Slik kan du få din egen brøytebil

Tøff pickup løser tøffe oppgaver.

Lang innkjørsel? Drøy stikkvei inn til hytta? Ikke noe problem: Nå kan du kjøpe din egen brøytebil, så er problemet løst en gang for alle!

Pickupen Ford Ranger Limited har nemlig vist seg å være særdeles godt egnet til snørydding og strøing, og hittil er det solgt et femtitall slike biler. De aller fleste i Bergen og Hordaland, forteller Stig-Ove Martinsen hos Ford-forhandleren Kverneland Bil i Bergen.

– På våre kanter er det mye bakker og berg og trange parkeringsplasser med hus overalt, der forholdene ikke er egnet for store traktorer med snøfresere. Her kommer en kompakt pickup virkelig til sin rett, sier Martinsen til Broom.

Passer til oppgaven

– Foreløpig er det anleggsgartnere, entreprenører og andre selskaper som driver mye med snørydding som har kjøpt bilen, legger han til.

– I det profesjonelle markedet har bilen blitt veldig populær, fordi den passer så godt til oppgaven. Den har vektfordeling og spesifikasjoner som gjør at det trengs bare mindre modifikasjoner på standard Ford Ranger Ltd. Girkassen er for eksempel hentet fra US Fords F-Serie, og det er jo en kvalitetsbekreftelse i seg selv.

Ford Ranger er en tøff liten brøytebil som kan kjøres med vanlig personbilførerkort. Foto: Stig-Ove Martinsen, Kverneland Bil

Ikke bare for Hordaland

Det vi gjør her, er i hovedsak å montere forsterkede fjærer foran og luftfjæring bak, i tillegg til selve skjæret og strøaggregatet på planet. Med en nyttelast på planet på over 1 tonn fungerer dette helt supert, forteller Martinsen.

– Er bilen et spesielt Hordaland-fenomen?

– Nei da. Vårt marked er nok det klart største for en slik løsning, men den samme bilen kan kjøpes også hos andre Ford-forhandlere. Behovet er jo der i alle store byer der traktor- eller snøfreserløsningen ikke er optimal, legger han til.

Bilen byr på en førerplass av personbil-kvalitet. (Foto: Frank Williksen)

Sterk og rask

– Hva koster bilen ferdig med brøyteskjær og strøaggregat?

– Det blir et sted mellom 850.000 og 900.000 kroner, inkludert moms, avhengig av hvilken kabin man velger og lengden på planet som bestemmer størrelsen på strøaggregatet, sier han.

Limited er det nest høyeste utstyrsnivået for Ford Ranger, og er den modellen som i all hovedsak er valgt for utrustning for snørydding. Den har en kraftig 6-sylindret dieselmotor på 3,2 liter og 200 hk. Den har ytelser i overkant av hva man venter av en slik type bil. Med automatgir klarer den 0-100 km/t på 10,5 sekunder, mens toppfarten er 175 km/t. Ford oppgir et forbruk ved blandet kjøring på 0,88 liter på mila, og AdBlue bidrar godt til renere utslipp.

Pickup-salget har vært jevnt stigende i Norge de siste årene. De aller fleste går til næringsbruk, men også noen privatpersoner har oppdaget at pickup kan være et smart og fleksibelt alternativ til tradisjonelle personbiler.

Trekker tilhenger på 3.500 kg

Motoren har et største dreiemoment på hele 470 Nm, som er konstant fra 1.500 til 2.750 omdreininger – altså det mest aktuelle turtallsområdet.

Bilen er litt under 5,40 m lang og 1,86 m bred, og har en bakkeklaring på 229 mm.

Egenvekt uten brøyteutstyr er 2.198 kg, nyttelast på planet 1.077 kg og maks. tilhengervekt med brems er 3.500 kg.

Bilen kjøres på vanlig førerkort for personbil (B).

Forden best egnet

Snøryddingsutstyret er det Vest Brøyt i Bergen som leverer:

– Vi leverer et 50-tall pickuper konvertert til brøytebiler hvert år. De fleste av disse er Ford Ranger, som også er den modellen som er best egnet for denne oppgaven, blant annet med sterkest ramme. Nærmest etter Ford Ranger som brøytebil følger Isuzu D-Max, forteller daglig leder Vidar Tømmernes i Vest Brøyt til Broom.

– Dette er biler som har svært tøff bruk. Mest mulig skal være med på kortest mulig tid, og da kan det gå litt over stokk og stein. Vår erfaring er likevel at kundene generelt er godt fornøyd med løsningen, sier Tømmernes.

