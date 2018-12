Statens vegvesen bekrefter at digitale førerkort kommer

Det er bare et spørsmål om tid før vi har førerkortet vårt digitalt på mobilen.

Synnøve Olsen Vebostad er leder for førerkortkontoret i Statens vegvesen, og bekrefter at Norge vil innføre digitale førerkort før eller senere.

– Vi er i en planleggingsfase om innføring av digitale førerkort. Det krever både regelverksendringer og teknisk utvikling. Tidspunktet for innføring har vi derfor ikke klart per nå, men det er klart at det blir noe av, sier Vebostad til ABC Nyheter.

Tre store fordeler

Det er flere grunner til at Statens vegvesen ønsker digitale førerkort. En fordel er at det vil være oppdatert til enhver tid.

– Nå får du utstedt førerkort som du må oppdatere hvert 15. år for å få inn nye sikkerhetselementer og nytt bilde. De digitale førerkortene vil kunne oppdateres fortløpende. Når politiet gjør trafikkontroll vil de ha tilgang til opplysningene som er gjeldende der og da, istedenfor et førerkort som er 10 år gammelt og utdatert, sier lederen for førerkortkontoret.

En annen fordel er at det er vanskeligere å glemme enn det fysiske, da mobilen som regel er det siste folk glemmer å ta med seg.

Videre kan digitale førerkort øke kvaliteten på ID-sikkerheten.

– Det blir enklere å koble føreren til selve førerretten. Det fysiske førerkortet er lite, og du kan ikke blåse opp bildet. Det skal vi se på muligheten for å få til når førerkortet blir digitalt.

Aktuelt: Nye førerkort lansert: Se hva som er nytt

Fremtiden er digital

Synnøve Vebostad er leder for førerkortkontoret i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Hele det norske embetsverket er i en digitaliseringsprosess, og vegvesenet er ikke noe unntak. Digitalt førerkort skal i første omgang bli et likestilt alternativ med det fysiske førerkortet.

– Det er den veien vi går fordi det stilles krav fra den yngre garde. For dem skal alt være på nett, og alt de trenger skal være tilgjengelig på mobilen eller andre enheter. Tidsalderen vi er inne i legger føringer for digitalisering, sier Vebostad.

Før ordningen kommer på plass er det en god del utredninger som må gjøres.

– Det er mye regelverksarbeid og endring av forskrifter. Vi må passe på at sikkerheten er god nok, regulere ansvar og hvem som skal ha tilgang til hva. Skal vi først lansere digitale førerkort må det være personvernvennlig i den forstand at det ikke viser mer enn nødvendig. Det er mange momenter. GDPR er en av dem.

Les også: Bilist mistet sitt personlige bilskilt i Romania

Ikke alene

Norge er ikke alene om å utvikle digitale førerkort. Finland er nasjonen som har kommet lengst i utviklingen, og har allerede gjennomført et pilotprosjekt. De skal rulle ut en ferdig løsning i løpet av kort tid. Statens vegvesen følger utviklingen i vårt naboland tett.

Også EU jobber for å utvikle en standard for digitale førerkort gjennom standardiseringsorganisasjon ISO.

– Der følger vi nøye med, for den dagen vi kan benytte digitale førerkort utenfor Norge må vi tilpasse oss den EU-standarden som kommer, forklarer Vebostad.

Hun tror imidlertid at digitale førerkort i første omgang bare vil kunne brukes i Norge.

– I første omgang blir det en nasjonal ordning, lik den finnene har fått på plass. Men det blir veldig praktisk den dagen vi kan bruke digitale førerkort internasjonalt.

Sjekk ut: Slik blir det nye bomsystemet i Oslo og Akershus fra 2019