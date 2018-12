Produksjonen er over – kanskje kommer den aldri tilbake

Nå er det siste sjanse i Norge!

Når bilmodeller har vært med oss i over 30 år, er det sjelden de bare går ut av produksjon, og ikke blir erstattet.

Men det er det som nå har skjedd med Mitsubishi Pajero. Offroad-legenden kom på markedet første gang tilbake i 1982 og har vært en stor suksess, også her hjemme. Siden starten har Pajero solgt i nesten 20.000 eksemplarer i Norge.

Så er da Pajero også en legende blant offroaderne på markedet. En stor, solid og anvendelig bil, med svært god framkommelighet.

Tapt salg

Dette er også en bil som har fått leve lenge i hver generasjon. Siste Pajero var ikke mer enn den fjerde i rekken.

Slik det ser ut nå, blir den også den aller siste. Produksjonen er nemlig avsluttet i Japan.

Markedet for biler som dette har blitt betydelig mindre de siste årene. De tradisjonelle offroaderne har tapt salg til både premiummerkene og pickuper som har blitt bedre på både komfort og kjøreegenskaper.

Behøver ikke være skummelt kjøp, selv om bilen har gått langt

Mitsubishi Pajero hadde beste salgsår i Norge i 1986. Det begynner å bli en stund siden...

Har lyst til å gjøre det

Slik sett er det egentlig bare Toyota Landcruiser som har klart å opprettholde posisjonen sin, både Pajero og Nissan Patrol har slitt tyngre og tyngre.

Nå skriver engelske Autocar at Mitsubishi ikke helt har gitt opp håpet om å utvikle og produsere en ny Pajero.

– Det er noe ingeniørene våre har veldig lyst til å gjøre. Men vi må vite at vi har et riktig business-case her. Segmentet blir mindre på grunn av strengere utslippskrav. Gjør vi noe her, må vi være sikre på at det blir skikkelig og fremtidsrettet, sier Mitsubishi-sjef Trevor Mann, til Autocar.

(Saken fortsetter under bildet)

Siste Pajero har vært med oss i mange år, det merkes også på designet som ikke akkurat lenger har nyhetens interesse. Foto: Sven-Erik Knoff/Fotoknoff

Føltes litt gammeldags

Dette med fremtidsrettet handler etter all sannsynlighet og elektrifiserte drivlinjer. Mitsubishi har tidligere vist konseptbiler som har hintet mot en Pajero-oppfølger, blant annet med ladbar hybrid-løsning.

Brooms bilekspert Benny Christensen er blant dem som synes det er trist at Pajero forsvinner:

– Ja, den bilen har vært med oss lenge og har liksom blitt en gammel venn. Jeg har selv vært Pajero-eier for noen år tilbake. Det er en bil med massevis av sjel og særpreg. Problemet er at markedet etter hvert har blitt begrenset. Pajero og de øvrige bilene i klassen har fått stadig sterkere konkurranse. Og så hører det nok også med til saken at Mitsubishi kanskje har vært litt for lite på hugget. Det har vært langt mellom generasjonene, og bilen har nok føltes litt gammeldags for noen, sier Benny.

Les mer om Pajero: En av de beste brukt-SUVene i markedet ​

(Saken fortsetter under bildet)

Mitsubishi Pajero har vært tro mot det opprinnelige offroader-konseptet. Mange av konkurrentene har gått for mer personbillignende kjøreegenskaper – og luksus.

Skaffet seg et restlager

Den norske Mitsubishi-importøren jobbet hardt for å få inn et godt antall biler til landet, før produksjonen stoppet opp. Dermed er det fortsatt mulig å kjøpe Pajero, fra "restlageret".

Produktsjef Vegard Werner forteller til Broom at det totalt sett er et par hundre biler igjen på lager, som kan selges i år og ut 2019. Så er det helt slutt, i alle fall for denne Pajero-generasjonen.

Her er testen vår på Pajero varebil

Saken ble først publisert på Broom.no