Ga varm hyllest til iskald biogass for klimavennlig tungtransport

Tirsdag åpnet selskapet Aga landets første fyllingsstasjon for flytende biogass. Gassen på minus 163 grader gir Ola Elvestuen varme følelser før FNs klimatoppmøte i Katowice.

– Det er moro å stå her. Dette er en del av fortellingen jeg skal ta med meg til FNs toppmøte i Katowice i Polen, som jeg reiser til søndag.

Det sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) da han tirsdag klippet den grønne snora for Agas nye fyllingsstasjon for flytende biogass på Furuset i Oslo.

Denne flytende metangassen regnes som utslippsfri for karbon. Ikke nok med det, den slipper heller ikke ut partikler og svovel som er helse- og miljøskadelig lokalt.

Biogass har vært på markedet i Norge fra før, men i komprimert form. Denne flytende metangassen som heretter pumpes ut på Furuset, har en temperatur på minus 163 grader, og gir store lastebiler like lang kjørelengde som med diesel.

– Dette er sirkulær økonomi i praksis, forteller John Melby, ansvarlig for biogass i AGA.

– Flytende biogass gir lengre rekkevidde til tunge kjøretøy og vogntog - opptil 1000 km.

Ifølge Melby kan biogass alene stå for 20% av alt drivstofforbruk i Norge.

Fra søppel til lastebiler



Mye har skjedd på personbilfronten for klimavennlige varianter, men tungtransporten har hengt etter.

GI GASS: Alle de store lastebilprodusentene leverer nå trekkvogner for biogassdrift. Her ved Agas fyllingsstasjon på Furuset i Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Tirsdag plasserte selskapet Aga en av bitene i puslespillet som gjør at også vogntogene skal kunne rulle rundt på klimavennlig vis:

Åpningen av Norges første fyllingsstasjon for flytende biogass.

Fra før har biogass blitt produsert ved flere anlegg i Norge. Oslo kommune er blant dem som for lengst har satt i gang utvinning av metan fra sitt anlegg for organisk avfall.

I Skogn har selskapet Biokraft startet betydelig produksjon av biogass av fiskeavfall og avfall fra Norske Skog.

Så har Aga garantert avsetning for disse gassene og foredler til den flytende gassen som er så effektiv for lastebilene.

Med dette omgjør man avfall til en ressurs som samtidig gir fossilfritt drivstoff.



Men distribusjonen av gassen og lastebiler som kan nyttiggjøre seg naturgass, har manglet.

– På vei til fossilfri transport



At kjeden ikke er komplett, har Aga opplevd i vårt naboland.

KRAFTIG OG KALD: Koblingen er kraftigere enn på bensinpumper. Og blir iskald siden gassen holder minus 163°. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– For fire år siden vi fikk opp tre biogasstasjoner i Sverige. Men de har ikke vært i bruk før nå, for nå har lastebilprodusentene utviklet en ny generasjon biler som kan nyttiggjøre seg gassen, forteller Agas direktør for ren energi i Nord-Europa, Tore Husebø.

Han og kollegaen John Melby kan fortelle at Aga nå skal bygge ut et nett av fyllingsstasjoner for flytende biogass i Norge.

– Så nå kan dette markedet ta av! konkluderte Husebø under åpningen.

– Biogass er så nær nullutslipp vi klarer å komme. Dette er ett steg på veien mot et fossilfritt transportsystem, bemerker Ola Elvestuen.

– Dette er viktig også fordi vi viser vei internasjonalt, at endringen verden er nødt til å gjennom er mulig å få til mye raskere enn vi trodde for noen år siden, legger han til.

Biogass er slett ingen ny oppfinnelse.

Les: Lys og varme fra kuruker

GASS-FEST: Aga leverer gassen, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo og andre produsenter bilene. Her fra åpningen av fyllingsstasjonen for flytende biogass i Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Lan Marie Berg: – Heldigvis løst

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg er også strålende fornøyd.

Kommunestyret har besluttet at byen skal ha nullutslipp i 2030 og EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019.

– Oslos klimagassutslipp har allerede gått ned med 8 prosent fra 2015 til 2016. Men tungtransporten står for 20 prosent av våre utslipp, sa Berg i sin hilsningstale og la til:

– Heldigvis ha vi nå løsningen i form av biogass. Samtidig bruker vi en ressurs som ellers ville vært avfall.

Biogass-satsingen i Norge har fått ca. en halv milliard kroner i støtte fra Enova, kan strategi- og kommunikasjonsdirektør Stein Inge Liasjø fortelle.

– Biogass er i motsetning til biodiesel helt konfliktfri. Vi utnytter ressurser som ellers ville gått til spille, sier han.

Enova gir tilskudd både til innkjøp av lastebiler som kan kjøre på biogass og fyllingsstasjoner. Det nye anlegget på Furuset har fått 3 millioner kroner.