Mobilbruk i bil skal straffes med to prikker

Fra nyttår vil bruk av håndholdt mobiltelefon i bil straffes med to prikker i førerkortet. Hvis det er nødvendig, kan bøtenivået og antall prikker justeres opp.

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko, poengterer regjeringen. Forbudet mot dette blir i svært liten grad respektert.

– Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, heter det i en pressemelding om forskriftsendringen fredag.

Den nye ordningen vil gjelde fra 1. januar 2019. Brudd på mobilbruksforbudet vil medføre to prikker i førerkortet, alternativt fire prikker i prøveperioden. I dag gir brudd på forbudet 1.700 kroner i bot.

Samferdselsdeparte­men­tet vil følge utviklingen nøye, og både botens størrelse og antall prikker vil kunne justeres opp om det skulle vise seg å være nødvendig.

– Lesing, teksting og fikling med mobilen bak rattet medfører stor fare og tar liv i trafikken. Nå strammer regjeringen inn regelverket, og det er vi i Høyre glade for, sier Helge Orten, komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

