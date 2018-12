Dette kan bli en utfordring for mange elbil-eiere

På noen er det ikke en gang tillatt.

Den store bølgen av elbiler gjør at stadig flere nordmenn nå har elbil som bil nummer én. Ja, mange har også elbil som sin eneste bil.

Dette kan gi noen utfordringer når man har behov for å ha med seg mye på tur. Riktignok har det i det siste kommet endel elbiler som kan trekke tilhenger, men på mange er det ikke mulig å få hengerfeste.

Da blir en takboks løsningen for mange. Men er elbilen godkjent for taklast? Og hvor kan du i såfall laste i den?

Det har Norsk elbilforening nå sett nærmere på. De har gjennomgått både kjente og noen hittil ukjente data for å lage en oversikt som inneholder 28 ulike elbilmodeller, og sendt ut pressemelding om dette.

Opp til 100 kilo

– 22 av bilene på lista er, eller vil bli, typegodkjent for taklast. Det tilsvarer altså nær 8 av 10 modeller på det norske markedet, sier seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Elbilforeningen.

Ståle Frydenlund er seniorrådgiver i Elbilforeningen

Bilmodellene med best bæreevne frakter opp til 100 kilo på taket. Dette er altså totalvekten av takstativet/skiholdere/skiboksen – og selve lasten.

Når du ser hvor mye taklast bilen er godkjent for, må du så se på hvor mye vekt takstativet og skiboksen er godkjent for.

– Det hjelper lite om bilen kan bære lasten hvis stativet bryter sammen. Og å pushe tillatt vekt på taket har også en åpenbar sikkerhetsside, påpeker Frydenlund, i pressemeldingen.

Nissan Leaf er Norges mest solgte elbil. Her er det begrenset hvor mye du kan laste på taket.

Lite å gå på

Et takstativ med to bøyler veier typisk 3–5 kilo totalt. Satser du på ski- eller sykkelholder, blir dette tallet fort doblet.

– Da er det altså differansen opp til totalvekt som gjelder. Bruker du så 15–35 kilo på en takboks, vil du fort ha brukt opp 20–40 kilo av tillatt vekt.

Da er det eksempelvis lite å gå på i Norges mest populære elbil, Nissan Leaf: Brosjyren sier at maksvekten er 35 kilo. Lett og sterkt lasteutstyr blir dermed viktigere.

Mer turbulens

Tesla Norge opplyser på sin side at det ikke er satt noen maksgrense for Model S med panoramatak. Eiere må derfor forholde seg til maksimal vekt som takstativet kan bære.

– Jeg har selv testet dette gjennom flere vintre nå, og landet på at skiboks generelt er å foretrekke framfor skiholder med skiposer. Sistnevnte gir fort mer turbulens mellom stativ og tak, men du har selvsagt også fordelen at du slipper å slite med å ta boksen av og på, sier Ståle Frydenlund.

Han understreker at hvis man går for takboks, er det en fordel å finne en boks som er så aerodynamisk som mulig.

Takboks på Renault Zoe? Nei, det kan du nok bare glemme.

Ikke slurve med sikkerhet

– Jo mer boksformet den blir, og jo større frontparti den har, jo mer energi vil gå med på grunn av luftmotstand. Dette blir særlig merkbart dersom boksen står på en elbil med beskjeden rekkevidde, men generelt trenger ikke en skiboks bety mer enn 10-15 prosent økt energiforbruk ved landeveiskjøring.

– På motorvei, i høyere hastigheter, øker merforbruket. Det gjelder uansett drivlinje. Et generelt tips er derfor at skiboks passer best i lavere hastigheter.

Når vi først minner om mulighetene til å laste på taket, kommer vi ikke utenom sikkerhetsaspektet: Hvor mye veier sakene du skal ha oppi? Og hvordan bør du stable bagasjen for at den skal ligge mest mulig stabilt?

– Sikkerhet må du ikke slurve med. Tenk over at bilen kan få endrede kjøreegenskaper på grunn av den ekstra tyngden på toppen, og at lasten i boksen i praksis kan bli skutt ut ved en eventuell bråstopp, råder Ståle Frydenlund.

De spesielle dørene på Tesla Model X gjør at takboks ikke blir mulig. Men det finnes heldigvis andre løsninger.

Ikke godkjent for taklast

Fire populære elbilmodeller er ikke typegodkjent for takstativ. Dette gjelder først og fremst BMW i3, Hyundai Ioniq og Renault Zoe.

Tesla Model X er ikke typegodkjent for taklast, men kan til gjengjeld trekke hele 2.250 kilo. På tilhengerfestekula kan man også feste en ny type skiboks.

– Fra Hyundai og Renault har vi ikke fått noen annen forklaring enn at taklast ikke er tillatt. Samtidig er nye Kia e-Niro bygd på samme chassis som Ioniq, og e-Niro får tillatt taklast på 100 kilo, sier Frydenlund.

Gode råd til last på taket En fullastet bil, med eller uten takboks, vil få økt bremselengde. Kjør pent.



Takboksen endrer bilens tyngdepunkt (dog mindre enn på biler med fossile drivlinjer); senk derfor farten noe i svinger, særlig i krappe kurver.



Legg de tyngste gjenstandene i bunnen av takboksen, og sørg generelt for å fordele lasten jevnt – for god vektfordeling. Bruk lastestropper til å feste ski og øvrig last best mulig.



Husk at lasten på taket inngår i bilens nyttelast. Sjekk i vognkortet hva som gjelder for din bil.



Som alltid ellers er det viktig å sørge for at bilen har riktig lufttrykk i dekkene. Med takboksen på, særlig når den er lastet opp, kan det være lurt å øke trykket noe. Kilde: Norsk elbilforening

