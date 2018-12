Bilen blir ikke varm – men løsningen kan være enkel

Dette er et ganske vanlig problem.

Hei Benny,

Jeg har en Skoda Superb 2003-modell. Nålen på termometeret viser at motortemperaturen er mellom 50 og 80 grader.

Er dette noe jeg bør bekymre meg for når den vanligvis skal ligge på rundt 90 grader?

Benny svarer:

Heisann! Akkurat dette spørsmålet er en gjenganger når kuldegradene begynner å bite seg fast.

Det første man bør gjøre når motortemperaturen tuller, er å sjekke motorens kjølvæskenivå. Er det for lavt, blåser det ofte kaldt i varmeapparatet.

Du sier at temperaturmåleren ikke går opp dit den skal. En varm bilmotor skal ha en driftstemperatur på rundt 82-87 grader.

Nås ikke denne temperaturen, er det ofte feil på termostaten og denne må byttes. Sent varm bil og kanskje heller ikke full varme inne i bilen, er et ganske sikkert tegn på at tiden for bytte termostat er inne. Det er heldigvis hverken dyrt eller komplisert.

Det kan selvfølgelig være feil og unøyaktighet i selve instrumentet og giveren til dette også, men det er relativt sjeldent.

Termostaten er en slitedel som bør byttes ca. hvert fjerde år. Det er noe i vår vedlikeholdsfrie verden som mange glemmer. Den skiftes heller ikke automatisk på service, så her må man faktisk passe på selv, eller skifte ved behov.

Koster ikke mange kronene

Som du sikkert forstår av delens navn så er dette den delen som «bestemmer og regulerer» kjølevannets temperatur. Det er også kjølevannet som gir varme til varmeapparatet. Er denne slitt, får man ikke skikkelig varme i motoren, eller i varmeapparatet.

Et verksted skifter denne for deg på under en time. Selve delen koster heller ikke mange kronene. Så det er uansett et smart sted å begynne.

Kanskje er det lurt å skifte frostvæsken samtidig også? I alle fall om det er en stund siden sist. Det må uansett tappes av litt når man skiftet termostaten og kjølesystemet luftes etterpå. Frostvæsken skal jo også skiftes med jevne mellomrom.

Dessuten er det viktig at den har høyt nok frysepunkt. Få i alle fall sjekket det siste før kulda setter inn for alvor. Den bør holde minst minus 30 grader.

Jeg både tror og håper at det er så enkelt. Lykke til med varmere bil!

