Feil dekk gir dobbel bremselengde

Og det kan også gi deg en kjemperegning.

Dagene blir kortere, luften har blitt kaldere og de fleste av oss har allerede måttet finne fram isskrapen.

Hver vinter havner bilister i problemer ved snøfall eller når det fryser på for første gang.

– Bremselengden på snø øker drastisk om du ikke har skiftet til vinterdekk når den første snøen kommer. I 40 kilometer i timen vil du bruke 60 meter på nedbremsingen, mot 30 meter om du har byttet til vinterdekk, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1Forsikring.

På fjellet med sommerdekk

En klassiker er at familien har reist på hytta på fjellet, uten å skifte til vinterdekk. Så kommer snøen før de skal hjem igjen. De som likevel velger å kjøre og får en skade, kan selv bli stilt til ansvar.

– I flere av bilskadene vi registrerer ved første snøfall ser vi at sjåføren har hatt mulighet til å forberede seg bedre for å forebygge skader. Er du på hytta og det har kommet snø, bør du vente til snøen smelter eller få hjelp av noen som kan komme med vinterdekk eller kjetting, sier Nielsen.

Ofte blir høstens første snøfall varslet i god tid av både forsikringsselskap, vegvesen og politi.

– Andre skader oppstår ved at det i skyggepartier har fryst på over natta, hvor veibanen ellers er tørr. Derfor skjer flere utforkjøringer tidlig på dagen når folk er på vei til jobb. I slike tilfeller vil kundene som regel få et raskt oppgjør med full dekning, sier Nielsen, i en pressemelding.

Advarer: Noen bør legge om dekk før høstferien ​

Glatt eller ikke glatt? Vinterveiene kan være lunefulle.

Dyr uaktsomhet

Bilister som kjører uten tilstrekkelig veigrep i forhold til føre risikerer en reaksjon fra politiet, i form av en anmeldelse.

– Vi forholder oss til det som har med veigrep å gjøre, i hovedsak mønsterdybde. Det er per definisjon ikke ulovlig å kjøre med sommerdekk på vinteren, men så fort det skjer noe som skyldes dårlig veigrep så vil du du bli anmeldt, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent ved Trafikkorpset i Oslo Politidistrikt.

Kravet til mønsterdybde er 3 millimeter i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Dette gjelder også sommerdekk, selv om politiet på ingen måte anbefaler å bruke sommerdekk vinterstid. Vinterdekk har også en annen gummiblanding enn sommerdekk, som gir bedre grep om vinteren.

– Hovedpoenget er at du som bilist selv har ansvar for å ha tilstrekkelig veigrep i forhold til føre, sier Grønli.

En annen konsekvens kan være at også forsikringsselskapet mener du har opptrådt grovt uaktsomt. Da risikerer du avkortning på forsikringen på opp mot 30 prosent av skadekostnaden.

– Konklusjonen er at det er smart å bytte dekk tidlig, og i alle fall ikke kjøre om du er i tvil om du har veigrep. En ting er at det fort blir dyrt, men verre er det at du risikerer å skade deg selv eller andre, sier Nielsen.

