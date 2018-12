Manglende servicehistorikk kan gjøre bilen din mye mindre verdt

Brukte bensin- og dieselbiler går unna som varme wienerbrød.

Når man skal bytte inn sin brukte bil i en ny, er spenningen alltid stor rundt hva man vil få for den. Ikke minst nå er dette et veldig viktig poeng for mange. Usikkerheten er stor i markedet.

Mange faktorer spiller inn i den vurderingen som blir gjort, men én ting er viktigere enn noe annet:

– Det som avgjør prisen vi tilbyr for innbyttebilen, er om servicehistorikken er i orden. Vi avviser ikke biler som har «hull i CV’en», men prisen blir en helt annen enn for tilsvarende bil med plettfri historikk.

Det sier Gard Fredriksen, bruktbilsjef i Møller Bil Asker og Bærum, til Broom.

Der i huset omsettes det i år rundt 1500 brukte biler.

Stempel fra merkeforhandler er viktig

– Dokumentert vedlikehold og kjørelengde er de viktigste indikatorene når vi vurderer en innbyttebil. I tillegg har det betydning hvor service er gjort. Biler som har vært hos merkeforhandler står høyere i kurs enn biler som har vært hos frittstående verksteder.

– Hva er grunnen til dette?

– Vi vet at en merkeforhandler alltid følger produsentens definerte vedlikeholdskrav. Stempel fra merkeforhandler i serviceheftet er derfor en kvalitetsbekreftelse for oss, sier Fredriksen.

Generell tilstand avgjør

– Går du til et frittstående verksted, kan du risikere at du selv må dokumentere at alt er gjort – og gjort riktig. Når vi får inn en Ford som vi ser har vært fast gjest hos for eksempel RøhneSelmer, så vet vi jo at dette er i orden. Serviceheftet er bilens bankbok, og vi har sett mange eksempler på at folk har fått problemer med innbytteverdi om dette ikke er i orden.

– Andre ting dere ser spesielt etter?

– Det har betydning om bilen har vært gjennom mer omfattende reparasjoner, hvordan den ser ut, og om den har skader eller feil. Det er til syvende og sist den generelle tilstanden som setter prisen, sier Fredriksen.

Her selges det 1.500 brukte biler i år, og det er god fart på både bensin- og dieselmodeller. Foto: Frank Williksen

Overkjørt serviceintervall er ikke bra

– Er det spesielle signaler som gjør at dere avslår innbytte på gitte biler?

– Vi avviser i utgangspunktet ingen, men det er flere faktorer som gjør at innbytteprisen kan synke. Mangelfull dokumentasjon på service er en slik faktor.

– Det samme gjelder om serviceintervaller er overkjørt med en del kilometer. Det er ikke det samme om bilen kommer inn til 40.000-service, med 43.000 kilometer på telleren. Det er årsaker til at intervallene er satt slik de er, og en differanse på 5.000 kilometer for oljeskift kan være veldig viktig, sier Gard Fredriksen videre.

Presentasjonen av bruktbilen er viktig!

– Er det spesielle biler dere er skeptiske til å ta inn?

– Egentlig ikke, men enkelte store og dyre modeller kan selvsagt være mer krevende å håndtere.I prinsippet tar vi inn alt, men det er som sagt visse ting vi er ekstra opptatt av, og som får betydning for hvilken pris kunden blir tilbudt. Men enhver bil har jo en verdi.

– Hvis en eier sliter med å få solgt den brukte bilen sin, hva er rådet?

– Først og fremst å dokumentere vedlikeholdet, slik at mulige kjøpere føler seg trygge på dette. Dernest må man ta gode bilder. Dårlige mobilbilder av en halvmøkkete bil duger definitivt ikke. Man kan jo starte med å tenke over hvordan man selv ønsker en aktuell bil presentert.

Alle biler kan være «gullbil»

– Så må man sette en pris som er akseptabel i privatmarkedet. Her er det viktig at man ikke bruker merkeforhandler som sammenligningsgrunnlag, for dette er to forskjellige verdener. Vi snakker om påkost, tilstandsrapporter, vask, polering, markedsføring og lignende – for ikke å snakke om garantiordninger.

– En morsom kommentar som jeg synes illustrerer dette litt, er en kunde som kom inn i bruktbilhallen vår, stanset mellom bilene, så seg rundt og utbrøt: «Har dere brukte biler også?», sier Fredriksen.

– Hva er selve gull-bruktbilen hos dere?

– Alt kan være en gullbil – dette henger sammen med hva folk ser etter, for alle har jo forskjellige behov.

Selger klart mest fossile biler

– For noen er det dieselbilen som er det rette, for andre elbilen, mens atter andre skal ha firehjulstrekker. Her snakker vi alt fra VW Polo til Audi Q7, men noen parametere står fast. For eksempel er ikke den brukte elbilen rett valg dersom du kjører veldig mye langt.

– Apropos elbil. Utgjør disse mye salg hos dere?

– Nei. Av rundt 1.500 solgte bruktbiler i år, vil kanskje ca. 50 være elbiler. Så ser vi nå at ladbare hybrider kommer mer og mer, og dette tror vi blir et viktig produkt fremover, etter hvert som stadig flere leasingbiler kommer tilbake. Dette er biler som gir god verdi for pengene, og som teknologisk er en smart løsning med to motoriseringer.

– Men per i dag selger vi fortsatt klart mest fossile biler, fastslår Gard Fredriksen.

Advarer mot svindelforsøk: – Slett e-posten!

Kan kjøre fossilbilen i flere tiår ennå

Han er noe oppgitt over 2025-syndromet; den politiske enigheten om at det fra 2025 bare skal selges utslippsfrie biler her i landet:

– Dette er en stor utfordring for oss, fordi folk ofte kommer her og tror at de rett og slett ikke kan, eller får lov til, å kjøre fossil bil etter dette årstallet. Men dette er jo fullstendig feil og totalt misvisende, for å si det forsiktig. Folk kan være helt rolige – og kjøre sin fossile bil i flere tiår ennå, sier han.

Finner interessante biler mer lettvint

Gard Fredriksen har jobbet med bruktbiler siden 1995.

– Hva har forandret seg mest med dette markedet i løpet av den tiden som har gått?

– Det er vel egentlig at Finn.no kom, og gjorde dette markedet langt mer oversiktlig og transparent. I tillegg har utvalget av modeller og motoriseringer blitt betydelig større enn før.

– Da jeg begynte, kjøpte vi små rubrikkannonser i Aftenposten for å markedsføre bilene våre. I dag er det langt lettere for forbrukeren å orientere seg. Man kan sitte hjemme i sofaen og finne interessante biler uten å bruke dagevis på å reise rundt til forskjellige forhandlere, slutter Fredriksen.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.