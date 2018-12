Tabbe-måling: Norsk elbil-favoritt mister rekkevidde

Norske kunder fikk dårlig nyhet på SMS.

Etter at Hyundai først fikk overveldende respons på sin elbil, Kona, var det i høst Kia sin tur.

Ikke uventet ble også deres bidrag i nullutslippsklassen, e-Niro, meget godt mottatt i Norge.

Reservasjonene haglet inn på løpende bånd. Man fikk på kort tid inn over 5.000 reservasjoner.

Men mandag fikk kundene som en dårlig nyhet servert på SMS, skriver DinSide.no. På meldingen stod det: «Vi har nylig dessverre fått informasjon om at typegodkjent elektrisk rekkevidde er justert noe ned på e-Niro».

På snartur i Norge – her blir det ventelister

30 kilometer

Med batteripakken på 64 kWh skulle rekkevidde være oppe i hele 485 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det var utgangspunktet.

Men nå blir altså dette tallet nedjustert.

– Det har blitt gjort en feil i testprosedyren. Kia e-Niro mister rekkevidde på opptil tre mil, sier informasjonsansvarlig Mette Simonsen Sauge i Kia Norge, til Dinside.

Det betyr at bilen ny og korrekt rekkevidde i stedet blir 455 kilometer.

Elbiler bulker mer enn andre biler ​

288 kilometer

Det største batteriet pares med en motor på 150 kW/204 hk. Den har dreiemoment på 395 Nm og gjør 0-100 km/t på 7.8 sekunder. Ved lading på 100 kW hurtiglader vil det kun ta 54 minutter å lade batteriet fra 0-80 prosent.

e-Niro er også tilgjengelig med en mindre batteripakke på 39,2 kWt. Denne hadde opprinnelige en rekkevidde på 312 kilometer. Korrigert er dette tallet 288 kilometer. Denne batteripakken blir imidlertid ikke tilgjengelig gjennom den norske importøren, fordi denne modellen mangler varmepumpe.

e-Niro: Lang rekkevidde og snart klar for Norge

– Svært uheldig

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er overrasket over avsløringen.

– Jeg skjønner at dette dreier seg om at Kia benyttet feil prosedyre, ved at e-Niro ble kjørt for lenge på urban syklus – altså bykjøring. Det betyr at man kjører saktere, noe som er gunstig for rekkevidden. Kia sier de selv oppdaget feilen. Men skaden er naturligvis gjort allerede. Det er svært uheldig.

Samtidig understreker han at rekkevidden fortsatt er god i forhold til segmentet.

– Jeg tror ikke det kommer til å påvirke responsen alt for mye. 455 kilometer er fortsatt mer enn nok for veldig mange.

Les mer: De støvsuger Europa for elbiler

First edition

De første 1.000 bilene som kommer til Norge er alle First Edition, med alt av utstyr og batteripakken på 64 kWh.

Veiledende pris på modellen vil være 377.400 kroner. Kombinasjonen rekkevidde og pris er med det svært attraktiv.

Bilen er meget godt utstyrt og har alt av det siste av sikkerhetsteknologi og førerassisterende systemer, som blant annet såkalt Lane Following Assist og autonom kjøring på nivå 2.

De første eksemplarene vil gå som demonstrasjonsbiler hos forhandlerne. Neste forsendelse med 100 biler kommer på nyåret, og de første kundene får bilen sin i løpet januar.

Vi Broom reiser i morgen på lansering og prøvekjøring av den elektriske nykommeren fra Kia.

Denne fra Kia vil nok også treffe godt i Norge

Saken ble først publisert på Broom.no