen vil kalle det å banne i kirka, andre at vi får det beste fra to verdener.

Bilen står utstilt på LA Autoshow, og mens vi var innom og kikket på den, var det flere som sperret opp øynene da de fikk vite at bilen er elektrisk.

– Say what? It´s electric? That's just…wrong, var det en eldre kar som sa, og hastet videre. Men det var mange som ble stående, også.

Ett lavt- og mange høye tall

Uansett hva man måtte mene om det: Amerikanske Genovation har altså tatt en Corvette – kastet ut hele drivlinjen, satt inn elmotor og batterier.

Og det er ikke hvilken som helst elmotor.

La oss presentere noen nøkkeltall for deg: ca 2,5, 800+, 700+, 280+ og til slutt 350+. Gjetter du hva de indikerer? Det første handler akselerasjon fra 0-100 km/t, det neste om hestekrefter, deretter dreiemoment, så er det rekkevidde – og toppfart til slutt.

Ja, det stemmer, denne elbilen skal ha en toppfart på rundt 350 km/t! Det er sinnssykt! Og om tallene stemmer, er den raskere på alle områder enn den hittil raskeste Corvetten, ZR1, som har en ikke akkurat utslippsfri 6,2-liters V8-motor på 750 hk.

Steve Rogers er president og toppsjef i Genovation – selskapet bak den elektriske Corvetten.

75 skal bygges

Mens vi er i gang med tall-leken, kan vi legge til to nøkkeltall til: 750.000+ og 75. Ikke pluss. Nøyaktig 75. Det første av disse tallene handler om pris, og avhenger av utstyr, mens det siste er antall biler som skal bygges. Det blir 75, verken mer eller mindre.

Steve Rogers, president (jada, de vet å skaffe seg fine titler!) i Genovation er heller ikke beskjeden når han omtaler prosjektet sitt:

– Dette er heftige greier, sier han entusiastisk. Noe av det råeste du kan få på veien – enten det har elektrisk eller forbrenningsmotor.

Det er vanskelig å være uenig i den uttalelsen.

Sjekk den vingen! Det kan trenges litt skikkelig marktrykk, når toppfarten er nord for 330 km/t.

Skreddersøm

OM du er en av bare 75 personer som bestiller denne bilen, kan du skreddersy den akkurat slik du ønsker, med tanke på materialvalg, farger og utstyr.

Rogers påpeker at dette skal bli verdens raskeste elbil som er godkjent for bruk på vanlig vei.

– Kundene våre vil alle få helt unike biler. Man kan velge akkurat hvilken lakk man ønsker, interiøret skreddersys på spesifikasjon fra kunden og vi legger til det utstyret som kjøperen ønsker.

Det eneste du ikke får, er den autentiske lyden av V8-motor og muligheten til å gire selv. For noen er nok det en dealbreaker. Ja, for prisen er det jo ikke noe å si på.

