Glatte veier: Dette er den største tabben på vinterføre

– Du må kjøre helt annerledes enn på sommeren.

I dag våkner vi opp til store medieoppslag om glatte veier, snøkaos og ulykker. Det kan nesten virke som vinteren har kommet helt overraskende på mange – igjen.

Men hvorfor skjer det så mange ulykker når det er snø og glatte veier? Årsaken er ganske enkel – og det er heldigvis noe vi alle kan gjøre noe med.

– De aller fleste ulykkene skjer fordi man ikke avpasser farten etter forholdene. Det er enkelt og banalt – men likevel virker det som mange av oss aldri lærer. Når det er snø, is og glatt må du kjøre helt annerledes enn på sommeren. Ellers går det fort galt, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Handler om erfaring

Han har noen millioner kilometer bak seg med kjøring på vinterstid. Og bileksperten peker spesielt på én ting mange gjør feil:

– De kjører for fort. Rett og slett. Ofte går det bra, men særlig i svinger, nedoverbakker og i kryss, er det farten som gjør at det til slutt går galt. For høy hastighet og glatt veibane er en skummel kombinasjon. Da skal det ikke mye til før man i beste fall havner utenfor veien eller verre: Kolliderer med noen andre.

Han peker på at dette i stor grad handler om erfaring. Det er ingen fasit på hva som er «for fort». Det kommer an på en rekke faktorer.

For høy fart i svingene er en gjenganger, da er det fort gjort å havne utenfor veien. Foto: NTB scanpix

Rundkjøringer en klassiker

– I dag har lærer man glattkjøring på trafikkskolene. Det synes jeg er et veldig bra tiltak. Men det er samtidig bare en start. Det er mye mer komplekst å kjøre rundt i trafikken, med bakker, svinger, møtende trafikk og underlag som plutselig kan forandre seg. Her hører det også med at bilene de siste årene har fått veldig mange hjelpe- og sikkerhetssystemer. Disse er gull verdt, men de kan ofte også kamuflere forholdene. Du merker ikke at det er glatt, før hjulene plutselig slipper. Og da kan det være for sent, sier Benny.

– Kan du gi et konkret eksempel?

– Ja, rundkjøringer er dessverre en klassiker her. De er gull verdt for effektiv flyt i trafikken. Men på vinteren er de også en kilde til mange skumle situasjoner. Det som ofte skjer er man kommer inn mot rundkjøring i for høy hastighet. Så må man bremse hardt, det gjør at underlaget nærmest blir polert. Og når mange har gjort det samme, blir det svært glatt. Da skal det ikke mye til før noen rett og slett ikke klarer å stoppe.

På vinteren blir det ofte svært glatt i rundkjøringene, da er det ekstra viktig å avpasse farten etter forholdene.

Piggfritt – eller pigger?

– Her hører det også med at andelen av dem som kjører med piggdekk har sunket i mange år. Piggene river opp snø og isdekke når du bremser hardt. Piggfrie dekk har ikke den egenskapen. Dermed blir underlaget hardere og hardere, og glattere og glattere. Det går fint så lenge man kjører defensivt og har så gode marginer at det ikke er noe problem å stoppe. Men i motsatt fall, sliter man fort, sier Benny.

– Piggfritt eller piggdekk, hva er egentlig best?

– Det finnes ikke noe godt svar på det spørsmålet. Det vil si: Piggfrie dekk har i de fleste tilfeller de beste egenskapene. På dette området har det skjedd en betydelig utvikling. På snø gir piggfrie dekk den beste fremkommeligheten, de «sitter» rett og slett bedre på underlaget. Men når det er blank og kanskje våt is, er pigger det beste. Det gjelder særlig når man må bremse. Hva man bør velge kommer i stor grad an på hvor i landet man bor, og hvor man kjører. Har man stabile og kalde vintre, er piggfritt best. Mens mange sverger til piggdekk på steder hvor været skifter mye på vinteren og det er mye nullføre.

Artikkelen ble først publisert av Broom.no