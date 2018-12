Slik forsøkte vogntog-sjåføren å løse et stort problem

Kontrollørene ble ikke veldig imponert.

Vinteren har meldt sin ankomst flere steder i landet, samtidig som nattefrost kan gjøre kjøreforholdene uforutsigbare mange steder.

Da er det viktig for alle som ferdes ute på veiene å være skodd etter forholdene.

Det gjelder ikke minst de større og tyngre kjøretøyene. Hvis dekkutrustningen deres ikke er god nok, kan det få store og skumle konsekvenser. Det har vi dessverre sett mange eksempler på.

Hadde brukt kniv

Kontrollørene til Statens vegvesen har fokus på dette, og sjekker i disse dager mange ute på veiene.

Denne uken ble en svensk vogntogsjåfør stoppet på grensen mellom Norge og Sverige, ved Ørje i Østfold.

Det tok ikke lang tid før Statens vegvesens utsendte oppdaget at dekkutrustningen overhodet ikke var i orden. Hele fire dekk var helt utslitte. Og ikke bare det: Det viste seg også at sjåføren selv hadde forsøkt å lage litt nytt «mønster», ved å risse inn striper i gummien ved hjelp av en kniv!

Trafikkfarlig

– Det originale mønsteret var slitt nesten helt bort, og det var laget tre nye langsgående riller i dekket. Det var ganske lett å se at ikke var originalt. Vi ser dette fra tid til annen. Men dette tilfellet var såpass trafikkfarlig at vi påla ham å skifte dekk. Når det er skåret så dypt som det var her, er det en reell fare for at dekket kan gå i stykker og fly ut i veibanen, sier Øyvind Båtvik i Statens vegvesen, til NRK som først omtalte saken.

Her har man prøvd seg på å unngå dekkskift ved å lage nytt mønster i et utslitt dekk. Det funker dårlig. Dekkene sto på et svensk vogntog som ble stoppet i #kontroll på Ørje i #Østfold i dag. Det resulterte i kjøreforbud og dekkskift. pic.twitter.com/SFcGfP9Pro — Statens vegvesen (@VegvesenOst) 5. desember 2018

Rett til nærmeste verksted

Vogntoget var for øvrig lastet med trevirke og bygningsmaterialer som skulle til Sandefjord.

Men det ble ikke noen tur direkte dit. Sjåføren fikk nemlig kjøreforbud og pålegg om å skifte dekk på nærmeste dekkverksted, før ferden kunne fortsette.

