Tesla-sjåfører markerer seg sterkt – men ikke positivt

Scorer høyt i ny undersøkelse.

Irriterer du deg noen ganger over medtrafikanter som kjører aggressivt? Og som ofte synes å være opptatt av én eneste ting: At de selv kommer fortest mulig fram? Da er du nok ikke alene.

Du skal ikke ha kjørt mye bil før du oppdager at det finnes veldig mange forskjellige typer sjåfører. Kanskje også at det kan virke som det er et mønster mellom hva man kjører – og hvordan man kjører.

Nå har Norstat utført en spørreundersøkelse for Storebrand, rundt dette med nordmenns kjøreadferd.

De har rett og slett spurt et representativt utvalg hvilke bilmerker de synes har de mest aggressive sjåførene – og hvilke som har de mest aktsomme.

BMW skiller seg ut

Mest aggressive: BMW 53% Audi 37% Tesla 30% Porsche 18% Mercedes 15%

Blant dem i første kategori, er (kanskje) ikke helt overraskende tyske premiummerker sterkt representert. De tar faktisk fire av de fem øverste plassene her. BMW topper, med Audi på andreplass.

Men hvem tror du vi finner på tredjeplassen? Jo, der ligger et av de yngste bilmerkene på markedet, et merke som har markert seg sterkt i Norge de siste årene, nemlig Tesla.

– BMW og Audi er gjengangere som vanligvis troner på toppen på slike undersøkelser, og spesielt BMW skiller seg ut på skadestatistikken vår.

– Litt mer overaskende er det at Tesla kommer så høyt når man ser på det lave antallet Teslaer på veien sammenlignet andre bilmerker, sier Petter Berg.

Han er fagansvarlig for motor i forsikringsselskapet Storebrand.

Presser seg inn

Mest aktsomme: Toyota 23%

Volvo 17%

Skoda 12%

Volkswagen 10%

Opel 8%

– Hva tror dere dette skyldes?

– Økt fokus på Tesla og elbiler generelt er nok medvirkende. Elbiler har også hatt dispensasjon for kjøring i kollektivfelt, som nok har gjort folk mer oppmerksomme på at de blir forbikjørt på høyre side og ellers hvordan disse sjåførene opptrer i trafikken.

–Vi vet at en del av dem som bruker kollektivfeltet, presser seg inn i det vanlige kjørefeltet når kollektivfeltet opphører. En del steder har faktisk de som skal forlate kollektivfeltet vikeplikt. Der det er skiltet med fletting, skal bilene gjensidig tilpasse seg hverandre. Det betyr at det ikke bare er å slenge på blinklyset og presse seg inn, understreker Petter Berg.

Petter Berg er fagansvarlig for motor i Storebrand Forsikring.

Elbiler har flere skader

Han peker også på at endel elbiler, og Tesla spesielt, har fått mye oppmerksomhet rundt muligheten for svært hurtig akselerasjon:

– Vi skal ikke se bort fra at folk som bytter ut en vanlig fossilbil med en elbil med voldsom akselerasjon, gjør dette oftere enn tidligere, både frivillig og ufrivillig. Skadetall viser at det er større skadefrekvens på elbiler enn fossilbiler. Vi råder eierne til å bruke litt ekstra tid på å venne seg til den den raske, lydløse akselerasjonen, sier Petter Berg.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har selv vært Tesla-eier, han var tidlig ute da Model S først kom til Norge. Basert på sine erfaringer fra norske veier, er han ikke helt overrasket over det som kommer frem i undersøkelsen.

Tesla har svært motorsterke biler, som akselererer hurtig. Det kan nok også innby til aggressiv kjøring.

Janteloven

– Nei, dette er nok noe mange kan gå gode for. Samtidig som jeg mener vi ikke må glemme at det helt sikkert er et element av misunnelse her også. Den norske bilparken har endret seg mye de siste årene. Salget av biler til rundt en million kroner har økt kraftig. Og det har vært mye fokus rundt alle fordelene Tesla-kjøperne har fått, både økonomisk og for eksempel ved at elbilene får bruke kollektivfeltene, sier Vegard.

– Det er rett og slett litt Jantelov mot Tesla-eierne?

– Det tror jeg vi trygt kan fastslå, ja! Mitt personlige inntrykk er at det nok særlig de første årene var mange Tesla-eiere som kjørte litt ekstra aktivt. Akselerasjon og krefter var en viktig motivasjon for å kjøpe bilene. Men de siste årene har kjøpegruppen blitt mye bredere. Mange er nok også litt ekstra obs på strømforbruket, og vet at bilen bruker mye mer strøm hvis man kjører aggressivt. Slik sett jevner det seg nok ut etter hvert som Tesla blir mer og mer vanlig, mener Broom-Vegard.

Overrasket over Volvo

Blant førerne som oppfattes som mest aktsomme i trafikken, er det for øvrig Toyota som scorer høyest. De er etterfulgt av Volvo, Skoda, Volkswagen og Opel.

To tyske her også, men altså mer folkelige merker enn de vi finner i andre enden av skalaen:

– At Toyota topper, er på ingen måte overraskende. Mye av forklaringen er nok rett og slett at veldig få kjøper en Toyota for å drive mest mulig aktiv kjøring, her er det andre ting som er viktigere. Jeg synes det er mer interessant at Volvo fortsatt scorer så høyt her. De siste årene har de solgt svært godt av motorsterke biler, som absolutt innbyr til en annen type kjøring enn det vi tradisjonelt forbinder med trygge og fornuftige Volvoer. Det blir spennende å se hvordan det vil slå ut i fremtidige undersøkelser av denne typen, avslutter Vegard.

