40.000 nordmenn tar en råsjans hver gang de tar en kjøretur

Men ny ordning har gitt gode resultater.

En ny ordning med dagbøter har gjort at antall biler uten forsikring i Norge har sunket kraftig det siste årene. Men fortsatt tar mange sjansen.

40.000 nordmenn mangler i dag forsikring på kjøretøyet sitt. Konsekvensene av å kollidere uten forsikring kan bli fatale.

– Uten ansvarsforsikring blir du holdt økonomisk ansvarlig for skadene dersom du får skylden for ulykken. Dessverre er det mange som ikke tenker på konsekvensene, men det kan bety store økonomiske problemer resten av livet, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen (TFF), Roger Stenseth.

Tragiske ulykker

Biler og andre kjøretøy med skiltene på skal være forsikret. Det er lovpålagt. Når en uforsikret bil gjør skade, sørger Trafikkforsikringsforeningen for at skadelidte får erstatningen de har krav på.

Det skal ikke stor smell til før regningen kan bli svært høy. Ved personskader risikerer man virkelig å havne i problemer. Illustrasjonsfoto: Falck.

I etterkant avkreves den uforsikrede bileieren hele beløpet, og det kan være snakk om flere millioner kroner.

Hvert eneste år ser vi tragiske ulykker. Hittil i år har rundt 600 uforsikrede kjøretøyeiere forårsaket ulykker både med og uten personskader. Det blir i gjennomsnitt to hver eneste dag.

Begynte å rulle 1. mars

– Det er uforståelig at noen tar sjansen. De uforsikrede må bære alle kostnadene. Også i ulykker uten personskader blir dette kostbart, sier Stenseth, til Finans Norge.​

I løpet av høsten 2017 ble det sendt ut informasjonsbrev til eiere av hele 115.000 kjøretøy som ikke hadde lovpålagt forsikring i orden. Her ble de orientert om at det ville bli innført en ordning med gebyr for hver dag kjøretøyet mangler forsikring. For personbiler er gebyret 150 kroner daglig.

Da gebyrordningen ble innført fra 1. mars i år, var tallet sunket fra 115.000, til 97.000 kjøretøy. Utover i 2018 har vi altså sett en ytterligere reduksjon, ned til dagens antall.

På nivå med Sverige

En prosent av alle kjøretøy her i landet er nå uforsikret, det er mer enn halvering siden gebyrordningen ble innført, og vi er nå på nivå med vårt naboland Sverige.

– Fremdeles mangler altfor mange lovpålagt forsikring, men utviklingen går den riktige veien, sier Stenseth.

Saken ble først publisert på Broom.no